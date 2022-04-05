BD Bands Precision

BD Bands Precision – Altın Otomatik İşlemleriniz İçin Nihai Rehber!

BD Bands Precision ile işlemlerinizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu Expert Advisor (EA), MetaTrader 5 platformu için özel olarak tasarlanmıştır ve Bollinger Bantları ile Donchian Kanalı’na dayanarak doğru ve güvenilir sinyaller sağlar.

EA şu stratejileri birleştirir:

  • Bollinger Bantları ile aşırı alım/aşırı satım bölgelerini tespit eder

  • Donchian Kanalı ile trend doğrulaması yapar

  • ATR (Average True Range) ile dinamik risk yönetimi sağlar

Alım Sinyalleri:

  • Açılış fiyatı Bollinger alt bandının altında

  • Kapanış fiyatı Bollinger alt bandının üzerinde

  • Donchian Kanalı ile yükseliş trendi doğrulaması

Satım Sinyalleri:

  • Açılış fiyatı Bollinger üst bandının üzerinde

  • Kapanış fiyatı Bollinger üst bandının altında

  • Donchian Kanalı ile düşüş trendi doğrulaması

İşlem, Stop Loss, Take Profit veya Donchian Kanalı kırılması ile kapatılır.

Kod, performans analizi için R-kare (Determinasyon Katsayısı) hesaplama fonksiyonunu da içerir.

Temel Özellikler:

  • Kullanımı çok kolay: Grafiğe eklemeniz yeterli. Varsayılan olarak XAUUSD için optimize edilmiştir, ancak diğer varlıklarla da test edilebilir.

  • Grid yok / Martingale yok / Agresif risk yönetimi yok

  • XAUUSD’nin tam geçmiş verilerinde mükemmel sonuçlar

  • Bireysel yatırımcılar ve Prop Trading firmaları için ideal

Ayarlanabilir Parametreler:

Parametre Varsayılan Açıklama
Magic Number 123456 EA’nın işlemleri için benzersiz kimlik
Lot Size 0.4 Her işlem için lot büyüklüğü
Strategy Timeframe 5 Dakika Analiz ve işlem zaman dilimi
Slippage (puan) 30 Maksimum izin verilen kayma
Bollinger Bands Period 100 Bollinger Bantları için kullanılan periyot
Bollinger Bands Deviation 1.9 Bollinger Bantları için standart sapma
Donchian Channel Period 100 Donchian Kanalı hesaplama periyodu
Trend Check Period 100 Trend kontrolü için kullanılan yüksek/düşük analiz periyodu
ATR Period 55 Risk yönetimi için ATR periyodu
Stop Loss (ATR çarpanı) 0.9 Stop Loss için ATR bazlı mesafe
Take Profit (ATR çarpanı) 2.0 Take Profit için ATR bazlı mesafe

Teknik Özellikler:

  • Platform: MetaTrader 5

  • Programlama Dili: MQL5

  • Emir Türü: Market Order (Anlık Emir)

  • Risk Yönetimi: ATR tabanlı dinamik risk yönetimi

  • Maksimum Pozisyon: Sembol başına 1 pozisyon

  • Önerilen Semboller: Ana Forex pariteleri (XAUUSD, AUDUSD)

  • Zaman Dilimleri: M5, M30

Özel Fonksiyonlar:

  • Performans analizi için R-kare (Determinasyon Katsayısı) otomatik hesaplama

  • Ayarlanabilir slippage (kayma) koruması

  • Stop Loss ve Take Profit’in otomatik doğrulaması

  • Pozisyon açmadan önce marj kontrolü

  • Detaylı işlem günlükleri ile izleme imkanı

Backtest Sonuçları:

  • Test Dönemi: Ocak 2025 – Haziran 2025

  • Sembol: XAUUSD M5

  • Başlangıç Sermayesi: $150

  • Son Bakiye: $1.500

  • Net Kâr: %1000

  • Maksimum Drawdown: %22

  • Kâr Faktörü: 1.79

  • Toplam İşlem Sayısı: 50

  • Başarı Oranı: %21

Gereksinimler ve Tavsiyeler:

  • Minimum Mevduat: $150

  • Önerilen Mevduat: $1.500

  • Maksimum Spread: 3 pip

  • Broker: ECN/STP broker önerilir

  • VPS: 7/24 çalışması için önerilir

  • Başlangıç Ayarı: Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta mutlaka test edin

Kurulum Talimatları:

  1. MT5 Market üzerinden dosyayı indirin

  2. Terminalde Algo Trading (Otomatik İşlem) özelliğini aktif edin

  3. Parametreleri kendi stratejinize göre ayarlayın

  4. İlk testler için düşük lot ile başlayın

  5. İlk işlemleri dikkatlice izleyin

Destek ve Güncellemeler:

  • MQL5 sohbet üzerinden teknik destek

  • Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler için ücretsiz güncellemeler

Geliştirici Hakkında:

10 yılı aşkın otomatik işlem deneyimine sahip, trend takip stratejileri ve risk yönetimi konusunda uzman bir geliştirici.
MQL5 Market’te en çok tercih edilen ve yüksek puanlı EA ve göstergelerin yazarı, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için çözümler sunmaktadır.


