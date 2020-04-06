Extreme Reversion Trader

Un Asesor Experto profesional diseñado para capturar movimientos extremos de precios y operar la reversión natural de vuelta al equilibrio.
Este robot combina la detección de distancia basada en EMA, el escalado de cuadrícula y la gestión flexible del riesgo para adaptarse a través de divisas, índices y materias primas.

🔹 Características principales

Operativa de reversión a la media totalmente automatizada

Detección de sobreextensión basada en EMA

Operativa de cuadrícula con lógica de escalado y cierre personalizables

Controles dinámicos de gestión del riesgo y del dinero

Filtrado temporal para operar en sesiones específicas

Alertas integradas, notificaciones y panel de información

Archivos de conjunto optimizados disponibles (véase la sección Comentarios)

⚙️ Parámetros de entrada
📊 Configuración del indicador

Períodos EMA (9, 20, 50, 200) - se utiliza para medir la estructura del mercado y detectar extremos

Volumen Periodo MA - filtra las señales basadas en el volumen medio

Distancia Mínima Puntos (Largo/Corto) - distancia mínima de las EMAs necesaria para activar una señal

Distancia Mínima Señal - evita que las señales demasiado cercanas entre sí

💰 Ajustes de negociación

Modo de tamaño de lote: elija entre tamaño de lote fijo o dinámico

Tamaño de lote inicial / Tamaño de lote dinámico: controle el tamaño de la operación

Tamaño de lote máximo / Multiplicador de lote: defina reglas de escala para las entradas en la parrilla

Riesgo-to-Reward Ratios (Compra/Venta) - establece objetivos para las salidas de las operaciones

📈 Ajustes de la parrilla

Distancia de la parrilla (puntos) - espacio entre entradas adicionales

Max Trades per Series - posiciones máximas por señal

Concurrent Buy/Sell Series - controla cuántas cuadrículas simultáneas pueden ejecutarse

🔒 Cierre de Series

Modo de Cierre - elija entre cierres de punto de equilibrio o de objetivo de beneficio

Modo de Beneficio - en dinero o en %

Objetivo de Beneficio de la Serie - nivel al que se cierra una serie de operaciones

Cerrar Serie Opuesta - opcional, cierra la serie opuesta cuando aparece una nueva señal

⚠️ Gestión de Riesgos

Parada de Emergencia - en divisa de la cuenta o % de capital

Max Spread / Max Slippage - filtros de calidad de operación

🕒 Filtros de Tiempo

Activar Filtro de Tiempo - limita la actividad del EA a las horas/días elegidos

Horas / Días de Operación - gestión precisa de la sesión

🔔 Alertas & NotificacionesNotificaciones

Alertas de audio, Push, correo electrónico - manténgase informado de las operaciones

Panel de información - estado en tiempo real en el gráfico

🛠️ Ajustes del sistema

Número mágico - identificador único para las operaciones

Comentario de operación - etiquete todas las posiciones

Permitir múltiples señales - ejecute múltiples series en el mismo tipo de señal

📍 P&L Markers

Show Profit/Loss Markers - visualiza los resultados de las operaciones directamente en el gráfico

Marker Settings - personaliza el color, la fuente, y ubicación

📌 Inicio Rápido

Cargue el EA en el gráfico de su elección

Seleccione el Modo de Lote (fijo o dinámico)

Ajuste la configuración de Cuadrícula / Cierre / Riesgo según sus preferencias

(Opcional) Aplique filtros de tiempo para adaptarlos a su sesión de trading

Utilice los archivos de configuración proporcionados (consulte la sección Comentarios) para las configuraciones probadas

✅ Con este EA obtendrá flexibilidad, filtros de seguridad y una gestión profesional de las operaciones.


Tanto si es nuevo en el trading algorítmico como si es un profesional experimentado, Extremes Reversion Trader puede encajar en su cartera de trading con facilidad.

