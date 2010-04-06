XAU Precision Flow

XAU Precision Flow EA es un sistema de trading profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro).
Aplica un marco de confirmación de múltiples capas utilizando una estructura de mercado de marco de tiempo superior, alineación de impulso y comportamiento de continuación de tendencia. Esto asegura que cada operación se toma con sesgo direccional ya establecido, reduciendo significativamente el ruido y las entradas falsas que son comunes en el comercio de oro de marco de tiempo más bajo.

Monitorizar la señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2341015

El EA se centra en movimientos direccionales de alta probabilidad, entrando sólo cuando las condiciones del mercado cumplen estrictos criterios de alineación.
Sin rejilla, sin martingala, sin cobertura, sin promediar a la baja - una posición limpia a la vez.


Características principales

  • Construido exclusivamente para XAUUSD (comportamiento altamente optimizado para la volatilidad del Oro)

  • Sólo trading direccional - evita las fases de picado e indecisión

  • Confirmación estricta de señales en múltiples marcos temporales

  • Lógica de posición única - sin martingala, sin rejilla, sin apilamiento de recuperación

  • Riesgo fijo con Stop Loss y Take Profit configurables

  • Marco de riesgo-recompensa 1:3 para un crecimiento a largo plazo

  • Funciona en todos los tipos de cuenta (ECN, Raw Spread, Standard)

  • Compatible con cuentas financiadas por empresas de capital riesgo

  • Muy bajo uso de CPU y memoria

Gestión del riesgo

El EA utiliza un Stop Loss fijo por operación y un objetivo de Take Profit 3 veces mayor que el riesgo, apoyando el crecimiento estable de la cuenta a largo plazo.
El usuario puede ajustar

  • Tamaño del lote

  • Tamaño del Stop Loss (en pips o puntos dependiendo de las especificaciones del broker)

  • Número mágico (para configuraciones multisímbolo)

  • Comportamiento opcional de reentrada si el precio retoma la dirección original

Estilo de negociación

  • Se centra en entradas de continuación alineadas con la tendencia

  • Evita mercados planos o indecisos

  • Filtra los picos de impulso de baja probabilidad

  • Opera con menos frecuencia, pero con mayor calidad de entrada

No se trata de un scalper de alta frecuencia.
Este EA está diseñado para la consistencia y la precisión, en lugar de la micro-escalada basada en el ruido.


Configuración recomendada
Parámetro Configuración
Símbolo SóloXAUUSD
Plazo para adjuntar el EA M30
Saldo mínimo 100 USD+ (se permiten microlotes)
Tipos de cuenta ECN / Bruto / Estándar
VPS Recomendado para operar sin interrupciones



¿Para quién es este EA?

  • Operadores que prefieren entradas limpias y de alta probabilidad

  • Operadores que evitan riesgos de martingala/rejilla

  • Operadores con fondos y cuentas de empresas de apoyo

Importante

Ningún EA puede eliminar el riesgo por completo.
Utilice un tamaño de posición adecuado y opere sólo con el capital que esté dispuesto a gestionar de forma responsable.

