Extreme Reversion Trader

Un Asesor Experto profesional diseñado para capturar movimientos extremos de precios y operar la reversión natural de vuelta al equilibrio.

Este robot combina la detección de distancia basada en EMA, el escalado de cuadrícula y la gestión flexible del riesgo para adaptarse a través de divisas, índices y materias primas.



🔹 Características principales



Operativa de reversión a la media totalmente automatizada



Detección de sobreextensión basada en EMA



Operativa de cuadrícula con lógica de escalado y cierre personalizables



Controles dinámicos de gestión del riesgo y del dinero



Filtrado temporal para operar en sesiones específicas



Alertas integradas, notificaciones y panel de información



Archivos de conjunto optimizados disponibles (véase la sección Comentarios)



⚙️ Parámetros de entrada

📊 Configuración del indicador



Períodos EMA (9, 20, 50, 200) - se utiliza para medir la estructura del mercado y detectar extremos



Volumen Periodo MA - filtra las señales basadas en el volumen medio



Distancia Mínima Puntos (Largo/Corto) - distancia mínima de las EMAs necesaria para activar una señal



Distancia Mínima Señal - evita que las señales demasiado cercanas entre sí



💰 Ajustes de negociación



Modo de tamaño de lote: elija entre tamaño de lote fijo o dinámico



Tamaño de lote inicial / Tamaño de lote dinámico: controle el tamaño de la operación



Tamaño de lote máximo / Multiplicador de lote: defina reglas de escala para las entradas en la parrilla



Riesgo-to-Reward Ratios (Compra/Venta) - establece objetivos para las salidas de las operaciones



📈 Ajustes de la parrilla



Distancia de la parrilla (puntos) - espacio entre entradas adicionales



Max Trades per Series - posiciones máximas por señal



Concurrent Buy/Sell Series - controla cuántas cuadrículas simultáneas pueden ejecutarse



🔒 Cierre de Series



Modo de Cierre - elija entre cierres de punto de equilibrio o de objetivo de beneficio



Modo de Beneficio - en dinero o en %



Objetivo de Beneficio de la Serie - nivel al que se cierra una serie de operaciones



Cerrar Serie Opuesta - opcional, cierra la serie opuesta cuando aparece una nueva señal



⚠️ Gestión de Riesgos



Parada de Emergencia - en divisa de la cuenta o % de capital



Max Spread / Max Slippage - filtros de calidad de operación



🕒 Filtros de Tiempo



Activar Filtro de Tiempo - limita la actividad del EA a las horas/días elegidos



Horas / Días de Operación - gestión precisa de la sesión



🔔 Alertas & NotificacionesNotificaciones



Alertas de audio, Push, correo electrónico - manténgase informado de las operaciones



Panel de información - estado en tiempo real en el gráfico



🛠️ Ajustes del sistema



Número mágico - identificador único para las operaciones



Comentario de operación - etiquete todas las posiciones



Permitir múltiples señales - ejecute múltiples series en el mismo tipo de señal



📍 P&L Markers



Show Profit/Loss Markers - visualiza los resultados de las operaciones directamente en el gráfico



Marker Settings - personaliza el color, la fuente, y ubicación



📌 Inicio Rápido



Cargue el EA en el gráfico de su elección



Seleccione el Modo de Lote (fijo o dinámico)



Ajuste la configuración de Cuadrícula / Cierre / Riesgo según sus preferencias



(Opcional) Aplique filtros de tiempo para adaptarlos a su sesión de trading



Utilice los archivos de configuración proporcionados (consulte la sección Comentarios) para las configuraciones probadas



✅ Con este EA obtendrá flexibilidad, filtros de seguridad y una gestión profesional de las operaciones.



Tanto si es nuevo en el trading algorítmico como si es un profesional experimentado, Extremes Reversion Trader puede encajar en su cartera de trading con facilidad.