BD Bands Precision

MSB 로봇 – 자동화된 외환 거래를 위한 스마트 게이트웨이 MSB 로봇 은 완전 자동화된 전문가 고문(EA)으로, 강력한 신호 로직을 기반으로 개발되었습니다. Market Structure Breakout (MSB) 지표는 외환 시장에서 브레이크아웃 기회를 식별하는 가장 인기 있고 정확한 도구 중 하나입니다. 이 EA는 정확하고 신뢰할 수 있는 MSB 신호를 기반으로 안전한 수익을 창출하도록 설계되었으며, 파일럿 모드를 통해 쉽게 설정 및 사용할 수 있어 트레이더가 EA를 완전 자동으로 실행하고 EA가 관리하는 동적 설정을 즐길 수 있습니다. 계정 플래그에 대한 중요 안내 현재 제 프로필에는 일부 고객에게 비슷한 내용의 지원 메시지를 반복적으로 발송 한 것과 관련된 자동 제한으로 인해 임시 시스템 플래그 가 표시되고 있습니다. 확인해 주세요: 이 플래그는 제품의 품질, 신뢰성 또는 성능에 아무런 영향을 미치지 않습니다 . 모든 업데이트, 개선 사항 및 버그 수정은 정상적으로 계속