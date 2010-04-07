NextGen Trade Manager AI
- Utilidades
- Bernhard Schweigert
- Versión: 1.2
- Actualizado: 17 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento!
Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura.
- Pruébelo sin riesgos en el Probador de Estrategias MT4
Descargue la versión demo para desbloquear la funcionalidad de las operaciones en papel. Es la forma perfecta de practicar su ejecución, probar sus reglas de gestión de riesgos y perfeccionar sus estrategias en un entorno seguro y simulado antes de empezar a operar.
Para obtener un manual de usuario completo y una guía paso a paso, visite: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764217
Ventajas clave:
- Opere en un instante: Ejecute órdenes, fije stops y cierre posiciones con un solo clic.
- Gestión de riesgos más inteligente: Automatice el tamaño de los lotes en función del riesgo fijo, el saldo de la cuenta o el capital. Valide los stops con las reglas del broker sin esfuerzo.
- Protección integrada: Automatice el punto de equilibrio, active los Trailing Stops y utilice cierres parciales para bloquear los beneficios y minimizar el riesgo.
- Evite errores costosos: Las confirmaciones de seguridad para las órdenes de mercado y las funciones de cierre le garantizan que nunca cerrará una operación por accidente.
- Ajustes que se mantienen: Su configuración personalizada del panel se guarda automáticamente por gráfico y símbolo, una característica única para una experiencia sin fisuras.
- Domine su estrategia: La compatibilidad con el Probador de Estrategias le permite practicar y perfeccionar su estrategia sin límites y sin riesgos.
Lista detallada de funciones:
- Ejecución instantánea de operaciones
Negociación con un solo clic para órdenes de mercado de COMPRA y VENTA.
Información visual directa para una confirmación instantánea de la ejecución.
- Planificación visual de operaciones
Líneas de arrastrar y soltar para establecer órdenes pendientes (Límite/Stop) directamente en el gráfico.
Confirme y ejecute las operaciones planificadas con un solo clic cuando se alcance el precio.
- Cálculo Inteligente de Riesgo y Lote
Elija entre múltiples métodos de tamaño de lote: Lotes fijos, Riesgo monetario (por ejemplo, 50 $) o Riesgo porcentual (por ejemplo, 1% del saldo de la cuenta).
Validación automática de los niveles de Stop Loss y Take Profit frente a los mínimos y máximos del broker.
- Gestión avanzada de operaciones
Break-Even (BE): Mueve el Stop Loss al precio de entrada una vez alcanzado un beneficio predefinido (en puntos).
Trailing Stop: Activa un Trailing Stop dinámico una vez alcanzado el nivel BE para proteger los beneficios abiertos.
Cierre Parcial: Cierre el 50% (o % personalizado) de una posición con un solo clic. El panel marca las posiciones para evitar múltiples cierres parciales.
- Operaciones de Cierre Seguro
Opciones para cerrar todas las operaciones, sólo las rentables o sólo las perdedoras.
Los diálogos de confirmación obligatorios evitan el cierre accidental de múltiples posiciones.
- Personalización y Compatibilidad
Funciona en todos los instrumentos financieros (Forex, Acciones, Cripto) y marcos temporales.
Todos los ajustes del panel y las posiciones se guardan automáticamente por símbolo y plantilla de gráfico.
- Probador de Estrategias Optimizado
Pruebe y practique sus estrategias de trading sin riesgo. La versión demo soporta simulación manual en el backtester de MT4.
¿Por qué elegir este gestor de operaciones?
Esta herramienta está diseñada por un trader para traders. Elimina la fricción de la operativa manual sustituyendo los diálogos lentos y torpes de MT4 por un panel elegante, sensible e inteligente que se sitúa directamente en su gráfico. No es sólo una herramienta; es su asistente de trading profesional que le ayuda a mantener la disciplina, gestionar el riesgo automáticamente y ejecutar su plan con confianza.
Notas importantes
- Una versión DEMO funcional está disponible para su descarga. Pruebe las funciones en el Probador de Estrategias gratuito.
- Para las últimas actualizaciones, consejos de trading y ejemplos del mundo real, por favor visite mi Perfil de Mercado MQL5, Noticias y Blog.
- Soporte: Estoy dedicado a su éxito. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor póngase en contacto conmigo a través de mi perfil MQL5.