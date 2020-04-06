BD Bands Precision

BD Bands Precision – ¡Tu Guía Definitiva para el Éxito en el Trading Automatizado de Oro!

Desbloquea todo el potencial de tus operaciones con BD Bands Precision. Este Asesor Experto (EA) está diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5, basado en las Bandas de Bollinger y el Canal Donchian, proporcionando señales precisas y confiables.

El EA utiliza una estrategia combinada de:

  • Bandas de Bollinger para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa

  • Canal Donchian para confirmar la tendencia

  • ATR (Average True Range) para la gestión dinámica del riesgo

Señales de Compra:

  • Precio de apertura por debajo de la banda inferior de Bollinger

  • Precio de cierre por encima de la banda inferior de Bollinger

  • Confirmación de tendencia alcista por el Canal Donchian

Señales de Venta:

  • Precio de apertura por encima de la banda superior de Bollinger

  • Precio de cierre por debajo de la banda superior de Bollinger

  • Confirmación de tendencia bajista por el Canal Donchian

La operación se cierra por stop loss, take profit o cuando se rompe el Canal Donchian.

El código incluye una función de cálculo de R-cuadrado para el análisis del rendimiento.

Características Principales:

  • Muy fácil de usar: instala el EA en el gráfico y comienza a operar. Está completamente optimizado para XAUUSD, pero puedes probarlo en otros activos.

  • Sin grid / Sin martingala / Sin gestión de riesgo agresiva

  • Excelentes resultados en datos históricos completos para XAUUSD

  • Ideal para traders individuales y empresas de prop trading

Parámetros Configurables:

Parámetro Predeterminado Descripción
Magic Number 123456 Identificador único de las órdenes del EA
Lot Size 0.4 Tamaño del lote por operación
Strategy Timeframe 5 Minutes Temporalidad utilizada para análisis y ejecución
Slippage (puntos) 30 Deslizamiento máximo permitido en puntos
Bollinger Bands Period 100 Período utilizado para el cálculo de las Bandas de Bollinger
Bollinger Bands Deviation 1.9 Desviación estándar para las Bandas de Bollinger
Donchian Channel Period 100 Período para el cálculo del Canal Donchian
Trend Check Period 100 Período para validar la tendencia (máximos y mínimos)
ATR Period 55 Período del ATR utilizado para la gestión del riesgo
Stop Loss (multiplicador de ATR) 0.9 Multiplicador del ATR para definir la distancia del Stop Loss
Take Profit (multiplicador de ATR) 2.0 Multiplicador del ATR para definir la distancia del Take Profit

Especificaciones Técnicas:

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Lenguaje: MQL5

  • Tipo de Ejecución: Órdenes de mercado (Market Orders)

  • Gestión de Riesgo: Basada en ATR

  • Máximo de Posiciones: 1 por símbolo

  • Símbolos Recomendados: Pares principales (XAUUSD, AUDUSD)

  • Temporalidades: M5, M30

Funcionalidades Especiales:

  • Cálculo automático del R-cuadrado para análisis de rendimiento

  • Protección contra slippage configurable

  • Validación automática de Stop Loss y Take Profit

  • Comprobación de margen disponible antes de abrir operaciones

  • Registro detallado de logs para monitoreo y control

Resultados de Backtesting:

  • Período de prueba: Enero 2025 – Junio 2025

  • Símbolo: XAUUSD M5

  • Depósito inicial: $150

  • Resultado final: $1,500

  • Beneficio neto: 1000%

  • Drawdown máximo: 22%

  • Factor de beneficio: 1.79

  • Total de operaciones: 50

  • Tasa de acierto: 21%

Requisitos y Recomendaciones:

  • Depósito mínimo: $150

  • Depósito recomendado: $1,500

  • Spread máximo: 3 pips

  • Broker: Recomendado ECN/STP

  • VPS: Recomendado para operar 24/7

  • Configuración inicial: Realiza siempre pruebas en cuenta demo antes de usar en cuenta real

Instrucciones de Instalación:

  1. Descarga el archivo desde el Market de MT5

  2. Activa el trading algorítmico (AutoTrading) en tu terminal

  3. Configura los parámetros según tu estrategia

  4. Comienza con un lote pequeño para realizar pruebas iniciales

  5. Supervisa cuidadosamente las primeras operaciones

Soporte y Actualizaciones:

  • Soporte técnico a través del chat de MQL5

  • Actualizaciones gratuitas para corrección de errores

Sobre el Desarrollador:

Desarrollador con más de 10 años de experiencia en trading automatizado, especialista en estrategias de seguimiento de tendencia y gestión de riesgo. Autor de algunos de los mejores Expert Advisors e indicadores en el Market de MQL5, ayudando tanto a traders principiantes como avanzados.


