BD Bands Precision
- Experts
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
BD Bands Precision – La tua guida definitiva per il trading automatico sull’oro!
Sblocca il vero potenziale delle tue operazioni con BD Bands Precision.
Questo Expert Advisor è progettato esclusivamente per la piattaforma MetaTrader 5, basato sulle Bande di Bollinger e sul Canale di Donchian, per fornire segnali precisi e affidabili.
L’EA utilizza una strategia combinata:
-
Bande di Bollinger per identificare condizioni di ipercomprato/ipervenduto
-
Canale di Donchian per confermare la tendenza
-
ATR (Average True Range) per la gestione dinamica del rischio
Segnali di Acquisto:
-
Prezzo di apertura al di sotto della banda inferiore di Bollinger
-
Prezzo di chiusura al di sopra della banda inferiore di Bollinger
-
Conferma della tendenza rialzista tramite il Canale di Donchian
Segnali di Vendita:
-
Prezzo di apertura al di sopra della banda superiore di Bollinger
-
Prezzo di chiusura al di sotto della banda superiore di Bollinger
-
Conferma della tendenza ribassista tramite il Canale di Donchian
Le operazioni vengono chiuse tramite Stop Loss, Take Profit o alla rottura del Canale di Donchian.
Il codice include anche il calcolo del R-quadro (coefficiente di determinazione) per l’analisi delle prestazioni.
Caratteristiche principali:
-
Facilissimo da usare: installa l’EA sul grafico e inizia a operare. È già ottimizzato per XAUUSD, ma può essere testato su altri strumenti.
-
Nessun grid / Nessun martingala / Nessuna gestione del rischio aggressiva
-
Ottimi risultati su dati storici completi per XAUUSD
-
Ideale sia per trader individuali che per società di prop trading
Parametri configurabili:
|Parametro
|Default
|Descrizione
|Magic Number
|123456
|Identificatore univoco degli ordini dell’EA
|Lot Size
|0.4
|Dimensione del lotto per operazione
|Strategy Timeframe
|5 Minuti
|Timeframe per l’analisi e l’esecuzione
|Slippage (punti)
|30
|Slippage massimo consentito
|Bollinger Bands Period
|100
|Periodo per il calcolo delle Bande di Bollinger
|Bollinger Bands Deviation
|1.9
|Deviazione standard delle Bande di Bollinger
|Donchian Channel Period
|100
|Periodo per il calcolo del Canale di Donchian
|Trend Check Period
|100
|Periodo per la verifica della tendenza (massimi/minimi)
|ATR Period
|55
|Periodo dell’ATR utilizzato per la gestione del rischio
|Stop Loss (Moltiplicatore ATR)
|0.9
|Moltiplicatore dell’ATR per la distanza dello Stop Loss
|Take Profit (Moltiplicatore ATR)
|2.0
|Moltiplicatore dell’ATR per la distanza del Take Profit
Specifiche tecniche:
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Linguaggio: MQL5
-
Tipo di ordine: Ordini a mercato (Market Orders)
-
Gestione del rischio: Basata su ATR
-
Posizioni massime: 1 per simbolo
-
Strumenti consigliati: Principali coppie Forex (XAUUSD, AUDUSD)
-
Timeframe: M5, M30
Funzionalità speciali:
-
Calcolo automatico del R-quadro (coefficiente di determinazione) per l’analisi delle performance
-
Protezione dallo slippage configurabile
-
Verifica automatica di Stop Loss e Take Profit
-
Controllo del margine disponibile prima di aprire una posizione
-
Sistema di log dettagliato per il monitoraggio delle operazioni
Risultati del backtest:
-
Periodo di test: Gennaio 2025 – Giugno 2025
-
Simbolo: XAUUSD M5
-
Deposito iniziale: $150
-
Risultato finale: $1.500
-
Profitto netto: 1000%
-
Drawdown massimo: 22%
-
Profit Factor: 1.79
-
Numero totale di operazioni: 50
-
Tasso di successo: 21%
Requisiti e raccomandazioni:
-
Deposito minimo: $150
-
Deposito consigliato: $1.500
-
Spread massimo: 3 pips
-
Broker: Consigliato ECN/STP
-
VPS: Raccomandato per operatività 24/7
-
Configurazione iniziale: Effettua sempre un test su conto demo prima dell’utilizzo reale
Istruzioni di installazione:
-
Scarica il file dal Market di MetaTrader 5
-
Attiva il trading algoritmico (AutoTrading) nel terminale
-
Configura i parametri secondo la tua strategia
-
Inizia con un lotto piccolo per i test iniziali
-
Monitora attentamente le prime operazioni
Supporto e aggiornamenti:
-
Supporto tecnico tramite chat di MQL5
-
Aggiornamenti gratuiti per correzioni di bug e miglioramenti
Informazioni sullo sviluppatore:
Sviluppatore con oltre 10 anni di esperienza nel trading automatico, esperto in strategie di trend following e gestione del rischio.
Autore di alcuni dei migliori Expert Advisor e indicatori sul Market di MQL5, utilizzati da trader principianti e professionisti in tutto il mondo.