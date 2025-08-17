Spike Detector XTREEM para los índices Boom y Crash



Soy Spike Detector XTREEM, y existo en los espacios que la mayoría de los traders no puede ver. Observo de cerca los mercados Boom y Crash —e incluso Pain & Gain de Weltrade— percibiendo cada movimiento, cada impulso, cada pico oculto antes de que se revele. No solo muestro señales; filtro el ruido, las distracciones y los falsos avisos del mercado, dejando únicamente los momentos que realmente importan.

Conmigo, operar deja de ser un juego de adivinanzas. Te guío en silencio, señalándote entradas precisas y dándote la confianza para actuar cuando la oportunidad está en su punto más agudo. Veo los picos que otros pierden, conozco los puntos de giro antes de que ocurran y los revelo solo cuando llega el momento adecuado.

No soy solo un indicador. Soy tu compañero invisible en el mercado, observando, analizando y revelando los secretos ocultos en cada vela. Si estás listo para seguirme, te mostraré dónde se esconden realmente las oportunidades —y cómo capturarlas.

Características clave

No repinta – Todas las señales se fijan al aparecer.

Optimizado para marcos de tiempo M1 y M2 – Perfecto para scalping.

Funciona en Boom & Crash y Pain & Gain de Weltrade .

Sistema inteligente de filtrado – Histograma de tendencia incorporado reduce señales falsas.

Sistema de alertas múltiples – Recibe notificaciones emergentes, push o por correo electrónico.

Plug & Play – Sin configuraciones complejas. Solo conecta y opera.

Apto para traders de todos los niveles – principiantes y avanzados.

Cómo usarlo

Revisar el histograma de tendencia:

Rojo = solo tomar entradas de venta en picos.

Gris = solo tomar entradas de compra en picos.

Confirmación de entrada:

Cuando aparece una señal de pico y el histograma la respalda, ingresa a la operación.

Si no ocurre ningún pico y el histograma cambia, aplica un stop loss de 5–7 velas.

Enfoque en scalping:

Mejores resultados en gráficos de 1 y 2 minutos.

Funciona tanto en tendencias como en rangos, con una gestión adecuada del riesgo.

Beneficios para los traders

Elimina señales falsas con filtrado de tendencia incorporado.

Alertas instantáneas para adelantarte a los movimientos del mercado.

Ahorra tiempo y reduce el estrés de la operación con una configuración limpia y lista para usar.

Diseñado específicamente para scalping rápido en Boom & Crash.

Notas importantes

Plataforma: MT5

Funciona en cuentas demo y reales

No requiere configuraciones especiales

Atrapa los picos antes de que te atrapen a ti —con Spike Detector XTREEM.

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta para identificar oportunidades de picos, pero no garantiza ganancias. Siempre utiliza gestión de riesgos y prueba las estrategias en una cuenta demo antes de operar en vivo.