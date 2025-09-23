SP500 Opening Range Pro MT5

Trading Automatizado Profesional para el S&P 500

SP500 Opening Range Pro MT5 es un Asesor Experto automatizado profesional para MetaTrader 5, diseñado para operar el índice S&P 500 (US500) durante la sesión de Nueva York mediante una estrategia de ruptura del rango de apertura (Opening Range) y entradas por retroceso.

El sistema busca aprovechar la volatilidad inicial del mercado tras la apertura de Nueva York, utilizando un enfoque estructurado y basado en reglas que combina rupturas, pullbacks y filtros técnicos avanzados.

Características Principales

Estrategia Opening Range optimizada para el S&P 500

Entradas por pullback con alineación de EMAs

Stop Loss basado en ATR y Take Profit por relación R:R

Filtros de RSI y volatilidad para reducir señales falsas

Ejecución y gestión totalmente automatizadas

Operativa por sesión usando la hora del servidor del broker

Gestión de riesgo por porcentaje de balance

Límites diarios de operaciones y protecciones de seguridad

Descripción de la Estrategia

El EA calcula el rango de apertura durante los primeros minutos de la sesión de Nueva York y analiza el comportamiento del precio una vez finalizado dicho rango.

Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen las condiciones de ruptura o retroceso junto con los filtros de tendencia y momentum.

El sistema puede no operar todos los días, dependiendo de las condiciones del mercado.

Configuración Recomendada

Activo: US500 / S&P 500

Timeframe: M5 o M15

Broker con bajo spread y ejecución rápida

VPS recomendado para cuentas reales

Aviso Importante