Productos recomendados
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Asesores Expertos
AuricSkeeter - EA de ruptura profesional Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Detección Inteligente de Rupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos. Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durant
King of Trades
Renato Takahashi
Asesores Expertos
¡¡¡Deje que el REY de las operaciones!!! KING of TRADES es un sistema de trading que puede ser optimizado según: - Indicador de tendencia: Ichimoku Kinko Hyo (ya sea en diferentes plazos) - Sistema de disparo: Fractales - Filtro - trade in: Oscilador Estocástico (valores y límites superior e inferior) - Definición de stops: ATR (periodo y takeprofit y stoploss largo y corto) - General: número mágico, autolot (% balance), dígitos de símbolo, spread máximo y número máximo de órdenes abiertas. Con
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Super Bollinger EA es un asesor experto exclusivo que utiliza las Bandas de Bollinger como indicador. Es posible configurar el EA para el comercio como una baja frecuencia o de alta frecuencia - Scalping asesor experto. Un filtro de Oscilador Estocástico es implementado para tener algunas operaciones específicas en las Bandas de Bollinger. Takeprofit y Stoploss se calculan en función de la anchura de las Bandas de Bollinger o incluso con TP y SL fijos (en puntos ). También se puede configurar y
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Asesores Expertos
Nuestro robot de trading automatizado está construido sobre la plataforma MT5. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencias para el crecimiento a largo plazo. Principales características y beneficios: Stop-Loss ajustado y gestión estricta del capital: El robot da prioridad a la protección de su capital mediante la utilización de órdenes stop-loss ajustadas y el cumplimiento de estrictas normas de gestión del capital. Sólo un pequeño porcentaje predefinido de su cuenta se arriesga en cada
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Asesores Expertos
Trend Alpha es un Asesor Experto automatizado de la cartera de EA de DaneTrades. Está construido en torno a un enfoque de ruptura de seguimiento de tendencias basado en reglas utilizando la acción del precio, con filtros adicionales de acción del precio diseñados para ayudar a calificar las configuraciones. El EA es multi-moneda y se utiliza comúnmente en instrumentos de tendencia como los pares JPY, NAS100, SP500, XAUUSD, y BTCUSD. Está diseñado para una configuración mínima y un proceso de co
JiaXu AMSG X
Peat Winch
Asesores Expertos
JiaXu AMSG (AMSG_ATR ) es un Asesor Experto para el comercio automatizado. Calcula señales de trading basadas en medias móviles, máximos y mínimos oscilantes y el Average True Range (ATR). El EA utiliza un enfoque de cuadrícula y trailing stops basados en ATR para gestionar las posiciones abiertas. Las características incluyen: - Cálculo adaptativo de las oscilaciones del mercado. - Ajuste dinámico de los niveles de stop-loss mediante ATR. - Cálculo del tamaño del lote según un porcentaje de r
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Asesores Expertos
Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
Dimitri EURUSD
Dimitri Roberto Davila Gomez
Asesores Expertos
EURUSD Smart Risk EA – Estrategia compatible con FTMO EURUSD Smart Risk EA es un Asesor Experto completamente automatizado, diseñado con un enfoque estricto en la gestión de riesgo y disciplina tipo prop firm . En pruebas históricas ( backtest ) del último año , la estrategia logró un crecimiento del +220% de la cuenta , respetando reglas de riesgo conservadoras , similares a las exigidas por FTMO y otras prop firms . El EA opera exclusivamente en EURUSD , buscando configuraciones de alta probab
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro) Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles. Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado , una estructura clara , y sin re
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
Asesores Expertos
Bandas móviles de regresión EA Descripción El EA de bandas de regresión móvil es un robusto sistema de trading automatizado que utiliza el análisis de regresión polinómica para identificar oportunidades de mercado. Basado en bandas móviles de regresión, este EA ofrece un enfoque matemático y estadístico para el trading. Características principales Análisis avanzado : Utiliza regresión polinómica para calcular tendencias y bandas de volatilidad Flexibilidad operativa : Modos Normal e Inverso para
