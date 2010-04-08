BD Bands Precision
- Experts
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
BD Bands Precision – 골드 자동매매 성공을 위한 궁극적인 가이드!
BD Bands Precision 으로 거래의 진정한 잠재력을 해방하세요.
이 전문가 어드바이저(EA)는 MetaTrader 5 플랫폼을 위해 독점적으로 설계되었으며, 볼린저 밴드와 돈치안 채널을 기반으로 정확하고 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.
EA는 다음과 같은 복합 전략을 사용합니다:
-
볼린저 밴드를 이용해 과매수/과매도 상태를 식별
-
돈치안 채널로 추세를 확인
-
ATR (Average True Range) 를 활용한 동적 리스크 관리
매수 신호:
-
시가가 볼린저 밴드 하단 아래에 위치
-
종가가 볼린저 밴드 하단 위에 위치
-
돈치안 채널을 통한 상승 추세 확인
매도 신호:
-
시가가 볼린저 밴드 상단 위에 위치
-
종가가 볼린저 밴드 상단 아래에 위치
-
돈치안 채널을 통한 하락 추세 확인
거래는 손절(Stop Loss), 익절(Take Profit) 또는 돈치안 채널 돌파 시 종료됩니다.
EA 코드에는 성능 분석을 위한 R² 결정 계수 계산 기능이 내장되어 있습니다.
주요 특징:
-
매우 간단한 사용법: 차트에 적용하면 바로 작동합니다. 기본 설정은 XAUUSD에 최적화되어 있으며, 다른 자산에도 테스트 가능합니다.
-
그리드 없음 / 마틴게일 없음 / 고위험 자금 관리 없음
-
XAUUSD 전체 히스토리 데이터를 기준으로 우수한 성과
-
개인 트레이더 및 프롭펌 모두에 적합
설정 가능한 파라미터:
|파라미터
|기본값
|설명
|Magic Number (매직넘버)
|123456
|EA 주문의 고유 식별 번호
|Lot Size (거래 수량)
|0.4
|거래당 로트 크기
|Strategy Timeframe (전략 차트 주기)
|5분
|분석 및 진입에 사용되는 시간 프레임
|Slippage (슬리피지, 포인트)
|30
|허용 가능한 최대 슬리피지
|Bollinger Bands Period (볼린저 밴드 기간)
|100
|볼린저 밴드 계산에 사용되는 기간
|Bollinger Bands Deviation (표준편차)
|1.9
|볼린저 밴드의 표준편차
|Donchian Channel Period (돈치안 채널 기간)
|100
|돈치안 채널 계산에 사용되는 기간
|Trend Check Period (추세 확인 기간)
|100
|최고/최저값을 통한 추세 확인 기간
|ATR Period (ATR 기간)
|55
|ATR 기반 리스크 관리 기간
|Stop Loss (ATR 배수)
|0.9
|ATR을 기반으로 손절 거리 설정
|Take Profit (ATR 배수)
|2.0
|ATR을 기반으로 익절 거리 설정
기술 사양:
-
플랫폼: MetaTrader 5
-
언어: MQL5
-
주문 유형: 시장가 주문 (Market Orders)
-
리스크 관리: ATR 기반
-
최대 포지션 수: 심볼당 최대 1개 포지션
-
추천 종목: 주요 통화쌍 (XAUUSD, AUDUSD)
-
추천 차트 주기: M5, M30
특별 기능:
-
R² 결정 계수 자동 계산으로 성능 분석
-
사용자 지정 가능한 슬리피지 보호
-
손절 및 익절 자동 검증
-
주문 실행 전 증거금 확인
-
상세한 로그 기록으로 거래 모니터링 가능
백테스트 결과:
-
테스트 기간: 2025년 1월 ~ 2025년 6월
-
심볼: XAUUSD M5
-
초기 자본: $150
-
최종 자본: $1,500
-
순이익: 1000%
-
최대 낙폭: 22%
-
수익 팩터: 1.79
-
총 거래 횟수: 50회
-
승률: 21%
요구 사항 및 권장 사항:
-
최소 입금: $150
-
권장 입금: $1,500
-
최대 스프레드: 3 핍스
-
브로커: ECN/STP 브로커 추천
-
VPS: 24/7 운영을 위한 VPS 권장
-
초기 설정: 실거래 전에 데모 계정으로 반드시 테스트
설치 방법:
-
MT5 마켓에서 EA 파일 다운로드
-
터미널에서 자동매매(Algo Trading) 활성화
-
전략에 맞게 설정값 조정
-
초기 테스트는 소량의 로트로 시작
-
초기 거래를 신중하게 모니터링
지원 및 업데이트:
-
MQL5 채팅을 통한 기술 지원
-
버그 수정 등의 무료 업데이트 제공
개발자 소개:
10년 이상의 자동매매 경험을 보유한 개발자이며, 추세 추종 전략과 리스크 관리 전문가입니다. MQL5 마켓에서 초보자부터 전문가까지 모두에게 사랑받는 최고의 EA와 인디케이터의 제작자입니다.