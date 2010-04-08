BD Bands Precision

BD Bands Precision – 골드 자동매매 성공을 위한 궁극적인 가이드!

BD Bands Precision 으로 거래의 진정한 잠재력을 해방하세요.
이 전문가 어드바이저(EA)는 MetaTrader 5 플랫폼을 위해 독점적으로 설계되었으며, 볼린저 밴드돈치안 채널을 기반으로 정확하고 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.

EA는 다음과 같은 복합 전략을 사용합니다:

  • 볼린저 밴드를 이용해 과매수/과매도 상태를 식별

  • 돈치안 채널로 추세를 확인

  • ATR (Average True Range) 를 활용한 동적 리스크 관리

매수 신호:

  • 시가가 볼린저 밴드 하단 아래에 위치

  • 종가가 볼린저 밴드 하단 위에 위치

  • 돈치안 채널을 통한 상승 추세 확인

매도 신호:

  • 시가가 볼린저 밴드 상단 위에 위치

  • 종가가 볼린저 밴드 상단 아래에 위치

  • 돈치안 채널을 통한 하락 추세 확인

거래는 손절(Stop Loss), 익절(Take Profit) 또는 돈치안 채널 돌파 시 종료됩니다.

EA 코드에는 성능 분석을 위한 R² 결정 계수 계산 기능이 내장되어 있습니다.

주요 특징:

  • 매우 간단한 사용법: 차트에 적용하면 바로 작동합니다. 기본 설정은 XAUUSD에 최적화되어 있으며, 다른 자산에도 테스트 가능합니다.

  • 그리드 없음 / 마틴게일 없음 / 고위험 자금 관리 없음

  • XAUUSD 전체 히스토리 데이터를 기준으로 우수한 성과

  • 개인 트레이더 및 프롭펌 모두에 적합

설정 가능한 파라미터:

파라미터 기본값 설명
Magic Number (매직넘버) 123456 EA 주문의 고유 식별 번호
Lot Size (거래 수량) 0.4 거래당 로트 크기
Strategy Timeframe (전략 차트 주기) 5분 분석 및 진입에 사용되는 시간 프레임
Slippage (슬리피지, 포인트) 30 허용 가능한 최대 슬리피지
Bollinger Bands Period (볼린저 밴드 기간) 100 볼린저 밴드 계산에 사용되는 기간
Bollinger Bands Deviation (표준편차) 1.9 볼린저 밴드의 표준편차
Donchian Channel Period (돈치안 채널 기간) 100 돈치안 채널 계산에 사용되는 기간
Trend Check Period (추세 확인 기간) 100 최고/최저값을 통한 추세 확인 기간
ATR Period (ATR 기간) 55 ATR 기반 리스크 관리 기간
Stop Loss (ATR 배수) 0.9 ATR을 기반으로 손절 거리 설정
Take Profit (ATR 배수) 2.0 ATR을 기반으로 익절 거리 설정

기술 사양:

  • 플랫폼: MetaTrader 5

  • 언어: MQL5

  • 주문 유형: 시장가 주문 (Market Orders)

  • 리스크 관리: ATR 기반

  • 최대 포지션 수: 심볼당 최대 1개 포지션

  • 추천 종목: 주요 통화쌍 (XAUUSD, AUDUSD)

  • 추천 차트 주기: M5, M30

특별 기능:

  • R² 결정 계수 자동 계산으로 성능 분석

  • 사용자 지정 가능한 슬리피지 보호

  • 손절 및 익절 자동 검증

  • 주문 실행 전 증거금 확인

  • 상세한 로그 기록으로 거래 모니터링 가능

백테스트 결과:

  • 테스트 기간: 2025년 1월 ~ 2025년 6월

  • 심볼: XAUUSD M5

  • 초기 자본: $150

  • 최종 자본: $1,500

  • 순이익: 1000%

  • 최대 낙폭: 22%

  • 수익 팩터: 1.79

  • 총 거래 횟수: 50회

  • 승률: 21%

요구 사항 및 권장 사항:

  • 최소 입금: $150

  • 권장 입금: $1,500

  • 최대 스프레드: 3 핍스

  • 브로커: ECN/STP 브로커 추천

  • VPS: 24/7 운영을 위한 VPS 권장

  • 초기 설정: 실거래 전에 데모 계정으로 반드시 테스트

설치 방법:

  1. MT5 마켓에서 EA 파일 다운로드

  2. 터미널에서 자동매매(Algo Trading) 활성화

  3. 전략에 맞게 설정값 조정

  4. 초기 테스트는 소량의 로트로 시작

  5. 초기 거래를 신중하게 모니터링

지원 및 업데이트:

  • MQL5 채팅을 통한 기술 지원

  • 버그 수정 등의 무료 업데이트 제공

개발자 소개:

10년 이상의 자동매매 경험을 보유한 개발자이며, 추세 추종 전략과 리스크 관리 전문가입니다. MQL5 마켓에서 초보자부터 전문가까지 모두에게 사랑받는 최고의 EA와 인디케이터의 제작자입니다.


