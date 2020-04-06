BD Bands Precision

BD Bands Precision – Seu guia definitivo para negociações automatizadas de ouro bem-sucedidas!

Desbloqueie todo o potencial das suas operações com o BD Bands Precision. Projetado exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5, este Expert Advisor é baseado nas Bandas de Bollinger e no Canal Donchian, fornecendo sinais precisos e confiáveis.


O EA utiliza uma estratégia combinada de:

  • Bandas de Bollinger para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda

  • Canal Donchian para confirmar tendências

  • ATR (Average True Range) para gestão dinâmica de risco

Sinais de Compra:

  • Preço de abertura abaixo da Banda de Bollinger inferior

  • Preço de fechamento acima da Banda de Bollinger inferior

  • Confirmação de tendência de alta pelo Canal Donchian

Sinais de Venda:

  • Preço de abertura acima da Banda de Bollinger superior

  • Preço de fechamento abaixo da Banda de Bollinger superior

  • Confirmação de tendência de baixa pelo Canal Donchian

A operação é encerrada por Stop e Take ou quando há rompimento do Canal Donchian.

O código também conta com uma função de cálculo de R-quadrado para análise de performance.


Principais Características:

  • Extremamente fácil de usar: basta instalar no gráfico e começar a operar. Vem configurado para XAUUSD, mas pode ser testado em outros ativos.

  • Sem Grid / Sem Martingale / Sem gestão de risco agressiva

  • Ótimos resultados com dados históricos completos para XAUUSD

  • Fácil de usar para contas próprias e empresas de prop trading

Parâmetros Configuráveis:

Parâmetro Padrão Descrição
Magic Number 123456 Identificador único das ordens do EA
Lot Size 0.4 Tamanho do lote por operação
Strategy Timeframe 5 Minutes Período do gráfico usado para análise e execução
Slippage (points) 30 Desvio máximo permitido em pontos
Bollinger Bands Period 100 Período usado no cálculo das Bandas de Bollinger
Bollinger Bands Deviation 1.9 Desvio padrão para as Bandas de Bollinger
Donchian Channel Period 100 Período para o cálculo do Canal Donchian
Trend Check Period 100 Período usado na validação de tendência (máximas e mínimas)
ATR Period 55 Período do ATR usado na gestão dinâmica de risco
Stop Loss (ATR multiplier) 0.9 Multiplicador do ATR para definir a distância do Stop Loss
Take Profit (ATR multiplier) 2.0 Multiplicador do ATR para definir a distância do Take Profit


Especificações Técnicas:

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Linguagem: MQL5

  • Tipo de Ordem: Market Orders

  • Gestão de Risco: Baseada em ATR

  • Máximo de Posições: 1 por símbolo

  • Símbolos Recomendados: Principais pares (XAUUSD, AUDUSD)

  • Timeframes: M5, M30

Funcionalidades Especiais:

  • Cálculo automático de R-quadrado para análise de performance

  • Proteção contra slippage configurável

  • Validação automática de Stop Loss e Take Profit

  • Verificação de margem disponível antes de abrir posições

  • Sistema de logs detalhado para acompanhamento da performance

Resultados de Backtesting:

  • Período de Teste: Janeiro 2025 – Junho 2025

  • Símbolo: XAUUSD M5

  • Depósito Inicial: $150

  • Resultado Final: $1.500

  • Lucro Líquido: 1000%

  • Drawdown Máximo: 22%

  • Fator de Lucro: 1.79

  • Total de Operações: 50

  • Taxa de Acerto: 21%

Requisitos e Recomendações:

Instruções de Instalação:

  1. Baixe o arquivo diretamente do Market do MT5

  2. Ative o Trading Algorítmico no terminal

  3. Configure os parâmetros conforme sua estratégia

  4. Comece com um lote pequeno para testes iniciais

  5. Acompanhe atentamente as primeiras operações

Suporte e Atualizações:

  • Suporte técnico via chat do MQL5

  • Atualizações gratuitas para correção de bugs

Sobre o Desenvolvedor:

Desenvolvedor com 10 anos de experiência em trading automatizado, especialista em estratégias de seguimento de tendência e gestão de risco. Autor de alguns dos melhores Expert Advisors e Indicadores do MQL5 Market, atendendo desde traders iniciantes até profissionais avançados.


