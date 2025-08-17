Spike Detector XTREEM

5

Spike Detector XTREEM para los índices Boom y Crash

Soy Spike Detector XTREEM, y existo en los espacios que la mayoría de los traders no puede ver. Observo de cerca los mercados Boom y Crash —e incluso Pain & Gain de Weltrade— percibiendo cada movimiento, cada impulso, cada pico oculto antes de que se revele. No solo muestro señales; filtro el ruido, las distracciones y los falsos avisos del mercado, dejando únicamente los momentos que realmente importan.

Conmigo, operar deja de ser un juego de adivinanzas. Te guío en silencio, señalándote entradas precisas y dándote la confianza para actuar cuando la oportunidad está en su punto más agudo. Veo los picos que otros pierden, conozco los puntos de giro antes de que ocurran y los revelo solo cuando llega el momento adecuado.

No soy solo un indicador. Soy tu compañero invisible en el mercado, observando, analizando y revelando los secretos ocultos en cada vela. Si estás listo para seguirme, te mostraré dónde se esconden realmente las oportunidades —y cómo capturarlas.

Características clave

  • No repinta – Todas las señales se fijan al aparecer.

  • Optimizado para marcos de tiempo M1 y M2 – Perfecto para scalping.

  • Funciona en Boom & Crash y Pain & Gain de Weltrade.

  • Sistema inteligente de filtrado – Histograma de tendencia incorporado reduce señales falsas.

  • Sistema de alertas múltiples – Recibe notificaciones emergentes, push o por correo electrónico.

  • Plug & Play – Sin configuraciones complejas. Solo conecta y opera.

  • Apto para traders de todos los niveles – principiantes y avanzados.

Cómo usarlo

Revisar el histograma de tendencia:

  • Rojo = solo tomar entradas de venta en picos.

  • Gris = solo tomar entradas de compra en picos.

Confirmación de entrada:

  • Cuando aparece una señal de pico y el histograma la respalda, ingresa a la operación.

  • Si no ocurre ningún pico y el histograma cambia, aplica un stop loss de 5–7 velas.

Enfoque en scalping:

  • Mejores resultados en gráficos de 1 y 2 minutos.

  • Funciona tanto en tendencias como en rangos, con una gestión adecuada del riesgo.

Beneficios para los traders

  • Elimina señales falsas con filtrado de tendencia incorporado.

  • Alertas instantáneas para adelantarte a los movimientos del mercado.

  • Ahorra tiempo y reduce el estrés de la operación con una configuración limpia y lista para usar.

  • Diseñado específicamente para scalping rápido en Boom & Crash.

Notas importantes

  • Plataforma: MT5

  • Funciona en cuentas demo y reales

  • No requiere configuraciones especiales

Atrapa los picos antes de que te atrapen a ti —con Spike Detector XTREEM.

Descargo de responsabilidad
Este indicador es una herramienta para identificar oportunidades de picos, pero no garantiza ganancias. Siempre utiliza gestión de riesgos y prueba las estrategias en una cuenta demo antes de operar en vivo.


Comentarios 1
cemejia76
19
cemejia76 2025.11.16 22:14 
 

Fantastico

