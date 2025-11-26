Sajiro Trade Copier

Un sistema profesional de copia de operaciones MT4 con activación inteligente basada en la detección de pérdidas consecutivas.

Sajiro Copier está diseñado para traders que gestionan múltiples cuentas o utilizan estrategias de recuperación, cobertura o diversificación.

El EA copia las operaciones sólo cuando se produce una racha de pérdidas predefinida en la cuenta Maestra, lo que permite controlar la exposición al riesgo y aumentar la flexibilidad.

Este sistema combina estabilidad, precisión y sincronización limpia basada en archivos entre cuentas - sin DLLs, sockets o servidores externos.

1. Modo Maestro + Esclavo (Archivo EA único)

El EA incluye ambos roles en un solo archivo.

Simplemente configure:

IsMaster = true para la cuenta Master

IsMaster = false para la cuenta Esclavo

2. Activación inteligente de pérdidas consecutivas

El copiado esclavo se activa sólo cuando el Maestro alcanza el número configurado de operaciones perdedoras consecutivas.

Cualquier operación ganadora reinicia la racha y desactiva inmediatamente la copia.

Esto proporciona una copia estratégica controlada para:

Sistemas de recuperación de pérdidas

Cuentas de cobertura

Configuraciones de diversificación

Enrutamiento dividido alto riesgo/bajo riesgo

3. Comunicación estable basada en ficheros

El EA utiliza un canal CSV de archivos comunes para la comunicación maestro-esclavo:

No requiere permisos de red

Sin dependencias externas

Compatible con VPS

Rápido y fiable

Cada canal de comunicación se identifica mediante un ChannelID personalizado , lo que permite un número ilimitado de instancias de copiadoras aisladas.

4. Asignación comercial limpia

Las operaciones se emparejan mediante comentarios estructurados:

COPIER-<ChannelID>-<MasterTicket>

Esto garantiza:

Coincidencia exacta

Ninguna duplicación

Limpieza automática

Compatibilidad con configuraciones multicanal

5. Multiplicador de lote y filtro de número mágico

La cuenta Esclavo soporta:

LotMultiplier para un control de riesgo escalable

MagicFilter para copiar sólo operaciones específicas del EA o todas las operaciones

6. Sincronización automática de esclavos

El EA esclavo lo hará:

Abrir nuevas operaciones cuando la copia está activa

Mantener posiciones

Cerrará las operaciones que ya no existan en el lado Maestro

Garantiza una alineación perfecta entre las cuentas en todo momento.

7. Ejecución segura de las operaciones

Incluye envoltorios robustos:

SafeOrderSend

SafeOrderModify

SafeOrderClose

Con reintentos en errores temporales como:

Servidor ocupado

No hay conexión

Contexto comercial ocupado

Tiempo de espera

Esto garantiza un funcionamiento estable durante las condiciones volátiles del mercado.

MAESTRO

Supervisa las operaciones cerradas

Rastrea la racha de pérdidas

Escribe instantáneas de operaciones + estado en CSV

ESCLAVO

Lee el archivo maestro

Abre/empareja operaciones cuando la copia está activada

Elimina las operaciones cuando el Maestro las cierra

Gestión multicuenta

Copia en fase de pérdidas

Enrutamiento de protección contra pérdidas

Estrategias basadas en coberturas

Carteras diversificadas

Vinculación de cuentas de empresas de capital riesgo

Filtrado de señales por racha de pérdidas

Parámetro Descripción IsMaster Selecciona el modo maestro o esclavo ChannelID Nombre único del canal de comunicación MagicFilter Copiar sólo operaciones con esta magia (-1 = todas) ConsecutiveLossRequired Recuento de rachas de pérdidas para activar la copia MultiplicadorLote Multiplica el tamaño del lote maestro en el esclavo Deslizamiento Deslizamiento máximo permitido