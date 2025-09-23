SP500 Opening Range Pro
- Asesores Expertos
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Versión: 1.2
- Actualizado: 14 enero 2026
- Activaciones: 10
SP500 Opening Range Pro MT5
Trading Automatizado Profesional para el S&P 500
SP500 Opening Range Pro MT5 es un Asesor Experto automatizado profesional para MetaTrader 5, diseñado para operar el índice S&P 500 (US500) durante la sesión de Nueva York mediante una estrategia de ruptura del rango de apertura (Opening Range) y entradas por retroceso.
El sistema busca aprovechar la volatilidad inicial del mercado tras la apertura de Nueva York, utilizando un enfoque estructurado y basado en reglas que combina rupturas, pullbacks y filtros técnicos avanzados.
Características Principales
-
Estrategia Opening Range optimizada para el S&P 500
-
Entradas por pullback con alineación de EMAs
-
Stop Loss basado en ATR y Take Profit por relación R:R
-
Filtros de RSI y volatilidad para reducir señales falsas
-
Ejecución y gestión totalmente automatizadas
-
Operativa por sesión usando la hora del servidor del broker
-
Gestión de riesgo por porcentaje de balance
-
Límites diarios de operaciones y protecciones de seguridad
Descripción de la Estrategia
El EA calcula el rango de apertura durante los primeros minutos de la sesión de Nueva York y analiza el comportamiento del precio una vez finalizado dicho rango.
Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen las condiciones de ruptura o retroceso junto con los filtros de tendencia y momentum.
El sistema puede no operar todos los días, dependiendo de las condiciones del mercado.
Configuración Recomendada
-
Activo: US500 / S&P 500
-
Timeframe: M5 o M15
-
Broker con bajo spread y ejecución rápida
-
VPS recomendado para cuentas reales
Aviso Importante
-
Este EA no garantiza beneficios.
-
Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
-
El trading conlleva riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
-
Se recomienda probar en cuenta demo antes de operar en real.