EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex

Visión general

Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala.


Características principales

-Estrategia de reversión a la media:Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado
-Soporte multisímbolo:Opera con 26 pares de divisas simultáneamente
-Control de riesgo centralizado:Gestión global de stop loss y take profit en todas las posiciones
-Confirmación en múltiples marcos temporales:Valida las señales de negociación a través de múltiples marcos de tiempo antes de la entrada
-Panel de control en tiempo real:Interfaz visual para supervisar todas las operaciones activas y el estado del EA

Requisitos de configuración

-Capital mínimo: 1.000 $ para un tamaño de lote de 0,01
-Marco temporal recomendado: H1 (1 hora)
-Configuración del broker: Ajuste el sufijo/prefijo del símbolo según la configuración de su broker
-Modo Backtest: Ajuste el parámetro backtest a false e incluya los 26 pares soportados.

Pares de divisas admitidos (26 pares)

XAUUSD|EURCAD|GBPNZD|EURJPY|USDJPY|GBPJPY|AUDCAD|NZDCHF|EURUSD|USDCHF|AUDUSD|NZDUSD|AUDNZD|GBPCAD|CHFSGD|EURCHF|USDCAD|GBPUSD|NZDJPY|EURAUD|GBPCHF|NZDCAD|AUDSGD|EURGBP|CADCHF|AUDCHF
Nota: Este EA no opera con Bitcoin o criptodivisas.

Aviso importante

El rendimiento pasado y los resultados de pruebas retrospectivas no garantizan resultados futuros. Los resultados de las operaciones en vivo pueden diferir significativamente de los datos históricos. El comercio implica un riesgo sustancial de pérdida. Asegúrese de entender los riesgos antes de utilizar este EA con capital real. Los resultados dependen de las condiciones del mercado, la calidad de ejecución del broker y la configuración adecuada.

Monitorización del rendimiento en tiempo real

Los resultados de las operaciones en vivo pueden ser monitoreados a través del servicio de Señales: https:// www.mql5.com/en/signals/2315810

Notas de cumplimiento

-Todos losparámetros son totalmente configurables
- Sinllamadas a API externas ni dependencias de DLL
-Compatiblecon las funciones estándar de MetaTrader 5

-Diseñadopara un enfoque de trading disciplinado y sistemático

¡IMPORTANTE! Después de la compra DEMO O REAL por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.


