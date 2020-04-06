BD Bands Precision
- 专家
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- 版本: 1.0
- 激活: 5
BD Bands Precision – 您实现黄金自动化交易成功的终极指南！
通过 BD Bands Precision 解锁交易的真正潜力。该智能交易系统（EA）专为 MetaTrader 5 平台设计，基于 布林带（Bollinger Bands） 和 唐奇安通道（Donchian Channel），提供精准且可靠的交易信号。
EA 使用的组合策略：
-
使用 布林带 判断超买/超卖状态
-
使用 唐奇安通道 确认趋势方向
-
使用 ATR（平均真实波幅） 进行动态风险管理
买入信号：
-
开盘价低于布林带下轨
-
收盘价高于布林带下轨
-
唐奇安通道确认上涨趋势
卖出信号：
-
开盘价高于布林带上轨
-
收盘价低于布林带上轨
-
唐奇安通道确认下跌趋势
当价格触及止损、止盈，或突破唐奇安通道时，交易将被关闭。
EA 内置了一个 R²（决定系数）计算功能，用于性能分析。
主要特点：
-
非常易于使用： 直接加载到图表即可开始交易。默认针对 XAUUSD 完全优化，也可应用于其他交易品种。
-
无网格 / 无马丁 / 无高风险资金管理
-
在 XAUUSD 全部历史数据上表现优秀
-
适用于个人交易账户和资金管理公司
可调参数：
|参数
|默认值
|描述
|Magic Number（魔术编号）
|123456
|EA订单的唯一识别编号
|Lot Size（交易手数）
|0.4
|每笔交易的手数
|Strategy Timeframe（周期）
|5分钟
|用于分析和下单的时间周期
|Slippage（滑点，点）
|30
|允许的最大滑点
|Bollinger Bands Period（布林带周期）
|100
|用于计算布林带的周期
|Bollinger Bands Deviation（布林带偏差）
|1.9
|布林带的标准偏差
|Donchian Channel Period（唐奇安通道周期）
|100
|用于计算唐奇安通道的周期
|Trend Check Period（趋势检查周期）
|100
|用于趋势确认的最高最低周期
|ATR Period（ATR周期）
|55
|用于风险管理的ATR周期
|Stop Loss (ATR倍数)
|0.9
|根据ATR设置止损距离的倍数
|Take Profit (ATR倍数)
|2.0
|根据ATR设置止盈距离的倍数
技术参数：
-
平台： MetaTrader 5
-
编程语言： MQL5
-
下单类型： 市价单（Market Orders）
-
风险管理： 基于ATR动态管理
-
最大持仓： 每个品种最多1个持仓
-
推荐品种： 主要货币对（XAUUSD, AUDUSD）
-
适用周期： M5, M30
功能亮点：
-
自动计算 R² 决定系数 用于性能分析
-
可调节的 滑点保护功能
-
自动验证 止损和止盈 是否设置正确
-
下单前检查 账户可用保证金
-
详细日志记录系统，方便跟踪和复盘
回测结果：
-
测试时间： 2025年1月 – 2025年6月
-
交易品种： XAUUSD M5
-
初始资金： $150
-
最终收益： $1,500
-
净利润： 1000%
-
最大回撤： 22%
-
盈利因子： 1.79
-
总交易次数： 50
-
胜率： 21%
使用要求与建议：
-
最低入金： $150
-
建议入金： $1,500
-
最大点差： 3 点
-
推荐经纪商： ECN/STP账户
-
VPS： 建议使用，确保24/7全天候运行
-
首次使用建议： 先在模拟账户上测试，确认后再上实盘
安装指南：
-
从 MT5市场（Market） 下载EA文件
-
启用 自动交易（Algo Trading）
-
根据您的需求设置EA参数
-
初始测试建议使用较小的手数
-
仔细观察前几笔交易的运行情况
技术支持与更新：
-
通过 MQL5聊天 提供技术支持
-
所有更新（如修复Bug）永久免费
关于开发者：
拥有超过 10年自动化交易经验 的开发者，专注于 趋势跟随策略与风险管理。作者在 MQL5市场 上发布了多款顶级EA和指标，服务于从初学者到专业交易员的全球用户。