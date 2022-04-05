BD Bands Precision
- Uzman Danışmanlar
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
BD Bands Precision – Altın Otomatik İşlemleriniz İçin Nihai Rehber!
BD Bands Precision ile işlemlerinizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu Expert Advisor (EA), MetaTrader 5 platformu için özel olarak tasarlanmıştır ve Bollinger Bantları ile Donchian Kanalı’na dayanarak doğru ve güvenilir sinyaller sağlar.
EA şu stratejileri birleştirir:
Bollinger Bantları ile aşırı alım/aşırı satım bölgelerini tespit eder
Donchian Kanalı ile trend doğrulaması yapar
ATR (Average True Range) ile dinamik risk yönetimi sağlar
Alım Sinyalleri:
Açılış fiyatı Bollinger alt bandının altında
Kapanış fiyatı Bollinger alt bandının üzerinde
Donchian Kanalı ile yükseliş trendi doğrulaması
Satım Sinyalleri:
Açılış fiyatı Bollinger üst bandının üzerinde
Kapanış fiyatı Bollinger üst bandının altında
Donchian Kanalı ile düşüş trendi doğrulaması
İşlem, Stop Loss, Take Profit veya Donchian Kanalı kırılması ile kapatılır.
Kod, performans analizi için R-kare (Determinasyon Katsayısı) hesaplama fonksiyonunu da içerir.
Temel Özellikler:
Kullanımı çok kolay: Grafiğe eklemeniz yeterli. Varsayılan olarak XAUUSD için optimize edilmiştir, ancak diğer varlıklarla da test edilebilir.
Grid yok / Martingale yok / Agresif risk yönetimi yok
XAUUSD’nin tam geçmiş verilerinde mükemmel sonuçlar
Bireysel yatırımcılar ve Prop Trading firmaları için ideal
Ayarlanabilir Parametreler:
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|Magic Number
|123456
|EA’nın işlemleri için benzersiz kimlik
|Lot Size
|0.4
|Her işlem için lot büyüklüğü
|Strategy Timeframe
|5 Dakika
|Analiz ve işlem zaman dilimi
|Slippage (puan)
|30
|Maksimum izin verilen kayma
|Bollinger Bands Period
|100
|Bollinger Bantları için kullanılan periyot
|Bollinger Bands Deviation
|1.9
|Bollinger Bantları için standart sapma
|Donchian Channel Period
|100
|Donchian Kanalı hesaplama periyodu
|Trend Check Period
|100
|Trend kontrolü için kullanılan yüksek/düşük analiz periyodu
|ATR Period
|55
|Risk yönetimi için ATR periyodu
|Stop Loss (ATR çarpanı)
|0.9
|Stop Loss için ATR bazlı mesafe
|Take Profit (ATR çarpanı)
|2.0
|Take Profit için ATR bazlı mesafe
Teknik Özellikler:
Platform: MetaTrader 5
Programlama Dili: MQL5
Emir Türü: Market Order (Anlık Emir)
Risk Yönetimi: ATR tabanlı dinamik risk yönetimi
Maksimum Pozisyon: Sembol başına 1 pozisyon
Önerilen Semboller: Ana Forex pariteleri (XAUUSD, AUDUSD)
Zaman Dilimleri: M5, M30
Özel Fonksiyonlar:
Performans analizi için R-kare (Determinasyon Katsayısı) otomatik hesaplama
Ayarlanabilir slippage (kayma) koruması
Stop Loss ve Take Profit’in otomatik doğrulaması
Pozisyon açmadan önce marj kontrolü
Detaylı işlem günlükleri ile izleme imkanı
Backtest Sonuçları:
Test Dönemi: Ocak 2025 – Haziran 2025
Sembol: XAUUSD M5
Başlangıç Sermayesi: $150
Son Bakiye: $1.500
Net Kâr: %1000
Maksimum Drawdown: %22
Kâr Faktörü: 1.79
Toplam İşlem Sayısı: 50
Başarı Oranı: %21
Gereksinimler ve Tavsiyeler:
Minimum Mevduat: $150
Önerilen Mevduat: $1.500
Maksimum Spread: 3 pip
Broker: ECN/STP broker önerilir
VPS: 7/24 çalışması için önerilir
Başlangıç Ayarı: Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta mutlaka test edin
Kurulum Talimatları:
MT5 Market üzerinden dosyayı indirin
Terminalde Algo Trading (Otomatik İşlem) özelliğini aktif edin
Parametreleri kendi stratejinize göre ayarlayın
İlk testler için düşük lot ile başlayın
İlk işlemleri dikkatlice izleyin
Destek ve Güncellemeler:
MQL5 sohbet üzerinden teknik destek
-
Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler için ücretsiz güncellemeler
Geliştirici Hakkında:
10 yılı aşkın otomatik işlem deneyimine sahip, trend takip stratejileri ve risk yönetimi konusunda uzman bir geliştirici.
MQL5 Market’te en çok tercih edilen ve yüksek puanlı EA ve göstergelerin yazarı, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için çözümler sunmaktadır.