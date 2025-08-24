Weltrix – 究極のゴールド取引ソリューション (XAUUSD)

PRICE $499 – LATER -> $1999 USD

重要：このセットファイルのみを使用してEAを稼働してください：DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)

6つの実証済み戦略。1つの強力なEA。安定したパフォーマンス。高い取引頻度。

このEAに含まれないもの:

長期の含みポジション

グリッドシステム

マーチンゲール

過度に最適化された戦略

操作されたバックテスト

6つの独立した実戦テスト済み戦略を組み合わせることで、Weltrixは1日に平均約4回の取引を実行し、あらゆる市場環境で口座をアクティブかつ生産的に保ちます。

さらに、取引頻度が高いため、リベートプロバイダーを利用したキャッシュバック収益を大きく生み出す優れたツールでもあります。（詳細が必要な場合はご連絡ください。）

ライブシグナル近日公開予定！

重要: AUTO_GMTを動作させるには → MT5ターミナルで "http : // worldtimeapi . org" （スペースを削除！）を「許可されたURLリスト」に追加する必要があります。（ツール → オプション → エキスパートアドバイザー）

Weltrixを選ぶ理由

高頻度: 1日平均4回以上の取引

過剰最適化なし: 各戦略は異なる市場サイクルで開発・調整済み

MQL5初のコンセプト: それぞれの戦略はユニークなシナリオで設計され、市場環境の変化に長期的に対応可能

堅牢なリスク管理: 全ての取引に技術的ストップロスを設定

低スプレッドに最適化: ECN/Raw口座で最高のパフォーマンス

LIVE USER GUIDE

テクニカルおよびフィボナッチに基づくストップロス

プログレッシブポジションサイジング

日次・月次損失制限

最大ドローダウン保護

戦略ごとおよび全体でのエクスポージャー制限

必要条件

通貨ペア: XAUUSD

時間足: H1

最低入金額: 500 USD

口座タイプ: ECN/Raw（低スプレッド必須）

レバレッジ: 1:100以上

VPS推奨

主な利点

分散アプローチ: 6つの戦略により単一の市場条件への依存を低減

実証済み・信頼性: カーブフィッティングではなく本物の市場優位性に基づく

アクティブトレード: 全ての市場セッションで一貫した執行

プロレベルのリスク管理: 機関投資家レベルのマネーマネジメント

推奨ブローカー

低スプレッドのゴールド取引ブローカーが最適です（例: ICMarkets, Capitalpoint, Roboforex, FusionMarkets, Tickmill など）。

ご利用のブローカーで必ずバックテストを行い、互換性を確認してください。

ご不明な点はお気軽にメッセージください。

FAQ

Q: このEAの最大ストップロスは？

A: 0.01ロットの場合、2022～2025年の最悪シナリオで -110 USD でした。

Q: 平均してストップロスからの回復にどれくらいかかりますか？

A: 6つの独立した戦略を同時に運用するため状況によりますが、通常は 1～3日 で回復します。非常に不利な場合でも 1週間以内 が目安です。

Q: 利益は保証されていますか？

A: いいえ。利益を保証することはできません。MQL5でそれを約束する人は正直ではありません。保証できるのは、Weltrixが20,000行以上のコードで構築された高度なEAであり、様々なシナリオに適応してXAUUSDを積極的に取引するよう設計されているということです。推奨は、最小ロットから始め、EAの挙動を理解したうえで、リスク％ベースの運用に移行することです。

Q: EAはライブでテストされていますか？

A: はい。6か月間で20以上のバージョンを開発しました。最終版である現在のバージョンは、1週間ライブ運用中です。間もなくシグナルを公開し、誰でも結果を確認できるようにします。

Q: 購入後に返金は可能ですか？

A: 残念ながら不可能です。MQL5は返金をサポートしていません。また、私が受け取る支払いは販売価格よりも低く、さらに遅れて支払われます。

Q: サポートは提供されますか？

A: もちろんです。私は開発者であると同時に、長年MQL5や自身の取引でEAを活用してきました。お客様には完全なサポートを提供します。ひとりで対応しているため、返信に時間がかかることもありますが、必ず最善を尽くします。

Q: EAのパフォーマンスが悪化した場合、更新はされますか？

A: はい。他の製品と同様、必要に応じてアップデートを行います。さらに、既に良好な結果を出していても改善のための研究を続けています。今後はスイングやスキャルピング戦略の追加や、他の銘柄への拡張も検討中です。上級者は独自のセットファイルを作成することも可能で、その場合も全面的にサポートします。

免責事項

上記の内容がご自身の取引スタイルに合わない場合、このEAを購入しないでください。

購入いただければ嬉しいですが、「絶対に負けないシステム」を期待される方にはおすすめできません。

私は毎日の利益も、完全な満足も保証できません。なぜなら、市場は主権的かつ予測不可能だからです。