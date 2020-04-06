Ratio X MLAI

Ratio X MLAI 2.0 - Asesor Experto de IA Multicapa para MetaTrader 5

Ratio X MLAI 2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 5 de nivel profesional, totalmente automatizado y basado en IA, diseñado para operadores experimentados que exigen una lógica robusta, un control disciplinado del riesgo y adaptabilidad a diferentes condiciones de mercado.

El EA combina el análisis técnico clásico, la acción del precio, el filtrado de la volatilidad, los modelos de aprendizaje automático integrados y una capa de confirmación opcional basada en GPT para generar decisiones de trading de alta confianza en la apertura de cada barra.

Es adecuado para la automatización discrecional, la negociación sistemática y las evaluaciones de Prop Firm, cuando se configura correctamente.


Arquitectura de la estrategia principal

Ratio X MLAI 2.0 funciona a través de un proceso de decisión multicapa, en el que cada capa analítica contribuye a la decisión comercial final:

  • Capa de indicadores técnicos
    Utiliza el RSI y las medias móviles rápidas/lentas para evaluar el impulso, la alineación de la tendencia y el sesgo direccional.

  • Capa de velas y acción del precio
    Detecta patrones de velas relevantes y evalúa la estructura de las velas (cuerpo, mechas, fuerza del impulso).

  • Capa de Análisis de Tendencia y Volatilidad
    Confirma el régimen de mercado utilizando pendientes de media móvil y comparaciones de volatilidad basadas en ATR para evitar condiciones desfavorables.

  • Capa de conjunto de aprendizaje automático
    Los modelos de aprendizaje automático incorporados (totalmente integrados, sin necesidad de archivos externos) analizan patrones históricos en múltiples marcos temporales para estimar probabilidades direccionales.

  • Capade confirmación de IA opcional (LLM)
    Cuando está activada, el EA puede solicitar una confirmación de IA externa (a través de la API OpenAI) mediante una consulta de contexto de mercado estructurada.
    Esta capa es opcional y puede desactivarse en cualquier momento, lo que permite al EA operar completamente sin conexión.

Sólo se ejecuta una operación cuando la confianza agregada supera el umbral configurado, lo que garantiza una selectividad estricta.


Sistema avanzado de gestión de riesgos

El control del riesgo es un componente central de Ratio X MLAI 2.0:

  • Objetivo de beneficios diarios y Límite de pérdidas diarias
    Detiene automáticamente la negociación tras alcanzar los umbrales de beneficios o pérdidas diarios predefinidos.

  • Máximo de operaciones por día y control de pérdidas consecutivas
    Evita el exceso de operaciones y detiene la ejecución tras un número configurable de pérdidas consecutivas.

  • Tamaño de la posición en función del riesgo
    Calcula el tamaño del lote de forma dinámica en función de un porcentaje del saldo de la cuenta, adaptándose a las especificaciones del símbolo y al margen disponible.

  • Stop Loss y Take Profit basados en ATR
    SL y TP se calculan utilizando la volatilidad del mercado, evitando distancias fijas y arbitrarias entre pips.

  • Trailing Stop & Breakeven Logic
    Bloquea los beneficios y protege las posiciones abiertas una vez que el precio se mueve favorablemente.

El EA no utiliza martingala, rejilla o técnicas de promediación.
Cada operación es independiente, protegida por un stop loss predefinido.


Símbolos y plazos soportados

Instrumentos soportados:

  • EURUSD

  • USDJPY

  • XAUUSD (Oro)

  • US30 (Índice Dow Jones)

Plazos:
M1, M5, M15, M30, H1, H4 (seleccionables por el usuario)

La lógica interna se adapta automáticamente al marco temporal y al símbolo seleccionados.


Compatibilidad con Prop Firm (reglas de estilo FTMO)

Ratio X MLAI 2.0 es totalmente compatible con los modelos de evaluación Prop Firm si se configura correctamente.

Características clave para el uso de Prop Firm:

  • Reducción diaria controlada

  • Riesgo fraccionario fijo por operación

  • Sin martingala ni exposición a la red

  • Suspensión automática de la negociación tras los límites diarios

Nota importante:
Los preajustes optimizados para los retos de Prop Firm (como las reglas de estilo FTMO) son exclusivos para los usuarios que hayan adquirido la caja de herramientas Ratio X.
Estos preajustes no se distribuyen a través de MQL5 Market y sólo están disponibles para su descarga dentro de la plataforma privada Ratio X.


Ratio X Toolbox - Acceso al ecosistema

Los usuarios que adquieren la Ratio X Toolbox obtienen acceso a:

  • Todos los Asesores Expertos e Indicadores actuales

  • Todas las versiones futuras

  • Actualizaciones continuas

  • Preajustes exclusivos (incluyendo configuraciones Prop Firm)

  • Soporte prioritario y exclusivo

Este acceso se ofrece a través del ecosistema oficial de Ratio X bajo un modelo de licencia única de por vida, disponible en:

https://ratioxtrade.com

La versión MQL5 Market proporciona el Asesor Experto independiente.
The Toolbox es una actualización opcional del ecosistema, gestionada fuera de la plataforma MQL5.


Instalación y uso

  • Adjuntar el EA a un gráfico de MetaTrader 5

  • Configure las entradas o cargue un preajuste apropiado

  • Activar Algo Trading

  • Opcional: configurar los ajustes de la API OpenAI si se desea confirmación de IA

No se requieren indicadores externos, DLLs, archivos ONNX, o marcos de terceros.


Para quién es este EA

✔ Traders que buscan un sistema de trading profesional asistido por IA
✔ Usuarios centrados en la automatización de riesgo controlado
✔ Traders que se preparan para evaluaciones de Prop Firm
✔ Traders algorítmicos que valoran la transparencia, la lógica modular y la adaptabilidad.


Descargo de responsabilidad

Las operaciones implican riesgos.
Los resultados anteriores, las pruebas retrospectivas o los resultados de los retos de Prop Firm no garantizan resultados futuros.

Este Asesor Experto es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y de ejecución, no una promesa de rentabilidad.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo y utilice parámetros de riesgo adecuados a su situación financiera.


