Gold Slinger
- Asesores Expertos
- Sigit Hariyono
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
Gold Slinger es un asesor experto totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en indicadores meta trader por defecto, soporte resistencia, redes neuronales simples y formaciones de velas. Cada sistema de negociación tiene su propio algoritmo de entrada y salida, y a veces se cubren entre sí para reducir la reducción de capital. Este asesor de operaciones puede utilizarse para todos los pares y todos los marcos temporales, pero está diseñado específicamente para el marco temporal Gold XAUUSD 1H.
- No Martingale.
- No Grid.
- Sin Promedio.
- Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
- Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
- LotesFijos - Tamaño de lote fijo base.
- Auto Lotes - Verdadero si desea activar el cálculo automático del tamaño del lote.
- Riesgo de lotes automáticos - Cálculo de riesgo para calcular el tamaño de lote automático.
- Allow Hedging - Si es falso, el EA sólo envía una orden a la vez.
- StopLoss (Puntos) - Stop loss fijo para cada orden.
- Take Profit (Puntos) - Take Profit fijo para cada orden.
- Averaging Basket TP ($) - Averaging basket take profit de órdenes de compra o venta en la divisa de la cuenta (valor cero significa desactivado). '
- Trailing Stop Loss - Arrastre del stop loss a la barra anterior alta/baja a distancia SL.
- Spread Máximo Permitido (Puntos) - Si el spread aumenta, el EA no operará.
- XAUUSD H1.
- Cuenta con spread cero ECN o raw spread.
- Cuenta que soporte cobertura.
===Archivo de configuración===
Nota:
- La configuración por defecto está diseñado para el par de oro con cotizaciones de 2 dígitos. por ejemplo: 3245.23
- Si su broker utiliza cotizaciones de 3 dígitos como 3245.234 entonces usted debe ajustar la configuración de SL TP.
