Professional Percentage Levels Indicator

Indicador Profesional de Niveles Porcentuales
Niveles porcentuales de alta precisión basados en los precios de apertura del período

Esta herramienta profesional de trading traza automáticamente niveles porcentuales simétricos a partir del precio de apertura Diario, Semanal o Mensual, proporcionando a los traders zonas de referencia claras para estrategias de trading intradía y swing trading.

Nota: Como parte de nuestro lanzamiento inicial, este indicador estará disponible de forma gratuita para los primeros 100 usuarios, o hasta el 15 de enero de 2025. Posteriormente, se aplicará el precio estándar de 49,00 USD.

Características Principales

Modos de Operación Duales:

  • Modo Período:
    Los niveles se calculan a partir del precio de apertura del período actual

  • Modo Proyección:
    Niveles proyectados hacia adelante basados en el precio de apertura del período anterior

Configuración Flexible:

  • Tres niveles porcentuales totalmente personalizables
    (predeterminado: 0,70 %, 1,00 %, 1,23 %)

  • Compatibilidad con timeframes Diario, Semanal y Mensual

  • Filtro opcional de datos de fin de semana

  • Personalización completa de colores, estilos y grosor de las líneas para cada nivel

Especificaciones Técnicas:

  • 14 buffers de indicador (7 por cada modo)

  • Compatible con todos los timeframes de gráfico

  • Las líneas finalizan en la penúltima vela, ofreciendo una presentación visual limpia

  • Recalculo automático al modificar parámetros

  • Sin repaint, sin lag

Ideal Para:

  • Traders del Reino Unido / Europa:
    Perfecto para seguir FTSE 100, DAX y pares de Forex durante la sesión de Londres

  • Traders sistemáticos alemanes:
    Niveles matemáticos precisos para estrategias basadas en reglas

  • Gestores profesionales:
    Referencias visuales claras para gestión de riesgo y objetivos de beneficio

  • Swing traders:
    Los niveles semanales y mensuales proporcionan excelentes zonas de soporte y resistencia

Casos de Uso:

  • Identificación de rangos intradía clave en los principales índices
    (DAX, FTSE, Euro Stoxx)

  • Definición de objetivos de beneficio sistemáticos en niveles porcentuales

  • Seguimiento del comportamiento del precio en umbrales estadísticamente significativos

  • Combinación con otras herramientas de análisis técnico para crear zonas de confluencia

Calidad Profesional

Desarrollado por Danton Junior – Xtraders, con enfoque en rendimiento, fiabilidad y arquitectura de código limpia.

Sin repaint. Sin retrasos. Solo niveles matemáticos precisos, actualizados en tiempo real.