Productos recomendados
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Asesores Expertos
Synapse Trader: Una red neuronal que abre nuevos horizontes en el trading Imagine un asesor que no solo analiza el mercado, sino que se convierte en su asistente inteligente, aprendiendo cada día y adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. Synapse Trader es una herramienta única basada en tecnologías avanzadas de redes neuronales, capaz de captar las señales más sutiles del mercado. No es solo un asesor experto, es una red neuronal viva que piensa, predice y evoluciona. ¡Oferta por t
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Este EA es un robot de negociación de sesiones que le permite operar en la sesión de negociación de su elección, ya que espera a que los marcadores del mercado tomen una decisión sobre la dirección del día antes de tomar cualquier operación. Tiene 3 señales de entrada que utiliza patrones de velas, medias móviles y ruptura de rango para maximizar los beneficios y aprovechar la tendencia del mercado. El EA practica la gestión de riesgos y tiene la capacidad de hacer crecer la cuenta arriesgando c
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
STAR 160 in One
Sivakumar Paul Suyambu
Asesores Expertos
STAR 160 in One (MT5 EA) - Scalper/Trader Multimercado de 160 Estrategias Asesor Experto MT5 todo en uno para Forex, Índices y Materias Primas - 160 estrategias incorporadas, riesgo anti-martingale y automatización completa. Sin rejilla. Sin martingala. Sin dependencia de indicadores (puro núcleo precio-acción). STAR 160 en 1 - Manual de Usuario y Archivos de Set Señales en vivo y otros productos ¿Qué es STAR 160 in One? STAR 160 in One es un EA MT5 del ejército suizo que contiene 160 est
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Asesores Expertos
IKAN MFX En el volátil mundo de los mercados financieros, encontrar las mejores oportunidades de negociación y minimizar los riesgos es siempre un reto importante para todo inversor. Por eso hemos desarrollado IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , un avanzado sistema automatizado de negociación. IKAN no es sólo una herramienta, sino una combinación perfecta de inteligencia artificial y años de experiencia en negociación. Con capacidad para analizar millones de puntos de datos por se
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias AI anteriores, Mr Bitcoin AI se basa en realizar operaciones de compra y venta de activos financieros en periodos muy cortos de tiempo, buscando obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones en los precios. Al aplicarlo a Bitcoin, un scalper utiliza inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos del mercado
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Asesores Expertos
El P.S.-Technical Trading bot subyacente es un programa informático escrito en lenguaje MQL5. El P.S.-Technical Trading bot es un robot de trading totalmente automatizado basado en los dos indicadores técnicos desarrollados, ADX y Parabolic SAR, desarrollados por el analista técnico Welles Wilder Jr. Si desea obtener más información al respecto, le recomiendo el libro "New Concepts in Technical Trading Systems", publicado en 1978. Además, el robot de trading elimina las emociones demasiado c
Panda Express
Aurelio Daniel Malla
Asesores Expertos
Presentamos el Futuro del Trading: Tu Bot Inteligente con Redes Neuronales En un mundo donde la velocidad y la precisión definen el éxito en los mercados financieros, llega una solución innovadora y poderosa: nuestro bot de trading con inteligencia artificial. Diseñado para operar con una red neuronal avanzada, este bot no solo sigue el mercado, sino que APRENDE de él, evolucionando semana tras semana para maximizar beneficios y minimizar riesgos. Una Inteligencia en Constante Evolución A dif
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Smaf (AF Suave) Siga la tendencia del mercado sin la molestia de analizar el gráfico. Simplemente conecte Smaf en el símbolo que desea operar y deje que haga lo suyo. Funciona bien en mercados volátiles y con tendencia. Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo y la distancia de riesgo. Trailing stops implementados en base a la volatilidad actual Cierre automático de posiciones en caso de riesgo (compra y venta gestionada) Relación Riesgo:Recompensa 1:3
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
Asesores Expertos
Descripción del producto ¿Listo para dominar uno de los instrumentos más dinámicos del mundo? Deje de adivinar la dirección del mercado del Oro y comience a operar basado en patrones de precios confirmados con Azaha Pattern Breakout. Diseñado específicamente para el trader moderno, Azaha Pattern Breakout es un Asesor Experto (EA) premium que automatiza una estrategia de trading de ruptura disciplinada y objetiva. Le permite ejecutar oportunidades en el mercado XAUUSD con precisión, 24 horas a
