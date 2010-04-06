XAU Precision Flow EA es un sistema de trading profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).

Aplica un marco de confirmación de múltiples capas utilizando una estructura de mercado de marco de tiempo superior, alineación de impulso y comportamiento de continuación de tendencia. Esto asegura que cada operación se toma con sesgo direccional ya establecido, reduciendo significativamente el ruido y las entradas falsas que son comunes en el comercio de oro de marco de tiempo más bajo.

El EA se centra en movimientos direccionales de alta probabilidad, entrando sólo cuando las condiciones del mercado cumplen estrictos criterios de alineación.

Sin rejilla, sin martingala, sin cobertura, sin promediar a la baja - una posición limpia a la vez.





Características principales

Construido exclusivamente para XAUUSD (comportamiento altamente optimizado para la volatilidad del Oro)

Sólo trading direccional - evita las fases de picado e indecisión

Confirmación estricta de señales en múltiples marcos temporales

Lógica de posición única - sin martingala, sin rejilla, sin apilamiento de recuperación

Riesgo fijo con Stop Loss y Take Profit configurables

Marco de riesgo-recompensa 1:3 para un crecimiento a largo plazo

Funciona en todos los tipos de cuenta (ECN, Raw Spread, Standard)

Compatible con cuentas financiadas por empresas de capital riesgo

Muy bajo uso de CPU y memoria

Gestión del riesgo

El EA utiliza un Stop Loss fijo por operación y un objetivo de Take Profit 3 veces mayor que el riesgo, apoyando el crecimiento estable de la cuenta a largo plazo.

El usuario puede ajustar

Tamaño del lote

Tamaño del Stop Loss (en pips o puntos dependiendo de las especificaciones del broker)

Número mágico (para configuraciones multisímbolo)

Comportamiento opcional de reentrada si el precio retoma la dirección original

Estilo de negociación

Se centra en entradas de continuación alineadas con la tendencia

Evita mercados planos o indecisos

Filtra los picos de impulso de baja probabilidad

Opera con menos frecuencia, pero con mayor calidad de entrada

No se trata de un scalper de alta frecuencia.

Este EA está diseñado para la consistencia y la precisión, en lugar de la micro-escalada basada en el ruido.





Configuración recomendada

Parámetro Configuración Símbolo SóloXAUUSD Plazo para adjuntar el EA M30 Saldo mínimo 100 USD+ (se permiten microlotes) Tipos de cuenta ECN / Bruto / Estándar VPS Recomendado para operar sin interrupciones









¿Para quién es este EA?

Operadores que prefieren entradas limpias y de alta probabilidad

Operadores que evitan riesgos de martingala/rejilla

Operadores con fondos y cuentas de empresas de apoyo

Importante

Ningún EA puede eliminar el riesgo por completo.

Utilice un tamaño de posición adecuado y opere sólo con el capital que esté dispuesto a gestionar de forma responsable.