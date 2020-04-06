BD Bands Precision
BD Bands Precision – Seu guia definitivo para negociações automatizadas de ouro bem-sucedidas!
Desbloqueie todo o potencial das suas operações com o BD Bands Precision. Projetado exclusivamente para a plataforma MetaTrader 5, este Expert Advisor é baseado nas Bandas de Bollinger e no Canal Donchian, fornecendo sinais precisos e confiáveis.
O EA utiliza uma estratégia combinada de:
Bandas de Bollinger para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda
Canal Donchian para confirmar tendências
ATR (Average True Range) para gestão dinâmica de risco
Sinais de Compra:
Preço de abertura abaixo da Banda de Bollinger inferior
Preço de fechamento acima da Banda de Bollinger inferior
Confirmação de tendência de alta pelo Canal Donchian
Sinais de Venda:
Preço de abertura acima da Banda de Bollinger superior
Preço de fechamento abaixo da Banda de Bollinger superior
Confirmação de tendência de baixa pelo Canal Donchian
A operação é encerrada por Stop e Take ou quando há rompimento do Canal Donchian.
O código também conta com uma função de cálculo de R-quadrado para análise de performance.
Principais Características:
Extremamente fácil de usar: basta instalar no gráfico e começar a operar. Vem configurado para XAUUSD, mas pode ser testado em outros ativos.
Sem Grid / Sem Martingale / Sem gestão de risco agressiva
Ótimos resultados com dados históricos completos para XAUUSD
Fácil de usar para contas próprias e empresas de prop trading
Parâmetros Configuráveis:
|Parâmetro
|Padrão
|Descrição
|Magic Number
|123456
|Identificador único das ordens do EA
|Lot Size
|0.4
|Tamanho do lote por operação
|Strategy Timeframe
|5 Minutes
|Período do gráfico usado para análise e execução
|Slippage (points)
|30
|Desvio máximo permitido em pontos
|Bollinger Bands Period
|100
|Período usado no cálculo das Bandas de Bollinger
|Bollinger Bands Deviation
|1.9
|Desvio padrão para as Bandas de Bollinger
|Donchian Channel Period
|100
|Período para o cálculo do Canal Donchian
|Trend Check Period
|100
|Período usado na validação de tendência (máximas e mínimas)
|ATR Period
|55
|Período do ATR usado na gestão dinâmica de risco
|Stop Loss (ATR multiplier)
|0.9
|Multiplicador do ATR para definir a distância do Stop Loss
|Take Profit (ATR multiplier)
|2.0
|Multiplicador do ATR para definir a distância do Take Profit
Especificações Técnicas:
Plataforma: MetaTrader 5
Linguagem: MQL5
Tipo de Ordem: Market Orders
Gestão de Risco: Baseada em ATR
Máximo de Posições: 1 por símbolo
Símbolos Recomendados: Principais pares (XAUUSD, AUDUSD)
Timeframes: M5, M30
Funcionalidades Especiais:
Cálculo automático de R-quadrado para análise de performance
Proteção contra slippage configurável
Validação automática de Stop Loss e Take Profit
Verificação de margem disponível antes de abrir posições
Sistema de logs detalhado para acompanhamento da performance
Resultados de Backtesting:
Período de Teste: Janeiro 2025 – Junho 2025
Símbolo: XAUUSD M5
Depósito Inicial: $150
Resultado Final: $1.500
Lucro Líquido: 1000%
Drawdown Máximo: 22%
Fator de Lucro: 1.79
Total de Operações: 50
Taxa de Acerto: 21%
Requisitos e Recomendações:
Depósito Mínimo: $150
Depósito Ideal: $1.500
Spread Máximo: 3 pips
Broker sem SWAP: Recomendado ECN/STP
Configuração Inicial: Sempre realizar testes em conta demo antes de operar em conta real
Instruções de Instalação:
Baixe o arquivo diretamente do Market do MT5
Ative o Trading Algorítmico no terminal
Configure os parâmetros conforme sua estratégia
Comece com um lote pequeno para testes iniciais
Acompanhe atentamente as primeiras operações
Suporte e Atualizações:
Suporte técnico via chat do MQL5
Atualizações gratuitas para correção de bugs
Sobre o Desenvolvedor:
Desenvolvedor com 10 anos de experiência em trading automatizado, especialista em estratégias de seguimento de tendência e gestão de risco. Autor de alguns dos melhores Expert Advisors e Indicadores do MQL5 Market, atendendo desde traders iniciantes até profissionais avançados.