Sajiro Trade Copier
- Utilidades
- Ahsan Ullah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Un sistema profesional de copia de operaciones MT4 con activación inteligente basada en la detección de pérdidas consecutivas.
Sajiro Copier está diseñado para traders que gestionan múltiples cuentas o utilizan estrategias de recuperación, cobertura o diversificación.
El EA copia las operaciones sólo cuando se produce una racha de pérdidas predefinida en la cuenta Maestra, lo que permite controlar la exposición al riesgo y aumentar la flexibilidad.
Este sistema combina estabilidad, precisión y sincronización limpia basada en archivos entre cuentas - sin DLLs, sockets o servidores externos.✔ Características principales
1. Modo Maestro + Esclavo (Archivo EA único)
El EA incluye ambos roles en un solo archivo.
Simplemente configure:
-
IsMaster = true para la cuenta Master
-
IsMaster = false para la cuenta Esclavo
2. Activación inteligente de pérdidas consecutivas
El copiado esclavo se activa sólo cuando el Maestro alcanza el número configurado de operaciones perdedoras consecutivas.
Cualquier operación ganadora reinicia la racha y desactiva inmediatamente la copia.
Esto proporciona una copia estratégica controlada para:
-
Sistemas de recuperación de pérdidas
-
Cuentas de cobertura
-
Configuraciones de diversificación
-
Enrutamiento dividido alto riesgo/bajo riesgo
3. Comunicación estable basada en ficheros
El EA utiliza un canal CSV de archivos comunes para la comunicación maestro-esclavo:
-
No requiere permisos de red
-
Sin dependencias externas
-
Compatible con VPS
-
Rápido y fiable
Cada canal de comunicación se identifica mediante un ChannelID personalizado , lo que permite un número ilimitado de instancias de copiadoras aisladas.
4. Asignación comercial limpia
Las operaciones se emparejan mediante comentarios estructurados:
Esto garantiza:
-
Coincidencia exacta
-
Ninguna duplicación
-
Limpieza automática
-
Compatibilidad con configuraciones multicanal
5. Multiplicador de lote y filtro de número mágico
La cuenta Esclavo soporta:
-
LotMultiplier para un control de riesgo escalable
-
MagicFilter para copiar sólo operaciones específicas del EA o todas las operaciones
6. Sincronización automática de esclavos
El EA esclavo lo hará:
-
Abrir nuevas operaciones cuando la copia está activa
-
Mantener posiciones
-
Cerrará las operaciones que ya no existan en el lado Maestro
Garantiza una alineación perfecta entre las cuentas en todo momento.
7. Ejecución segura de las operaciones
Incluye envoltorios robustos:
-
SafeOrderSend
-
SafeOrderModify
-
SafeOrderClose
Con reintentos en errores temporales como:
-
Servidor ocupado
-
No hay conexión
-
Contexto comercial ocupado
-
Tiempo de espera
Esto garantiza un funcionamiento estable durante las condiciones volátiles del mercado.Cómo funciona
MAESTRO
-
Supervisa las operaciones cerradas
-
Rastrea la racha de pérdidas
-
Escribe instantáneas de operaciones + estado en CSV
ESCLAVO
-
Lee el archivo maestro
-
Abre/empareja operaciones cuando la copia está activada
-
Elimina las operaciones cuando el Maestro las cierra
-
Gestión multicuenta
-
Copia en fase de pérdidas
-
Enrutamiento de protección contra pérdidas
-
Estrategias basadas en coberturas
-
Carteras diversificadas
-
Vinculación de cuentas de empresas de capital riesgo
-
Filtrado de señales por racha de pérdidas
|Parámetro
|Descripción
|IsMaster
|Selecciona el modo maestro o esclavo
|ChannelID
|Nombre único del canal de comunicación
|MagicFilter
|Copiar sólo operaciones con esta magia (-1 = todas)
|ConsecutiveLossRequired
|Recuento de rachas de pérdidas para activar la copia
|MultiplicadorLote
|Multiplica el tamaño del lote maestro en el esclavo
|Deslizamiento
|Deslizamiento máximo permitido
-
Sólo funciona en MT4
-
No hay copia de SL/TP (seguimiento de entrada puro)
-
Las operaciones esclavas se abren sólo cuando la copia está activa
-
Un EA maneja ambos modos