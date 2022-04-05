BD Bands Precision
- Experts
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Version: 1.0
- Activations: 20
BD Bands Precision – Votre Guide Ultime pour le Trading Automatisé Réussi sur l’Or !
Débloquez tout le potentiel de vos opérations avec BD Bands Precision.
Cet Expert Advisor (EA) est conçu exclusivement pour la plateforme MetaTrader 5, basé sur les Bandes de Bollinger et le Canal Donchian, afin de fournir des signaux précis et fiables.
L’EA utilise une stratégie combinée :
-
Bandes de Bollinger pour identifier les conditions de surachat/survente
-
Canal Donchian pour confirmer la tendance
-
ATR (Average True Range) pour une gestion dynamique du risque
Signaux d’Achat :
-
Prix d’ouverture en dessous de la bande inférieure de Bollinger
-
Prix de clôture au-dessus de la bande inférieure de Bollinger
-
Confirmation de la tendance haussière par le Canal Donchian
Signaux de Vente :
-
Prix d’ouverture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
-
Prix de clôture en dessous de la bande supérieure de Bollinger
-
Confirmation de la tendance baissière par le Canal Donchian
La position se ferme par stop loss, take profit ou lors d’une cassure du Canal Donchian.
Le code inclut également une fonction de calcul du R² (coefficient de détermination) pour l’analyse des performances.
Caractéristiques Principales :
-
Très facile à utiliser : appliquez-le simplement au graphique et commencez à trader. Il est entièrement optimisé pour XAUUSD, mais peut être testé sur d’autres actifs.
-
Sans grid / Sans martingale / Sans gestion de risque agressive
-
Excellents résultats sur les données historiques complètes de XAUUSD
-
Convient aux traders particuliers et aux sociétés de trading prop
Paramètres Configurables :
|Paramètre
|Par Défaut
|Description
|Magic Number
|123456
|Identifiant unique des ordres de l’EA
|Lot Size
|0.4
|Taille du lot par opération
|Strategy Timeframe
|5 Minutes
|Unité de temps utilisée pour l’analyse et l’exécution
|Slippage (points)
|30
|Glissement maximal autorisé en points
|Bollinger Bands Period
|100
|Période pour le calcul des Bandes de Bollinger
|Bollinger Bands Deviation
|1.9
|Déviation standard des Bandes de Bollinger
|Donchian Channel Period
|100
|Période pour le calcul du Canal Donchian
|Trend Check Period
|100
|Période pour la vérification de la tendance (hauts/bas)
|ATR Period
|55
|Période de l’ATR utilisée pour la gestion du risque
|Stop Loss (Multiplicateur ATR)
|0.9
|Multiplicateur de l’ATR pour définir la distance du stop
|Take Profit (Multiplicateur ATR)
|2.0
|Multiplicateur de l’ATR pour définir la distance du TP
Spécifications Techniques :
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Langage : MQL5
-
Type d’Ordre : Ordres au marché (Market Orders)
-
Gestion du Risque : Basée sur l’ATR
-
Nombre Max de Positions : 1 par symbole
-
Symboles Recommandés : Principaux paires (XAUUSD, AUDUSD)
-
Unités de Temps : M5, M30
Fonctionnalités Spéciales :
-
Calcul automatique du coefficient de détermination R² pour l’analyse de performance
-
Protection contre le slippage configurable
-
Validation automatique du Stop Loss et du Take Profit
-
Vérification du marge disponible avant ouverture d’une position
-
Système de logs détaillé pour un suivi optimal
Résultats de Backtesting :
-
Période de Test : Janvier 2025 – Juin 2025
-
Symbole : XAUUSD M5
-
Dépôt Initial : $150
-
Résultat Final : $1 500
-
Profit Net : 1000%
-
Drawdown Maximum : 22%
-
Facteur de Profit : 1.79
-
Nombre Total de Trades : 50
-
Taux de Réussite : 21%
Exigences et Recommandations :
-
Dépôt Minimum : $150
-
Dépôt Recommandé : $1 500
-
Spread Maximum : 3 pips
-
Courtier : ECN / STP recommandé
-
VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/7
-
Configuration Initiale : Toujours tester sur compte démo avant le réel
Instructions d’Installation :
-
Téléchargez le fichier depuis le Market de MT5
-
Activez le trading algorithmique (Algo Trading) sur le terminal
-
Configurez les paramètres selon votre stratégie
-
Démarrez avec un petit lot pour les premiers tests
-
Surveillez attentivement les premières opérations
Support et Mises à Jour :
-
Support technique via le chat MQL5
-
Mises à jour gratuites pour correction de bugs et améliorations
À Propos du Développeur :
Développeur avec plus de 10 ans d’expérience en trading automatisé, expert en stratégies de suivi de tendance et gestion des risques. Auteur de certains des meilleurs Expert Advisors et indicateurs du Market MQL5, utilisés par des traders débutants comme professionnels dans le monde entier.