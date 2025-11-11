VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers

Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo.

Características principales

SL/TP basado en ATR o precio fijo

Movimiento automático del SL al punto de equilibrio

Gestión del riesgo como porcentaje del saldo de la cuenta

Admite órdenes manuales y se ejecuta en un único gráfico

Comprobaciones de distancia de seguridad y registro/visualización claros

Cierre automático de todas las órdenes cuando el beneficio total o la pérdida total alcancen los niveles USD predefinidos

Se ha añadido la función ShowControlPanel con una interfaz de control rediseñada.





con una interfaz de control rediseñada. El panel muestra ahora Estado, Símbolo, SL/TP, Beneficio , número de Posiciones y tamaño del Lote .





, número de y tamaño . Añadidos botones de acción rápida: Comprar , Vender y Cerrar todo para facilitar la gestión de órdenes.



Por qué elegir VM Auto SLTP Basic

Ideal tanto para operadores manuales como para estrategias automatizadas

Integración flexible con los indicadores de scalping más populares

Gestión de órdenes coherente y precisa para un mejor control



Opción de actualización



VM Auto SLTP Pro proporciona un conjunto completo de herramientas avanzadas de gestión - incluyendo ajustes de SL/TP basados en ATR, Puntos, niveles de precios fijos o valor USD; un potente sistema de trailing basado en R que rastrea la distancia del precio en relación al SL para salidas óptimas; y un intuitivo panel de control en el gráfico. La versión Pro incluye todas las funciones avanzadas y conserva todas las funciones de la edición Basic.

Aumente su scalping con SuperScalp Pro ySmartScalp M1



Empareje VM Auto SLTP Basic conSuperScalp Pro o SmartScalp M1 para obtener la máxima eficacia:

Establece automáticamente SL/TP basados en señales de Compra/Venta, con opciones para calcularlos utilizando ATR o niveles de precios fijos basados en indicadores.





Gestión precisa del riesgo optimizada para estrategias de scalping de alta frecuencia, combinada con funciones eficaces de gestión monetaria para maximizar los beneficios y minimizar el riesgo.

Soporte y recomendaciones

Pruebe siempre en una cuenta Demo antes de utilizarlo en Live. Para obtener orientación, póngase en contacto con el autor a través de mensajes MQL5 o deje un comentario en la página del producto.

Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto sólo gestiona órdenes. No genera señales de trading. Aplique siempre prácticas adecuadas de gestión monetaria y gestión de riesgos.

