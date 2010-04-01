Neon Trade EA MT4

El robot descarga periódicamente nuevas optimizaciones desde el servidor y actualiza su configuración «en caliente». Este enfoque aporta dos ventajas clave:

La tarea principal de cualquier robot de trading es predecir el movimiento futuro del precio . La rentabilidad de las operaciones depende directamente de la calidad de estas predicciones. La mayoría de los robots que utilizan aprendizaje automático siguen un principio anticuado: todos los cálculos se realizan directamente en el VPS, donde simultáneamente se ejecuta el trading y el procesamiento de datos. Esto genera dos problemas:

Pilar 2: Diversificación

La diversificación es uno de los métodos más eficaces para aumentar la estabilidad del trading. Permite:

Equilibrar la curva de beneficios.

Reducir los drawdowns (máximas caídas del capital).

Aumentar de forma segura la frecuencia de operaciones.

La mayoría de los robots operan con una o unas pocas parejas de divisas predefinidas. Esta «diversificación» es mínima y casi no produce efecto alguno. Mi robot soluciona fácilmente este problema:

Opera con todas las parejas de divisas simultáneamente, maximizando así el efecto de diversificación.

Distribuye automáticamente el volumen de las operaciones para que cada pareja aporte de forma equilibrada.

Esto evita que todo el riesgo se concentre en un solo instrumento. El sistema de distribución funciona completamente de forma automática.