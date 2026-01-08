XAU Sentinel - Estrategia de dos factores basada en la ruptura de niveles y la confirmación del impulso

El Asesor Experto es un sistema de negociación totalmente automatizado cuya lógica se basa en la sinergia de dos módulos de señales independientes. El robot analiza la estructura del mercado en tiempo real, utilizando una combinación de niveles de precios e indicadores dinámicos para filtrar las entradas falsas.



Lógica de funcionamiento (Señales):

El algoritmo toma la decisión de entrar en una posición sólo cuando se confirman dos señales simultánea o secuencialmente:



Señal A (Tendencia/Nivel): Identificando zonas clave de soporte/resistencia o determinando la dirección de la tendencia global.

Señal B (Momentum/Confirmación): Filtrando la entrada utilizando osciladores o volatilidad para determinar el punto óptimo de reversión o continuación.



Ventajas Clave:



Sin Técnicas Peligrosas: La estrategia no utiliza martingala, rejilla o detención de pérdidas. Cada operación está protegida por un Stop Loss fijo.

Algoritmo adaptativo: Los parámetros de la señal se ajustan automáticamente a la volatilidad actual del mercado.

Gestión del riesgo: La unidad de gestión del dinero incorporada le permite operar con un lote fijo o un porcentaje del saldo.



Especificaciones técnicas:



Marco temporal de trabajo: [ H1 o M15]

Pares Recomendados: XAUUSD, cualquier volatilidad, índices

Depósito Mínimo: $300

Tipo de Ejecución: Adecuado para cuentas de bajo spread (ECN/Raw).



Parámetros:



Número Mágico: Identificador único de las operaciones.

Tamaño de Lote: Tamaño de lote fijo para operar.

Porcentaje de Riesgo: Porcentaje de riesgo por operación del saldo.

Signal 1 Sensitivity: Ajuste de la sensibilidad de la primera señal.

Signal 2 Period: Periodo de filtrado de la segunda señal.

Stop Loss / Take Profit: Ajustes de los niveles de fijación de beneficios y pérdidas.



Recomendaciones de instalación:

Para un correcto funcionamiento del Asesor Experto se recomienda utilizar un servidor VPS con un retraso mínimo respecto al servidor del broker. Antes de utilizarlo en una cuenta real, asegúrese de probarlo en una cuenta demo o en el probador de estrategias con una calidad de cotizaciones del 99%.