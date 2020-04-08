SqueezeMAX Pro
- Indicadores
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Detector de Breakout con visualización inteligente para MetaTrader 5
Descripción técnica
Mikko Breakout es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que identifica rupturas en tiempo real utilizando una lógica basada en máximos/mínimos móviles. Se adapta dinámicamente al estilo del gráfico (barras, velas o línea), ofreciendo coloridas visualizaciones para facilitar la toma de decisiones.
Lógica operativa
- Calcula el máximo más alto y el mínimo más bajo en un periodo definido
- Detecta rupturas alcistas (cuando el máximo actual supera el máximo del periodo)
- Identifica rupturas bajistas (cuando el mínimo actual cae por debajo del mínimo del periodo)
- Genera señales visuales inmediatas en el gráfico
Compatibilidad
- Plazos: Todos (ideal para M5 a H1)
- Activos: Divisas, Acciones, Índices, Criptodivisas
- Plataforma: MetaTrader 5 (Build 2000) MetaTrader 5 (Build 2000+)
- ☁️ Entorno: Se recomienda ejecutar en VPS
Características destacadas
Visualización adaptativa
4 modos de visualización inteligentes:
- Auto - refleja el estilo del gráfico
- Línea - para un análisis limpio
- Barras - visualización clásica
- Velas - estándar japonés
Cambios de estilo aplicados en tiempo real sin recalcular los datos históricos.
Sistema de colores intuitivo
Alcista
Ruptura alcista
(clrDodgerAzul)
Bajista
Ruptura bajista
(clrRojo)
Neutral
Sin ruptura
(clrBlanco)
Algoritmo optimizado
- Uso eficiente de los búferes (14 búferes) para un procesamiento rápido
- Cálculo en tiempo real con ArrayMinimum() y ArrayMaximum() para mayor precisión
- Mínimo consumo de CPU, ideal para VPS
- Cero repintado - señales fijas en la vela cerrada
Parámetros personalizables
|Parámetro
|Valor por defecto
|Parámetro Descripción
|inpPeriod
|20
|Período de análisis de máximos/mínimos
|inpDisplayStyle
|Automático
|Estilo de visualización (Automático/Línea/Barras/Candelas)
Instrucciones de uso
Instalación
- Adjuntar el archivo .mq5 a MetaTrader 5
- Arrastre el indicador al gráfico deseado
- Configure los parámetros según su estrategia
Interpretación de señales
- Señal alcista: Barra/Candela/Línea AZUL (el precio rompe el máximo del periodo)
- Señal bajista: Barra/Candela/Línea ROJA (el precio rompe el mínimo del periodo)
Ejemplo: ruptura por encima del máximo del periodo de 20 = posible entrada de compra
Configuración recomendada
- Scalping (activos volátiles): Periodo 10-15
- Swing trading: Periodo 20-30
- Tendencias a largo plazo: Periodo 30-50
- Activos recomendados: EURUSD, GBPUSD, BTCUSD
Ventajas competitivas
Multiestilo
El único indicador que se adapta automáticamente a cualquier tipo de gráfico (líneas, barras o velas).
Cero repintado
Señales fijas en la vela cerrada, garantizando una fiabilidad total en backtests y operaciones en vivo.
Alto rendimiento
Mínimo consumo de CPU, ideal para operar múltiples pares simultáneamente en VPS.
Descargo de Riesgo
"Este indicador no garantiza beneficios y debe utilizarse junto con el análisis técnico y una adecuada gestión del riesgo. Los mercados financieros presentan riesgos significativos, y es posible perder más que el capital inicial invertido. Pruebe siempre las estrategias en una cuenta de demostración antes de invertir capital real. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras derivadas del uso de este software."
✉️ Soporte técnico: xtraders.mt5@gmail.com
