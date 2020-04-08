Hidden Riskless Hedging
- GEORGIOS VERGAKIS
Este tipo de arbitraje sin riesgo se basa en patrones pasados por alto, donde el objetivo es convertir la tendencia del EURUSD en un conjunto de funciones periódicas, cada una de las cuales cruza continuamente la línea cero. Lo que significa que el PnL de cada conjunto sigue oscilando entre positivo y negativo.
No tiene riesgo porque la rentabilidad no depende NI de la acción tendencial NI del mercado plano. Depende de oscuros patrones de correlación que usted no puede ver al mirar cualquiera de los 4 pares involucrados. Esto no lo encontrará en ningún otro sitio, e incluso aquí la parte de formación estará disponible hasta 2027. Usted está comprando la idea, algunas herramientas de gráficos, y la formación básica. Yo proporciono estos, junto con toda la teoría y la formación, por lo tanto, no lo tome a la ligera. Usted ganará la penetración en esta configuración, y también usted será capaz de extender la estrategia a otros pares.
ESTE INDICADOR SE VENDE POR ETAPAS - NO ESPERO QUE USTED COMPRE TAL SISTEMA EN UNA TRANSACCIÓN DE 30K. LA OFERTA MÍNIMA ACEPTABLE PARA EMPEZAR, PARA LA PARTE DEL CONCEPTO ES CUALQUIER OFERTA SERIA ENTRE 4000 Y 8000 USD POR LAS COSAS QUE NECESITAS, la siguiente etapa es la sincronización y herramientas de análisis más profundas para mejorar la entrada/salida, de modo que pases menos tiempo en la operación. menos tiempo en una operación, menos carga de interés.
En la prueba más reciente, el primer conjunto de operaciones (1 tamaño de lote) hizo $ 2,125 muy rápidamente, que tomamos y cerramos el conjunto, mientras que el conjunto perdedor estaba perdiendo una cifra similar, unos - $ 2,000, tomó más de 10 días para llegar a la línea cero, la pérdida de $ 2,000 se convirtió en una pequeña ganancia, pero también tenía $ 118 de tasa de interés chagre, por lo que en general fue una pequeña pérdida, pero demasiado pequeña para la ganancia del conjunto rentable.
A primera vista parece que no tiene sentido, incluso los operadores sabios nunca miran más allá del arbitraje de triángulos y ni siquiera sospechan de la existencia de algo mejor. Nuestro método se basa en pares proxy, a primera vista, matemáticamente ni siquiera se puede ver la diferencia PnL, pero hay una diferencia. Y esto es lo suficientemente grande como para hacer $ 1000 por mes en 1 tamaño de lote.
Usted probablemente no está familiarizado con este tipo de estrategias de arbitraje, cuando se oye hablar de arbitraje tiende a pensar en el comercio ultra rápido, y cuando se oye hablar de cobertura de divisas tiende a pensar en algunos escenarios de compra / venta sin sentido, donde hay una simetría perfecta, y por lo tanto no hay posibilidad de beneficio.
Para el futuro inmediato, los próximos 10-20 días No es posible perder porque no es posible quedar atrapado en el "lado equivocado", porque el comercio de ambos lados, sólo usamos diferentes momentos para salir de cada conjunto de operaciones. Así que salimos de ambos con un beneficio, o uno con un gran beneficio y el otro con una pequeña pérdida o cerca del nivel de equilibrio.
Lo que realmente obtendrá mediante la compra de este indicador: Se le guiará más a fondo cómo funciona esto y vamos a revelar los pares de divisas reales utilizados, y cómo se hace exactamente.
Como se puede ver en el simulador de comercio, existe el riesgo de lsoing la periodisity si las operaciones se dejan abiertas durante demasiado tiempo, como 50 días o más, o entrar en las operaciones en no el mejor momento, tal período de espera no se utiliza de todos modos, los cargos de swap son prohibitivamente altos, e incluso si las operaciones son rentables los costos de swap compensaría todos los beneficios. Pero para el futuro inmediato, de 5 a 15 días, la oscilación es totalmente práctica y posible de utilizar.
Resumen: En teoría y en la práctica este arbitraje sin riesgo no es 100% perfecto, tenemos 2 limitaciones, los gastos de swap y la lenta deriva de las operaciones. Debido a que los mercados pueden oscilar en contra de usted más de su cuenta puede tomar, pero en la práctica este riesgo se elimina mediante el uso del simulador y ver lo que ha sucedido en los últimos 5, 10 o 20 días. y va en el comercio de una manera, o en la forma inversa, esto maximiza los beneficios y ahorra tiempo. De esta manera el riesgo es realmente bajo, y ni siquiera los gastos de swap pueden afectar a sus beneficios de manera significativa. Pero funciona lo suficientemente bien a efectos prácticos, no hay necesidad de tener operaciones abiertas durante demasiado tiempo.
El potencial de ganancias cuando se opera con un tamaño de lote, es de $800 a $2000 por mes. También tenemos una herramienta más en desarrollo para mejorar aún más el tiempo de entrada/salida de las operaciones, esto está bajo prueba.