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
LionKing
Dragan Drenjanin
Asesores Expertos
Lion King EA v13: Asesor Experto con Redes Neuronales Avanzadas para MetaTrader 5 El   Asesor Experto del Rey León   es un sistema de trading automatizado potente y flexible para MetaTrader 5, especialmente optimizado para   XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1   . La versión 13 introduce una importante mejora: una   red neuronal   totalmente integrada que incorpora inteligencia adaptativa al núcleo algorítmico probado, ofreciendo a los operadores un control y una elección sin precedentes. Tres
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
Gold Honey Badger
Premananth R
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Honey Badger es un sistema de trading automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal M5. Utiliza la lógica algorítmica y el análisis basado en datos para identificar oportunidades de negociación basadas en reglas predefinidas. Configuraciones soportadas Símbolo: XAUUSD Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo) Marco temporal: M5 - H1 Tipo de estrategia: Algorítmica / Basada en datos Single Order Trading: Sí Depósito mínimo
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuita
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
Ragnarok
Warin Wongdao
Asesores Expertos
Esta estrategia es un sistema de negociación de seguimiento de tendencia que utiliza dos EMA en combinación con el indicador estocástico y la dirección de la tendencia de las velas. Las órdenes se modifican en función de una distancia predefinida y del precio de cierre de la vela. Las entradas se alinean con el impulso de las velas que coincide con la dirección de la tendencia actual. Los objetivos de Take Profit se colocan utilizando un enfoque de dos etapas. Por ejemplo: La primera etapa inc
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback Expert Advisor - Robot de Trading de Cuadrícula Adaptable Visión general: Volatility Pullback Expert Ad visor es un Asesor Experto avanzado de mercado neutral que se beneficia de los retrocesos basados en la volatilidad. Combina un motor de rejilla adaptable, recuperación inteligente, cobertura parcial y control dinámico del riesgo para automatizar las operaciones y minimizar los drawdowns. Perfecto para operadores principiantes y experimentados. Características principale
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Asesores Expertos
BobiXAU Pro v3.0 - Sistema conservador de seguimiento de tendencias. EA profesional de comercio de oro con señales de telegramas en tiempo real BobiXAU Pro es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para el trading en XAUUSD (Oro) . Utilizando un enfoque de seguimiento de tendencia conservador probado con confirmación de múltiples marcos de tiempo, este EA captura los movimientos direccionales consistentes del Oro mientras mantiene la gestión de riesgos de grado institucional
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (93)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Asesores Expertos
Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Asesores Expertos
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD) PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading. Lo que NO encontrará en este EA: Operaciones flotantes a largo plazo Sistema de cuadrícula (grid) Martingale Estrategias sobreoptimizadas Backtests manipulados Al combinar siete estrategias indepe
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Otros productos de este autor
Trade Strike
Ming Ying Lee
5 (1)
Asesores Expertos
Trade Strike - Sistema Profesional de Trading de Cuadrícula El primer motor de cuadrícula de precisión diseñado para funcionar incluso en cuentas pequeñas - desde sólo $100. PRECIO ACTUAL: $199: 8 MÁS A ESTE PRECIO, ¡PRÓXIMO PRECIO $299! Señal en vivo - ¡próximamente! Visión general Trade Strike es un avanzado asesor experto en grid trading de alta frecuencia que pone el grid trading y la martingala de nivel profesional al alcance de los traders de cuentas pequeñas. La mayoría de los s
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con estrategias avanzadas de cruces de medias móviles. Basándose en el éxito del AI Momentum Scalper, el MA Momentum Scalper ofrece un enfoque refinado para la entrada en el mercado utilizando el poder de los cruces de medias móviles para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. $499 (quedan 6 copias a este precio, el precio final será de $999) Por qué funcionan los cruces de medias móviles MA Momentum Scalper aprovecha uno de los patrones técnicos más
