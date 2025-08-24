Weltrix

Weltrix – 究極のゴールド取引ソリューション (XAUUSD)

PRICE $499 – LATER -> $1999 USD

重要：このセットファイルのみを使用してEAを稼働してください：DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025) 

6つの実証済み戦略。1つの強力なEA。安定したパフォーマンス。高い取引頻度。

このEAに含まれないもの:

  • 長期の含みポジション

  • グリッドシステム

  • マーチンゲール

  • 過度に最適化された戦略

  • 操作されたバックテスト

6つの独立した実戦テスト済み戦略を組み合わせることで、Weltrixは1日に平均約4回の取引を実行し、あらゆる市場環境で口座をアクティブかつ生産的に保ちます。

さらに、取引頻度が高いため、リベートプロバイダーを利用したキャッシュバック収益を大きく生み出す優れたツールでもあります。（詳細が必要な場合はご連絡ください。）

ライブシグナル近日公開予定！

重要: AUTO_GMTを動作させるには → MT5ターミナルで "http : // worldtimeapi . org" （スペースを削除！）を「許可されたURLリスト」に追加する必要があります。（ツール → オプション → エキスパートアドバイザー）

Weltrixを選ぶ理由

  • 高頻度: 1日平均4回以上の取引

  • 過剰最適化なし: 各戦略は異なる市場サイクルで開発・調整済み

  • MQL5初のコンセプト: それぞれの戦略はユニークなシナリオで設計され、市場環境の変化に長期的に対応可能

  • 堅牢なリスク管理: 全ての取引に技術的ストップロスを設定

  • 低スプレッドに最適化: ECN/Raw口座で最高のパフォーマンス

  • テクニカルおよびフィボナッチに基づくストップロス

  • プログレッシブポジションサイジング

  • 日次・月次損失制限

  • 最大ドローダウン保護

  • 戦略ごとおよび全体でのエクスポージャー制限

必要条件

  • 通貨ペア: XAUUSD

  • 時間足: H1

  • 最低入金額: 500 USD

  • 口座タイプ: ECN/Raw（低スプレッド必須）

  • レバレッジ: 1:100以上

  • VPS推奨

主な利点

  • 分散アプローチ: 6つの戦略により単一の市場条件への依存を低減

  • 実証済み・信頼性: カーブフィッティングではなく本物の市場優位性に基づく

  • アクティブトレード: 全ての市場セッションで一貫した執行

  • プロレベルのリスク管理: 機関投資家レベルのマネーマネジメント

推奨ブローカー

低スプレッドのゴールド取引ブローカーが最適です（例: ICMarkets, Capitalpoint, Roboforex, FusionMarkets, Tickmill など）。

ご利用のブローカーで必ずバックテストを行い、互換性を確認してください。
ご不明な点はお気軽にメッセージください。

FAQ

Q: このEAの最大ストップロスは？
A: 0.01ロットの場合、2022～2025年の最悪シナリオで -110 USD でした。

Q: 平均してストップロスからの回復にどれくらいかかりますか？
A: 6つの独立した戦略を同時に運用するため状況によりますが、通常は 1～3日 で回復します。非常に不利な場合でも 1週間以内 が目安です。

Q: 利益は保証されていますか？
A: いいえ。利益を保証することはできません。MQL5でそれを約束する人は正直ではありません。保証できるのは、Weltrixが20,000行以上のコードで構築された高度なEAであり、様々なシナリオに適応してXAUUSDを積極的に取引するよう設計されているということです。推奨は、最小ロットから始め、EAの挙動を理解したうえで、リスク％ベースの運用に移行することです。

Q: EAはライブでテストされていますか？
A: はい。6か月間で20以上のバージョンを開発しました。最終版である現在のバージョンは、1週間ライブ運用中です。間もなくシグナルを公開し、誰でも結果を確認できるようにします。

