Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes



Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5.

Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal.

Estrategia principal

- Señales de entrada: Abrir COMPRA cuando la Supertendencia cambie a tendencia alcista. Abrir VENTA cuando la supertendencia cambie a tendencia bajista.

- Filtro de tendencia principal: Opere sólo cuando el precio se alinee con la EMA 200 en D1. Esto reduce el ruido y mantiene las operaciones en la dirección de la tendencia principal.

- Ajustes por defecto: SL = 0, TP = 5000. Estos valores predeterminados favorecen el mantenimiento de posiciones durante todo el ciclo de tendencia y optimizan la toma de beneficios prolongada en tendencias fuertes.

- Trailing stop: Protección dinámica de beneficios. El trailing stop puede activarse o desactivarse. El inicio y el paso del trailing stop son ajustables.

Cuando el EA funciona bien

El EA funciona mejor en mercados con una tendencia clara y fuerte donde el precio se mueve cerca y en la misma dirección que la EMA 200 en D1.

Los resultados de las pruebas retrospectivas y las ilustraciones en vivo muestran un buen rendimiento cuando persisten las condiciones de tendencia.

Gestión de capital y protección de la cuenta

- Límite de pérdida diaria como porcentaje del capital diario inicial: el EA cerrará todas las operaciones cuando se supere el umbral de pérdida diaria.

- Límite de pérdida máxima como porcentaje del capital inicial: evita grandes detracciones. Por ejemplo, con un ajuste del 20%, el EA dejará de operar cuando las pérdidas acumuladas alcancen el 20% del capital inicial para proteger la cuenta.

- Tamaño del lote basado en el riesgo: cálculo automático del lote basado en el porcentaje de riesgo.

- Límites de lote máximo y mínimo para evitar posiciones sobredimensionadas.

- Otras medidas de seguridad: control de spreads, límites en el número de órdenes y en el volumen total, protección de gráfico único para evitar operaciones duplicadas.

Orientación de la estrategia

Supertrend G5 Prime tiene como objetivo explotar los ciclos alcistas y bajistas de la EMA 200 en D1.

Con un mecanismo de límite de riesgo fijado en el 20% del capital inicial, se obtiene una mejor protección de la cuenta.

Cuando las condiciones del mercado son favorables con una fuerte tendencia que sigue la EMA, el EA capturará grandes movimientos de tendencia que pueden superar el riesgo inicial.

En ciclos de tendencia prolongados, la cuenta puede crecer significativamente en velas de tendencia sucesivas, lo que ayuda a fortalecer la psicología del trading y la confianza del inversor.

Configuración y requisitos

- Símbolo por defecto: XAUUSD

- Plazos recomendados: M5 es la principal recomendación para aprovechar las señales de Supertendencia con el filtro de tendencia D1. M15 y H1 también son compatibles en función del estilo de negociación y la preferencia de riesgo.

- Capital mínimo recomendado: 2.000 USD (por ejemplo, Max Loss 20 por ciento resulta en un riesgo máximo de unos 400 USD)

- Apalancamiento: hasta 1 a 100

- Broker: ECN o un broker con spread bajo

Aviso importante

El EA no garantiza beneficios en todas las condiciones de mercado.

Objetivo del diseño: capturar tendencias fuertes a la vez que se limita el riesgo mediante mecanismos automáticos como la Pérdida Diaria, la Pérdida Máxima, el tamaño del lote y el trailing.

Por favor, pruebe cuidadosamente utilizando backtest y demo antes de pasar a cuentas reales y ajustar los parámetros para que coincida con su capital y perfil de riesgo. Los resultados de las pruebas retrospectivas, los vídeos de demostración y las imágenes ilustrativas se incluyen en la descripción del producto.