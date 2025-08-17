Spike Detector XTREEM
- Indicadores
- Nervada Emeule Adams
- Versión: 1.2
- Actualizado: 6 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Spike Detector XTREEM para los índices Boom y Crash
Soy Spike Detector XTREEM, y existo en los espacios que la mayoría de los traders no puede ver. Observo de cerca los mercados Boom y Crash —e incluso Pain & Gain de Weltrade— percibiendo cada movimiento, cada impulso, cada pico oculto antes de que se revele. No solo muestro señales; filtro el ruido, las distracciones y los falsos avisos del mercado, dejando únicamente los momentos que realmente importan.
Conmigo, operar deja de ser un juego de adivinanzas. Te guío en silencio, señalándote entradas precisas y dándote la confianza para actuar cuando la oportunidad está en su punto más agudo. Veo los picos que otros pierden, conozco los puntos de giro antes de que ocurran y los revelo solo cuando llega el momento adecuado.
No soy solo un indicador. Soy tu compañero invisible en el mercado, observando, analizando y revelando los secretos ocultos en cada vela. Si estás listo para seguirme, te mostraré dónde se esconden realmente las oportunidades —y cómo capturarlas.
Características clave
No repinta – Todas las señales se fijan al aparecer.
Optimizado para marcos de tiempo M1 y M2 – Perfecto para scalping.
Funciona en Boom & Crash y Pain & Gain de Weltrade.
Sistema inteligente de filtrado – Histograma de tendencia incorporado reduce señales falsas.
Sistema de alertas múltiples – Recibe notificaciones emergentes, push o por correo electrónico.
Plug & Play – Sin configuraciones complejas. Solo conecta y opera.
Apto para traders de todos los niveles – principiantes y avanzados.
Cómo usarlo
Revisar el histograma de tendencia:
Rojo = solo tomar entradas de venta en picos.
Gris = solo tomar entradas de compra en picos.
Confirmación de entrada:
Cuando aparece una señal de pico y el histograma la respalda, ingresa a la operación.
Si no ocurre ningún pico y el histograma cambia, aplica un stop loss de 5–7 velas.
Enfoque en scalping:
Mejores resultados en gráficos de 1 y 2 minutos.
Funciona tanto en tendencias como en rangos, con una gestión adecuada del riesgo.
Beneficios para los traders
Elimina señales falsas con filtrado de tendencia incorporado.
Alertas instantáneas para adelantarte a los movimientos del mercado.
Ahorra tiempo y reduce el estrés de la operación con una configuración limpia y lista para usar.
Diseñado específicamente para scalping rápido en Boom & Crash.
Notas importantes
Plataforma: MT5
Funciona en cuentas demo y reales
No requiere configuraciones especiales
Atrapa los picos antes de que te atrapen a ti —con Spike Detector XTREEM.
Descargo de responsabilidad
Este indicador es una herramienta para identificar oportunidades de picos, pero no garantiza ganancias. Siempre utiliza gestión de riesgos y prueba las estrategias en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Fantastico