Q: 購入後に返金は可能ですか？
A: 残念ながら不可能です。MQL5は返金をサポートしていません。また、私が受け取る支払いは販売価格よりも低く、さらに遅れて支払われます。

Q: サポートは提供されますか？
A: もちろんです。私は開発者であると同時に、長年MQL5や自身の取引でEAを活用してきました。お客様には完全なサポートを提供します。ひとりで対応しているため、返信に時間がかかることもありますが、必ず最善を尽くします。

Q: EAのパフォーマンスが悪化した場合、更新はされますか？
A: はい。他の製品と同様、必要に応じてアップデートを行います。さらに、既に良好な結果を出していても改善のための研究を続けています。今後はスイングやスキャルピング戦略の追加や、他の銘柄への拡張も検討中です。上級者は独自のセットファイルを作成することも可能で、その場合も全面的にサポートします。

免責事項

上記の内容がご自身の取引スタイルに合わない場合、このEAを購入しないでください
購入いただければ嬉しいですが、「絶対に負けないシステム」を期待される方にはおすすめできません。
私は毎日の利益も、完全な満足も保証できません。なぜなら、市場は主権的かつ予測不可能だからです。

レビュー 11
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

abe abe
275
abe abe 2025.12.16 11:39 
 

I've had contact with the dev and he does listen to suggestions, which is great.

Regarding the EA itself. In backtests you can clearly see that the EA has been optimized for the current bullish price action of gold of 2024-2025. Backtesting on older data shows mediocre (at best) results, indicating that re-optimization by the user will likely be necessary for changing future market conditions. For now I've had good results, but I am worried about long term sustainability. If this is addressed, this EA could be really good.

Guilherme Jose Mattes
3476
開発者からの返信 Guilherme Jose Mattes 2025.12.16 12:00
Hello Mr. Abe,
I didn’t receive any private message from you. I also just checked and noticed that you need to accept my friend request so I can contact you; otherwise, private messages are blocked.
I kindly ask you to reconsider your review and allow me the opportunity to provide proper support and make the EA work for you, as it is working well for other customers.
Thank you.
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

MatyasK2
564
MatyasK2 2025.11.18 14:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

thompsonalmeida
262
thompsonalmeida 2025.11.16 12:24 
 

I tested Weltrix and BreakoutPulse for 2 months and rest assured that this is an EA that will not blow up your account, you can sleep peacefully, the success rate is very high and when a loss comes it quickly recovers, so I recommend this EA if you are looking for long-term consistency.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.10.27 15:01 
 

Well it's my first EA I bought from Guilherme and it's doing a fantastic job. Guilherme is also a very friendly person. So I'm happy I found this great EA.

Bruno Baldin
36
Bruno Baldin 2025.10.24 12:46 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.10.22 13:28 
 

This EA is a rare and exceptional system capable of generating profits with single-position trades, without relying on martingale strategies, aggressive lot recovery, or multi-position hedging. Its public signal and live trading results are perfectly aligned, ensuring transparency and eliminating the opportunity cost often caused by demo-based validation. It is finely tuned to capture the unique price behavior of the gold instrument, and its adaptive trading strategies function with remarkable effectiveness, delivering a high win rate. By using this EA, you not only gain profits but also deepen your understanding of key price movement patterns and principles essential to successful investing.

numuwe hittou
53
numuwe hittou 2025.10.07 14:00 
 

This EA has been performing exceptionally well since the update on September 7th. The developer sincerely listens to user feedback and provides responsive support. I look forward to its continued development.

Goldex66
354
Goldex66 2025.09.03 12:43 
 

I can confidently say that Mr. Guilherme is a top-class expert. The Weltrix robot works flawlessly – from the very beginning it has been delivering stable results, and it’s clear that it was created with great knowledge and experience. I also highly appreciate the post-purchase support – Mr. Guilherme regularly checks in to make sure everything is working fine and takes interest in the results. This approach gives a sense of security and professionalism. I’m really satisfied and can wholeheartedly recommend working with him!”

