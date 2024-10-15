Custom Alerts MT4

Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave

Descripción general
Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o perder oportunidades clave. Ahora con soporte para todas las clases de activos que ofrece tu bróker, puedes configurar alertas sin escribir ningún símbolo: simplemente selecciona la clase de activo en la configuración y listo.

1. ¿Por qué Custom Alerts es tan útil para los traders?

Supervisión integral del mercado
Custom Alerts recoge señales de Forex, Metales, Cripto, Índices e incluso Acciones (si tu bróker las ofrece).
• Elimina la necesidad de cambiar entre gráficos: recibe notificaciones claras y centralizadas.

Alertas personalizadas para tu estrategia
• Configura alertas con precisión. Ya sea que sigas aumentos de volumen, umbrales de fortaleza o movimientos extremos, Custom Alerts asegura que no te pierdas ningún evento importante.
• Se integra perfectamente con las herramientas de Stein Investments para un análisis más profundo y decisiones más inteligentes.

Eficiencia y ahorro de tiempo
• No es necesario vigilar los gráficos todo el día. Custom Alerts hace el trabajo por ti, incluso cuando estás lejos de la pantalla.

2. Cómo empezar a usar Custom Alerts

Instalación y activación
• Abre tu plataforma MetaTrader y carga Custom Alerts en cualquier gráfico.
• Se recomienda ejecutarlo en un gráfico separado o en un terminal (como un VPS) para una supervisión continua.
• El indicador lee automáticamente los datos de las herramientas de Stein Investments, así que asegúrate de tener activados los componentes necesarios.

Selecciona tus activos
• Elige qué clases de activos deseas monitorear — desde divisas y oro hasta índices y criptomonedas — sin escribir ningún símbolo.

3. Cómo funciona Custom Alerts

Integración inteligente de datos
• Lee señales de FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — según los indicadores que tengas habilitados.
• Consolida toda esta información en alertas claras para todas las clases de activos seleccionadas.

Sistema de alertas en tiempo real
• Escanea todos los activos en tiempo real y envía alertas por ventana emergente, sonido o correo electrónico en cuanto se cumplan las condiciones.

4. Casos de uso

Detección de configuraciones en múltiples mercados
• Supervisa todos los mercados desde un solo gráfico.
• Ideal para traders que siguen múltiples instrumentos como EURUSD, Oro, DAX o BTC.

Alertas basadas en estrategias
• Personaliza la lógica: sigue tendencias de fortaleza, dinámica de volumen o señales combinadas.

Mantente informado y con ventaja
• Recibe alertas incluso cuando estás lejos del terminal — no pierdas más oportunidades.

5. Estructura modular – Usa solo lo que necesitas

Custom Alerts requiere fuentes de datos adicionales (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Solo necesitas licencias para los indicadores que sean relevantes para tus filtros de alerta.
• Por ejemplo, si solo te interesa el volumen o la volatilidad, basta con activar FX Volume o FX Dynamic.
• Este modelo flexible lo hace asequible y adaptable a cualquier estrategia.

¿Prefieres evitar cualquier configuración?

Consulta la versión Custom Alerts AIO — una solución todo-en-uno con todos los indicadores necesarios integrados internamente.
• Optimizado únicamente para la generación de alertas (sin gráficos en el gráfico), funciona directamente desde la instalación.
• No se requieren licencias adicionales — solo instala y comienza a monitorear todos los mercados disponibles.

6. Recursos y soporte

FAQ: Todos los tipos de alertas y opciones de configuración se explican con detalle y capturas de pantalla en la FAQ de Custom Alerts.

Comunidad: Únete a nuestro grupo de traders para intercambiar estrategias y resolver dudas.

Soporte: ¿Necesitas ayuda? Nuestro equipo está listo para asistirte con la instalación, configuración y optimización.

¿Listo para llevar tu supervisión del mercado al siguiente nivel?
Instala Custom Alerts hoy y experimenta una supervisión fluida, en tiempo real, en todos los mercados — desde un solo gráfico y completamente adaptada a tu estrategia.

Best regards,
Daniel & Alain

Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
216
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