MingTraderAUDCAD for MT4
Ming Ying Lee
5 (3)
Asesores Expertos
MingTrader AUDCAD ha sido diseñado para operar con precisión el par de divisas AUDCAD en el marco temporal de 30 minutos. Ha sido desarrollado utilizando la tecnología Machine Learning. Instálelo en un gráfico de AUDCAD en el marco temporal de 30 minutos y ajuste los parámetros de tamaño de la operación... por defecto arriesgará un 1% por operación, pero también puede seleccionar un tamaño de lote fijo. Este robot está optimizado para el par AUDCAD. ¡Alta precisión y buen número de operaciones!
Universal Tradebot MT4
Ming Ying Lee
Asesores Expertos
Presentamos Universal Tradebot, su compañero de confianza diseñado para una precisión meticulosa y un rendimiento constante. Con la sofisticada mezcla de Oscilador de Media Móvil, Canales Kelter, y Average True Range, este Asesor Experto asegura entradas seguras en el mercado que resuenan tanto con los novatos como con los traders experimentados. Precio de lanzamiento - $199 (quedan 10 a este precio). El precio final será de $799 Características principales : Totalmente optimizable: Personalizar
Friday Pro
Ming Ying Lee
5 (4)
Asesores Expertos
Presentamos Friday Pro, el Asesor Experto definitivo que le permite liberar todo el potencial de los mercados de fin de semana. Libérese de los métodos tradicionales que se basan en arriesgadas estrategias de martingala, cuadrícula o scalping con ganancias mínimas y stops monumentales. Friday Pro adopta un nuevo enfoque, originado en la sabiduría de los operadores de piso institucionales, asegurando resultados precisos y consistentes. Visite la sección de comentarios para ver los últimos archivo
MingTraderAUDCAD for MT5
Ming Ying Lee
Asesores Expertos
MingTrader AUDCAD ha sido diseñado para operar con precisión el par de divisas AUDCAD en el marco temporal de 30 minutos. Ha sido desarrollado utilizando la tecnología Machine Learning. Instálelo en un gráfico de AUDCAD en el marco temporal de 30 minutos y ajuste los parámetros de tamaño de la operación... por defecto arriesgará un 1% por operación, pero también puede seleccionar un tamaño de lote fijo. Este robot está optimizado para el par AUDCAD. ¡Alta precisión y buen número de operaciones!
Universal Tradebot MT5
Ming Ying Lee
Asesores Expertos
Presentamos Universal Tradebot, su compañero de confianza diseñado para una precisión meticulosa y un rendimiento constante. Con la sofisticada mezcla de Oscilador de Media Móvil, Canales Kelter, y Average True Range, este Asesor Experto asegura entradas seguras en el mercado que resuenan tanto con los novatos como con los traders experimentados. Precio de lanzamiento - $199 (quedan 10 a este precio). El precio final será de $799 Características principales : Totalmente optimizable: Personaliza
Friday Pro MT5
Ming Ying Lee
Asesores Expertos
Presentamos Friday Pro, el Asesor Experto definitivo que le permite liberar todo el potencial de los mercados de fin de semana. Libérese de los métodos tradicionales que se basan en arriesgadas estrategias de martingala, cuadrícula o scalping con ganancias mínimas y stops monumentales. Friday Pro adopta un nuevo enfoque, originado en la sabiduría de los operadores de piso institucionales, asegurando resultados precisos y consistentes. Visite la sección Comentarios para descargar los últimos arc
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading con AI Momentum Scalper, su herramienta definitiva para aprovechar el poder del impulso del mercado con inteligencia artificial de vanguardia. Diseñado para los operadores que prosperan en la naturaleza dinámica de los mercados financieros, este sofisticado robot está diseñado para identificar y capitalizar los movimientos significativos del mercado. El precio ahora es de $699 : quedan 8 copias a este precio, precio final $999 Características principales: Al
RSI Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Asesores Expertos
Escalador RSI Momentum: Aproveche el Poder de las Reversiones del RSI para Entradas de Mercado de Precisión $199 (precio de lanzamiento - quedan 10 copias a este precio, el precio final será de $999) Capitalice las poderosas señales de reversión del RSI El RSI Momentum Scalper representa una evolución significativa en el comercio técnico, utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) - uno de los indicadores de impulso más respetados del comercio - para capturar oportunidades de reversión de al
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario