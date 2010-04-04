MultiMA Ichimoku Stochastic Color

Visualice el impulso del mercado con precisión

MultiMA_ICHIMOKU_STO_Color es una completa herramienta de análisis técnico diseñada para proporcionar señales claras de mercado mediante la combinación de tres potentes indicadores en un sistema inteligente.

Este indicador integra tres Medias Móviles personalizables, componentes clave de la Nube de Ichimoku, y el oscilador Estocástico. Su característica única es el sistema inteligente de coloreado de velas que revela instantáneamente las condiciones del mercado:

  • Alcista (Azul): El precio está por encima de las tres MA Y el estocástico está por encima de 50, lo que indica un fuerte impulso alcista.
  • Bajista (Rojo): El precio está por debajo de las tres MA Y el estocástico está por encima de 50, lo que indica un fuerte impulso bajista.
  • Neutral (Gris): Condiciones mixtas o impulso débil (estocástico por debajo de 50).

Ventajas:

  • Elimina el desorden de los gráficos y la necesidad de cambiar entre múltiples indicadores.
  • Identifique oportunidades de negociación de alta probabilidad de un vistazo.
  • Ahorre un valioso tiempo de análisis y tome decisiones más informadas con mayor rapidez.

Los parámetros totalmente ajustables le permiten adaptar el indicador a su estrategia y estilo de negociación específicos. Transforme su análisis técnico con esta solución todo en uno para la confirmación de tendencias e impulsos.


Productos recomendados
SSL Channel Chart Weighted by Volume
Ricardo Zara Barbieri
Indicadores
Aquí os presento este indicador impresionante que hice. Esta es una combinación nique te pone en el mismo nivel que MM. Así que usted puede navegar por un montón de olas e identificar el tiempo de rally, breakouts, y el momento perfecto para entrar en el mercado. ---- El Canal SSL es un gran todo terreno basado en 2 Medias Móviles Simples, una de máximos y otra de mínimos recientes. El cálculo imprime un canal en el gráfico formado por 2 líneas. Esta estrategia da una señal Larga cuando el preci
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Este indicador contiene el VWAP Diario y el VWAP de MIDAS, lo que significa que usted puede anclar el inicio de los cálculos de MIDAS y, por lo tanto, podrá utilizar esta metodología para estudiar los movimientos de precio versus volumen despu
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicadores
El Indicador 3 Vwap Automático (Midas) puede ser utilizado por los estudiosos del Precio y el Volumen para trazar el movimiento de los impulsores del mercado. Traza automáticamente 3 Vwaps, dos de los cuales son dinámicos y se actualizarán a lo largo del día si surgen nuevos máximos o nuevos mínimos. El tercer Vwap es diario y puede ayudar si la tendencia es alcista o bajista. Además, se insertó un indicador auxiliar que traza (también dinámico) puntos de interés con precios OHLC (Apertura, Máxi
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investope
FREE
LT Weis Waves
Thiago Duarte
5 (11)
Indicadores
La Onda Weis toma primero el volumen del mercado y luego lo organiza con el precio en gráficos de Onda. Es el único software que le presentará la imagen real del mercado. Si alguno de ustedes, ha observado un movimiento de precios intradía, entonces usted debe saber que se desarrolla en una serie de venta, así como las ondas de compra de un procedimiento de desgarro hacia abajo y la construcción de arriba. El análisis de ondas es una parte integral del método de negociación. El indicador ayuda a
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indicadores
Detector de Patrones Envolventes MT5: Tu ventaja competitiva en el trading ¿Buscas una herramienta que te ayude a identificar con precisión las mejores oportunidades de trading en el mercado de divisas? Nuestro Detector de Patrones Envolventes te proporciona una señal de compra o venta altamente confiable, basada en uno de los patrones de velas japonesas más reconocidos y efectivos: el patrón envolvente. Con un porcentaje de acierto promedio del 70%, este indicador te permitirá tomar decisiones
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
El indicador funciona para convertir el volumen normal en niveles y determinar los puntos de control de la liquidez financiera. Su funcionamiento es muy similar al del Perfil de Volumen Fijo. Pero se considera más preciso y fácil de usar que el que se encuentra en Trading View porque calcula los volúmenes de negociación completos en cada vela y en todos los brokers presentes en MetaTrade, a diferencia de lo que se encuentra en Trading View, ya que sólo mide los precios mostrados del broker.
FREE
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Deje de seguir a las "sardinas" y empiece a operar como un gran jugador, automáticamente. El robot Imbalance Autotrader es la última tecnología de trading que monitoriza a los grandes jugadores del mercado financiero. Con una estrategia de breakout o pullback (Fair Value Gap FVG y Order Block) , puede configurar el robot para el activo, según las condiciones en las que desee operar. Además, el robot puede tener stops configurables, dinámicos o fijos. En cuanto a la gestión del capital y del rie
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP y MIDAS en un solo lugar... ¡Pues lo ha encontrado! Ahora puede seguir el movimiento de los grandes operadores de varias maneras, ya que en general persiguen los puntos de referencia relacionados con esta medición, calibrando si tuvieron una buena o mala ejecución en sus órdenes. Los operadores y los analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan medir qué precios están negociando realmente los compradores y los vendedo
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Average Entry Price And Projected Avg Entry Price
Italo Martins Coutinho
Indicadores
3 er1 -,qa*s+13 rfwsd* 5w1* f+sd a2-1 5r fas+ 51- fasd 1-r3,fwd-*3 af33 f-e3a-/ 3 321*1 r-f - af* +-aw f-+1 r0eq+w-f38a-+**//23,+9fas f*-1 3f5,asd +/ 13r9fdaws f*-135,f3-aws -1*r -rqr 2-1-*3w,fs-*,1- afs+ 21*-/r fa*w-3,1-/3*rf3,-*sa- /1/ fwa,*-25,-31231- 13+- fasw,3-25,1f aw*+5,+*21q,fwa+ 2wef -2*3,13* fwa*5-2r/531 -f3a 5,-,12*+f 5wa-53 1-*/ 5 aw-5,21-f/,ewa+f- 21q /13- q,f 5as-
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el exponente de Hurst para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta.  Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dejando
All Harmonics 26 demo
Alexey Isavnin
4.25 (4)
Indicadores
Esta es la versión demo del indicador "All Harmonics 26 ". "All Harmonics 26" busca 26 tipos de patrones armónicos y los muestra de forma práctica. Puede consultar la documentación aquí . Esta versión demo tiene las siguientes limitaciones: El indicador sólo busca un tipo de patrón armónico de los 26: Gartley. El indicador emite nuevos patrones con un retardo de 10 barras.
FREE
Standardize
Manuel Gonzales
5 (1)
Indicadores
El indicador "Standardize " es una herramienta de análisis técnico diseñada para estandarizar y suavizar los datos de precios o volúmenes para resaltar patrones significativos y reducir el ruido del mercado, facilitando la interpretación y el análisis.  Descripción y Funcionalidad: Estandarización : El indicador estandariza los valores de precio o volumen restando la media y dividiendo por la desviación estándar. Esto convierte los datos en una distribución con media cero y desviación estándar
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
LT Volume Weighted Average Price
Thiago Duarte
5 (7)
Utilidades
El precio medio ponderado por volumen o VWAP (Volume Weighted Average Price) es un indicador que muestra diferentes precios medios en un gráfico. Esto es muy útil para encontrar áreas fuertes de precios de negociación y como seguimiento de tendencias. Configuraciones : Día, Semana y Mes - Muestra diferentes VWAPs según el periodo. Puede cambiar el estilo de cada línea en la pestaña "colores". Cualquier duda o sugerencia por favor contáctenos. ¡Que lo disfrutes! Este es un indicador gratuito,
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicadores
Oscilador de reversión - Detector avanzado de cambios de impulso Reversal Oscillator es un indicador gratuito diseñado para resaltar zonas de precios que están estadísticamente fuera de sus patrones normales de movimiento, ayudando a los traders a anticipar potenciales puntos de inflexión antes de que ocurran. A diferencia de los osciladores tradicionales que reaccionan principalmente a las condiciones de sobrecompra/sobreventa, este indicador aplica el análisis de la tercera derivada (la "ac
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
Novato
Juan Manuel Rojas Perez
5 (1)
Indicadores
Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en https://t.me/Profit_Evolution  ¡Allí encontrarás contenido exclusivo, an
FREE
Novato alertas
Juan Manuel Rojas Perez
4.75 (4)
Indicadores
Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. Ahora con alertas en tu pc o móvil ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en   https://t.me/Profit_Evolution  ¡Al
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicadores
El Contador de Barras de Amiguinho es un indicador de la acción del precio para mostrar el conteo de barras (velas) con algunas opciones interesantes. Sobre el parámetro "Período de análisis si el marco de tiempo actual está en minutos, entonces el período de análisis se considerará en días; si el timeframe actual está en días, entonces el periodo de análisis se considerará en meses; o si el periodo de análisis se considerará en años.
FREE
ADX consolidado
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
5 (3)
Indicadores
Muestra la media móvil cuando ADX > 20 y la colorea de verde o rojo cuando los valores de ADX aumentan, lo que indica una tendencia. Cuando el ADX es inferior a 20, indica un movimiento lateral consolidado. El indicador no establece puntos de entrada, sólo muestra la media coloreada cuando la tendencia se fortalece. Forma parte del grupo de indicadores Tavim Indicator.
FREE
Vwap Matrix Price Levels Pro
Alvaro Garcia Batelli
Indicadores
VWAP Matrix Price Levels Pro: El Indicador VWAP Definitivo para MT5 con Niveles de Precio Dinámicos Domine el Mercado con la Confluencia Perfecta de Múltiples VWAPs y Proyecciones de Precio Porcentuales. La Herramienta de Precisión para Day Traders y Swing Traders en MetaTrader 5. El VWAP Matrix Price Levels Pro es un indicador de élite para MetaTrader 5, diseñado para traders que exigen precisión y una visión superior del mercado. Eleve su análisis técnico al combinar, en una única herramienta
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Otros productos de este autor
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indicadores
Four MA on OBV - ¡Su Guía Definitiva para el Éxito en el Trading! Desbloquee el verdadero potencial de sus operaciones con el indicador Four MA on OBV . Diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5, este potente indicador combina cuatro medias móviles con el On-Balance Volume (OBV) para proporcionar señales precisas y fiables. Características Técnicas: Cuatro Medias Móviles: Integración de medias móviles simples, exponenciales, suavizadas y lineales para un monitoreo detallado de las
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Descripción técnica Daily Trend Lines Pro es un indicador avanzado desarrollado en MQL5, diseñado para proporcionar una visión precisa de los movimientos diarios del mercado. Basado en la media móvil calculada a partir de la primera vela de cada día, el indicador traza una línea de tendencia diaria que se reinicia al comienzo de cada nuevo día, garantizando la claridad visual y delineando claramente las sesiones de negociación. Características principales: Cálculo dinámico y preciso: La línea d
BD Bands Precision
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Asesores Expertos
BD Bands Precision – ¡Tu Guía Definitiva para el Éxito en el Trading Automatizado de Oro! Desbloquea todo el potencial de tus operaciones con BD Bands Precision . Este Asesor Experto (EA) está diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5 , basado en las Bandas de Bollinger y el Canal Donchian , proporcionando señales precisas y confiables. El EA utiliza una estrategia combinada de: Bandas de Bollinger para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa Canal Donchian para confirm
SqueezeMAX Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Mikko Indicador de Breakout - Detector Inteligente de Breakout Indicador Mikko Breakout Detector de Breakout con visualización inteligente para MetaTrader 5 Breakouts en tiempo real Visualización adaptativa Alto rendimiento Totalmente personalizable Descripción técnica Mikko Breakout es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que identifica rupturas en tiempo real utilizando una lógica basada en máximos/mínimos móviles. Se adapta dinámicamente al estilo del gráfico (barras, velas o l
Dual Bollinger Session Channel
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicadores
Dual Bollinger Session Channel Descripción del Producto Dual Bollinger Session Channel es un indicador profesional para MetaTrader 5 que construye canales de precio basados en dos Bandas de Bollinger independientes , calculadas a partir de la última sesión real de negociación (diaria o semanal), respetando estrictamente los límites exactos de cada sesión. A diferencia de las Bandas de Bollinger tradicionales, que se recalculan con cada nueva vela, este indicador fija los niveles del canal durant
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario