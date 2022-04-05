BD Bands Precision

BD Bands Precision – La tua guida definitiva per il trading automatico sull’oro!

Sblocca il vero potenziale delle tue operazioni con BD Bands Precision.
Questo Expert Advisor è progettato esclusivamente per la piattaforma MetaTrader 5, basato sulle Bande di Bollinger e sul Canale di Donchian, per fornire segnali precisi e affidabili.

L’EA utilizza una strategia combinata:

  • Bande di Bollinger per identificare condizioni di ipercomprato/ipervenduto

  • Canale di Donchian per confermare la tendenza

  • ATR (Average True Range) per la gestione dinamica del rischio

Segnali di Acquisto:

  • Prezzo di apertura al di sotto della banda inferiore di Bollinger

  • Prezzo di chiusura al di sopra della banda inferiore di Bollinger

  • Conferma della tendenza rialzista tramite il Canale di Donchian

Segnali di Vendita:

  • Prezzo di apertura al di sopra della banda superiore di Bollinger

  • Prezzo di chiusura al di sotto della banda superiore di Bollinger

  • Conferma della tendenza ribassista tramite il Canale di Donchian

Le operazioni vengono chiuse tramite Stop Loss, Take Profit o alla rottura del Canale di Donchian.

Il codice include anche il calcolo del R-quadro (coefficiente di determinazione) per l’analisi delle prestazioni.

Caratteristiche principali:

  • Facilissimo da usare: installa l’EA sul grafico e inizia a operare. È già ottimizzato per XAUUSD, ma può essere testato su altri strumenti.

  • Nessun grid / Nessun martingala / Nessuna gestione del rischio aggressiva

  • Ottimi risultati su dati storici completi per XAUUSD

  • Ideale sia per trader individuali che per società di prop trading

Parametri configurabili:

Parametro Default Descrizione
Magic Number 123456 Identificatore univoco degli ordini dell’EA
Lot Size 0.4 Dimensione del lotto per operazione
Strategy Timeframe 5 Minuti Timeframe per l’analisi e l’esecuzione
Slippage (punti) 30 Slippage massimo consentito
Bollinger Bands Period 100 Periodo per il calcolo delle Bande di Bollinger
Bollinger Bands Deviation 1.9 Deviazione standard delle Bande di Bollinger
Donchian Channel Period 100 Periodo per il calcolo del Canale di Donchian
Trend Check Period 100 Periodo per la verifica della tendenza (massimi/minimi)
ATR Period 55 Periodo dell’ATR utilizzato per la gestione del rischio
Stop Loss (Moltiplicatore ATR) 0.9 Moltiplicatore dell’ATR per la distanza dello Stop Loss
Take Profit (Moltiplicatore ATR) 2.0 Moltiplicatore dell’ATR per la distanza del Take Profit

Specifiche tecniche:

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Linguaggio: MQL5

  • Tipo di ordine: Ordini a mercato (Market Orders)

  • Gestione del rischio: Basata su ATR

  • Posizioni massime: 1 per simbolo

  • Strumenti consigliati: Principali coppie Forex (XAUUSD, AUDUSD)

  • Timeframe: M5, M30

Funzionalità speciali:

  • Calcolo automatico del R-quadro (coefficiente di determinazione) per l’analisi delle performance

  • Protezione dallo slippage configurabile

  • Verifica automatica di Stop Loss e Take Profit

  • Controllo del margine disponibile prima di aprire una posizione

  • Sistema di log dettagliato per il monitoraggio delle operazioni

Risultati del backtest:

  • Periodo di test: Gennaio 2025 – Giugno 2025

  • Simbolo: XAUUSD M5

  • Deposito iniziale: $150

  • Risultato finale: $1.500

  • Profitto netto: 1000%

  • Drawdown massimo: 22%

  • Profit Factor: 1.79

  • Numero totale di operazioni: 50

  • Tasso di successo: 21%

Requisiti e raccomandazioni:

  • Deposito minimo: $150

  • Deposito consigliato: $1.500

  • Spread massimo: 3 pips

  • Broker: Consigliato ECN/STP

  • VPS: Raccomandato per operatività 24/7

  • Configurazione iniziale: Effettua sempre un test su conto demo prima dell’utilizzo reale

Istruzioni di installazione:

  1. Scarica il file dal Market di MetaTrader 5

  2. Attiva il trading algoritmico (AutoTrading) nel terminale

  3. Configura i parametri secondo la tua strategia

  4. Inizia con un lotto piccolo per i test iniziali

  5. Monitora attentamente le prime operazioni

Supporto e aggiornamenti:

  • Supporto tecnico tramite chat di MQL5

  • Aggiornamenti gratuiti per correzioni di bug e miglioramenti

Informazioni sullo sviluppatore:

Sviluppatore con oltre 10 anni di esperienza nel trading automatico, esperto in strategie di trend following e gestione del rischio.
Autore di alcuni dei migliori Expert Advisor e indicatori sul Market di MQL5, utilizzati da trader principianti e professionisti in tutto il mondo.


Altri dall’autore
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indicatori
Four MA on OBV - La tua guida definitiva al trading di successo! Scatena il vero potenziale delle tue operazioni con l'indicatore Four MA on OBV . Progettato esclusivamente per la piattaforma MetaTrader 5, questo potente indicatore combina quattro medie mobili con il Volume Bilanciato (OBV) per fornire segnali precisi e affidabili. Caratteristiche Tecniche: Quattro Medie Mobili: Integrazione di medie mobili semplici, esponenziali, smussate e lineari per un monitoraggio dettagliato delle tendenz
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicatori
Technical Description Daily Trend Lines Pro is an advanced indicator developed in MQL5, designed to provide accurate insights into the market’s daily movements. Based on the moving average calculated from the first candle of each day, the indicator plots a daily trend line that resets at the start of each new day, ensuring visual clarity and clearly delineating trading sessions. Main Features: Dynamic and Accurate Calculation: The daily line is derived from the moving average value computed fr
MultiMA Ichimoku Stochastic Color
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicatori
Visualize Market Momentum with Precision MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color is a comprehensive technical analysis tool designed to provide clear market signals by combining three powerful indicators into one smart system. This indicator integrates three customizable Moving Averages, key components of the Ichimoku Cloud, and the Stochastic oscillator. Its unique feature is the intelligent candle coloring system that instantly reveals market conditions: Bullish (Blue): Price is above all three MAs AND Sto
