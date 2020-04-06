Golden Suite

Golden Suite se posiciona como un asesor de negociación innovador que combina estrategias de negociación probadas.
Su objetivo es proporcionar a los operadores un sistema fiable de análisis de mercado, previsiones y recomendaciones basadas en un profundo análisis de datos.

Puede consultar la lista completa en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.


Principales características de Golden Suite:

AJUSTES DE MERCADO

  • selección automática de indicadores
  • % de riesgo del depósito
  • trailing stop
  • filtro de noticias
  • marco temporal múltiple
  • en función de la situación del mercado

Control de Drawdown máximo
Negociación sólo durante las horas permitidas
Filtro de noticias
Una operación cada vez
Sin martingala
% de riesgo fijo
Control de pérdidas diario

20 indicadores - como filtros (se pueden activar/desactivar)
Limitación del riesgo
Trailing Stop por puntos
Programación por horas
Filtro de spread para broker de oro
Una orden a la vez



Estrategia

Basada en reglas probadas: Utiliza una estrategia de trading exhaustiva que ha superado la prueba del tiempo.
Un algoritmo tecnológicamente avanzado proporciona un nivel adicional de filtrado de las señales de trading.
Análisis de mercado: Proporciona informes detallados y explicaciones de las decisiones, ayudando a los usuarios a comprender mejor el mercado.

Peculiaridades

Símbolo: Oro (XAUUSD).
Intervalos de tiempo: Se recomiendan los intervalos M5 o H1, aunque se puede seleccionar cualquier marco temporal.
Depósito mínimo: Es aconsejable empezar a operar con un saldo de al menos 300 $ para minimizar los riesgos y aumentar los beneficios potenciales.
Corredores recomendados: Los spreads bajos y la ejecución de órdenes son esenciales para operar con éxito. Por ejemplo, Tickmill o IC Markets.
Uso de VPS: Para un funcionamiento continuo del sistema, se recomienda utilizar servidores privados virtuales (VPS).
Trading nocturno: Este periodo se considera favorable debido a la baja volatilidad y la reducción del riesgo de grandes pérdidas.
Gestión del riesgo: Es importante controlar regularmente el saldo de la cuenta y adaptarse a los cambios del mercado.

Conclusión

Golden Suite representa una combinación única de enfoques probados y tecnologías modernas, ofreciendo a los usuarios una solución fiable e informativa para el comercio automatizado de oro. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, cada inversor debe tener en cuenta los riesgos potenciales y abordar el trading con prudencia.

#goldensuite #ai #trading #forex #inversiones

