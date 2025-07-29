Gold Slinger

5

Gold Slinger es un asesor experto totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en indicadores meta trader por defecto, soporte resistencia, redes neuronales simples y formaciones de velas. Cada sistema de negociación tiene su propio algoritmo de entrada y salida, y a veces se cubren entre sí para reducir la reducción de capital. Este asesor de operaciones puede utilizarse para todos los pares y todos los marcos temporales, pero está diseñado específicamente para el marco temporal Gold XAUUSD 1H.


Características principales:
  • No Martingale.
  • No Grid.
  • Sin Promedio.
Parámetros de ajuste:
  • Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
  • Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
  • LotesFijos - Tamaño de lote fijo base.
  • Auto Lotes - Verdadero si desea activar el cálculo automático del tamaño del lote.
  • Riesgo de lotes automáticos - Cálculo de riesgo para calcular el tamaño de lote automático.
  • Allow Hedging - Si es falso, el EA sólo envía una orden a la vez.
  • StopLoss (Puntos) - Stop loss fijo para cada orden.
  • Take Profit (Puntos) - Take Profit fijo para cada orden.
  • Averaging Basket TP ($) - Averaging basket take profit de órdenes de compra o venta en la divisa de la cuenta (valor cero significa desactivado). '
  • Trailing Stop Loss - Arrastre del stop loss a la barra anterior alta/baja a distancia SL.
  • Spread Máximo Permitido (Puntos) - Si el spread aumenta, el EA no operará.

Recomendaciones:


Nota:

  • La configuración por defecto está diseñado para el par de oro con cotizaciones de 2 dígitos. por ejemplo: 3245.23
  • Si su broker utiliza cotizaciones de 3 dígitos como 3245.234 entonces usted debe ajustar la configuración de SL TP.


Comentarios 1
Alexandre Bellini
614
Alexandre Bellini 2025.09.11 12:50 
 

o melhor