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza grid , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . Pruébelo con el parámetro de Porcentaje de Riesgo ajustado a 4 y vea lo que puede hacer. EUR/USD sólo - M 15 Timef
Mayari MT5
Jose Lagayan
Asesores Expertos
Presentación de MAYARI MT5: El Indicador de Tendencia Asesor Experto *Archivos de configuración para EURUSD disponible en la sección de comentarios ¡*LOS RESULTADOS MOSTRADOS AQUI NO ESTAN SOBRE OPTIMIZADOS A DIFERENCIA DE OTROS BOTS EL ESTA A LA VENTA! ¡SOLO RESULTADOS REALISTAS! *Los ajustes por defecto de MAYARI MT5 están optimizados para EURUSD, basados en rigurosos back-testing durante un periodo de 4 años. Para un funcionamiento seguro y eficaz, se recomienda utilizar la configuración pred
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
EA123 Sniper MACD MT5
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Asesores Expertos
Estrategia de entrada de órdenes según el período de tiempo de tomar la parte superior e inferior y la entrada de órdenes de acuerdo a la tendencia. Máximo de 2 órdenes por día. Dependiendo de la finalidad y el plan de trading, se puede editar a voluntad. Puede establecer los niveles de stop loss y profit como desee. Puede operar con cualquier par de divisas, pero priorizar USDJPY. Nota: Estoy usando Exness que tiene la hora del servidor GMT + 0. Es necesario cambiar en consecuencia si la hora d
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3.67 (3)
Asesores Expertos
Liquid Pours Xtreme EA Liquid Pours Xtreme EA automatiza entradas basadas en ventanas de liquidez y está diseñado para traders que priorizan dos cosas: paz mental (control del riesgo) y probabilidad (reglas claras y repetibles) . No busca “dinero fácil”; busca operar con disciplina, límites y gestión automática. Qué hace (en 10 segundos) Opera únicamente en 2 ventanas horarias configurables , enfocadas en momentos clave de liquidez. Cada operación se abre SIEMPRE con Stop Loss y Take Profit . G
Infinity Break 1
Evan Pierre Clement
Asesores Expertos
¡Toma el control de tus operaciones! Infinity Breakout v1.0 transforma tu trading en una experiencia simple y rentable . Olvídate del estrés por decisiones de última hora: tu EA gestiona entradas, TP y SL automáticamente . Versión MT4 :  Infinity Break 1 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5 Canal Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Información sobre el precio : El precio aumenta en 50 $ cada 10 compras P
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Asesores Expertos
Liberar el potencial de comercio automático de oro de aureus Quantum surge - H1 ¡Descuento especial: ¡ precio actual $799 (descuento por tiempo limitado)! Siguiente precio: 899 dólares Dirección de la señal de la cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + introducción + vendedor Aureus Quantum surge - H1 es un consultor experto de vanguardia (ea) diseñado para comerciar xauusd (oro) dentro del plazo h1. Combina una variedad de indicadores técnicos y una sólida estra
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Asesores Expertos
Aquila Aurum VWAP Pro - Edición Plata (XAGUSD) Comercio VWAP inteligente con reglas claras y riesgo estable Aquila Aurum VWAP Pro es un sistema de comercio totalmente automatizado que analiza los movimientos de precios en relación con el VWAP intradía. Utiliza conjuntos de reglas limpias y objetivas para reconocer las exageraciones de los precios y explotar movimientos de rentabilidad precisos en fases de tendencia. El EA está optimizado específicamente para XAGUSD (plata, capturas de pantalla 1
Bitcoin Scalper Pro
Yevhenii Mavletbaiev
4.71 (17)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 199 $. Próximo precio es de $ 299 Señal en directo Monitroing Versión MT4 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específicament
IA Master Grid Full
Thiago Alves Martins
Asesores Expertos
IA MASTER GRID: Tu piloto automatizado en el mercado financiero Imagina tener un robot inteligente que trabaje para ti en el mercado financiero 24 horas al día, 5 días a la semana. ¡El IA MASTER GRID es exactamente eso! Es un Asesor Experto (EA), un programa que se ejecuta dentro de la plataforma MetaTrader 5 y ejecuta automáticamente operaciones basadas en reglas predefinidas. ¿Cómo funciona? El principio básico de la IA MASTER GRID implica dos estrategias principales que trabajan junt
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Otros productos de este autor
FTMO Trading Bot
Samuel Kiniu Njoroge
5 (2)
Asesores Expertos
Space FX EA está específicamente optimizado para operar únicamente con EURUSD.       Utilizando cálculos avanzados, gestiona sus operaciones automáticamente.       Le recomiendo encarecidamente que lo pruebe en el mercado en vivo. Alternativamente, puede ver la señal en vivo en cuentas de $500 y $1000. Vale la pena señalar que Space FX EA tiene la configuración predeterminada, por lo tanto, después de la compra, envíeme un mensaje privado para establecer la configuración correcta según el difere
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario