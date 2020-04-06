Extreme Reversion Trader
- Asesores Expertos
- Ming Ying Lee
- Versión: 1.50
- Activaciones: 5
Un Asesor Experto profesional diseñado para capturar movimientos extremos de precios y operar la reversión natural de vuelta al equilibrio.
Este robot combina la detección de distancia basada en EMA, el escalado de cuadrícula y la gestión flexible del riesgo para adaptarse a través de divisas, índices y materias primas.
🔹 Características principales
Operativa de reversión a la media totalmente automatizada
Detección de sobreextensión basada en EMA
Operativa de cuadrícula con lógica de escalado y cierre personalizables
Controles dinámicos de gestión del riesgo y del dinero
Filtrado temporal para operar en sesiones específicas
Alertas integradas, notificaciones y panel de información
Archivos de conjunto optimizados disponibles (véase la sección Comentarios)
⚙️ Parámetros de entrada
📊 Configuración del indicador
Períodos EMA (9, 20, 50, 200) - se utiliza para medir la estructura del mercado y detectar extremos
Volumen Periodo MA - filtra las señales basadas en el volumen medio
Distancia Mínima Puntos (Largo/Corto) - distancia mínima de las EMAs necesaria para activar una señal
Distancia Mínima Señal - evita que las señales demasiado cercanas entre sí
💰 Ajustes de negociación
Modo de tamaño de lote: elija entre tamaño de lote fijo o dinámico
Tamaño de lote inicial / Tamaño de lote dinámico: controle el tamaño de la operación
Tamaño de lote máximo / Multiplicador de lote: defina reglas de escala para las entradas en la parrilla
Riesgo-to-Reward Ratios (Compra/Venta) - establece objetivos para las salidas de las operaciones
📈 Ajustes de la parrilla
Distancia de la parrilla (puntos) - espacio entre entradas adicionales
Max Trades per Series - posiciones máximas por señal
Concurrent Buy/Sell Series - controla cuántas cuadrículas simultáneas pueden ejecutarse
🔒 Cierre de Series
Modo de Cierre - elija entre cierres de punto de equilibrio o de objetivo de beneficio
Modo de Beneficio - en dinero o en %
Objetivo de Beneficio de la Serie - nivel al que se cierra una serie de operaciones
Cerrar Serie Opuesta - opcional, cierra la serie opuesta cuando aparece una nueva señal
⚠️ Gestión de Riesgos
Parada de Emergencia - en divisa de la cuenta o % de capital
Max Spread / Max Slippage - filtros de calidad de operación
🕒 Filtros de Tiempo
Activar Filtro de Tiempo - limita la actividad del EA a las horas/días elegidos
Horas / Días de Operación - gestión precisa de la sesión
🔔 Alertas & NotificacionesNotificaciones
Alertas de audio, Push, correo electrónico - manténgase informado de las operaciones
Panel de información - estado en tiempo real en el gráfico
🛠️ Ajustes del sistema
Número mágico - identificador único para las operaciones
Comentario de operación - etiquete todas las posiciones
Permitir múltiples señales - ejecute múltiples series en el mismo tipo de señal
📍 P&L Markers
Show Profit/Loss Markers - visualiza los resultados de las operaciones directamente en el gráfico
Marker Settings - personaliza el color, la fuente, y ubicación
📌 Inicio Rápido
Cargue el EA en el gráfico de su elección
Seleccione el Modo de Lote (fijo o dinámico)
Ajuste la configuración de Cuadrícula / Cierre / Riesgo según sus preferencias
(Opcional) Aplique filtros de tiempo para adaptarlos a su sesión de trading
Utilice los archivos de configuración proporcionados (consulte la sección Comentarios) para las configuraciones probadas
✅ Con este EA obtendrá flexibilidad, filtros de seguridad y una gestión profesional de las operaciones.
Tanto si es nuevo en el trading algorítmico como si es un profesional experimentado, Extremes Reversion Trader puede encajar en su cartera de trading con facilidad.