BD Bands Precision

BD Bands Precision – Ваш лучший помощник для успешной автоматизированной торговли золотом!

Откройте весь потенциал вашей торговли с помощью BD Bands Precision. Этот экспертный советник разработан исключительно для платформы MetaTrader 5 и основан на полосах Боллинджера и канале Дончиана, предоставляя точные и надёжные сигналы.

Советник использует комбинированную стратегию:

  • Полосы Боллинджера для определения зон перекупленности и перепроданности

  • Канал Дончиана для подтверждения тренда

  • ATR (Average True Range) для динамического управления рисками

Сигналы на покупку:

  • Цена открытия ниже нижней полосы Боллинджера

  • Цена закрытия выше нижней полосы Боллинджера

  • Подтверждение восходящего тренда по каналу Дончиана

Сигналы на продажу:

  • Цена открытия выше верхней полосы Боллинджера

  • Цена закрытия ниже верхней полосы Боллинджера

  • Подтверждение нисходящего тренда по каналу Дончиана

Сделка закрывается по Stop Loss, Take Profit или при пробое канала Дончиана.

В код советника встроена функция расчёта R-квадрата для анализа производительности.

Основные характеристики:

  • Очень прост в использовании: установите на график и начните зарабатывать. Полностью настроен для XAUUSD, но может использоваться и на других инструментах.

  • Без сетки / Без мартингейла / Без рискованных методов управления капиталом

  • Отличные результаты на полной истории данных для XAUUSD

  • Подходит для собственных счетов и проп-фирм

Настраиваемые параметры:

Параметр По умолчанию Описание
Magic Number 123456 Уникальный идентификатор ордеров советника
Lot Size 0.4 Размер лота для каждой сделки
Strategy Timeframe 5 Minutes Таймфрейм для анализа и открытия сделок
Slippage (points) 30 Максимально допустимое проскальзывание в пунктах
Bollinger Bands Period 100 Период расчёта полос Боллинджера
Bollinger Bands Deviation 1.9 Стандартное отклонение для полос Боллинджера
Donchian Channel Period 100 Период расчёта канала Дончиана
Trend Check Period 100 Период для проверки тренда (максимумы и минимумы)
ATR Period 55 Период ATR для управления рисками
Stop Loss (ATR multiplier) 0.9 Множитель ATR для расчёта Stop Loss
Take Profit (ATR multiplier) 2.0 Множитель ATR для расчёта Take Profit

Технические характеристики:

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Язык: MQL5

  • Тип исполнения ордеров: Рыночные ордера (Market Orders)

  • Управление рисками: На основе ATR

  • Максимум позиций: 1 на символ

  • Рекомендуемые инструменты: Основные пары (XAUUSD, AUDUSD)

  • Таймфреймы: M5, M30

Особенности:

  • Автоматический расчёт R-квадрата для оценки эффективности

  • Настраиваемая защита от проскальзывания

  • Автоматическая проверка правильности установки Stop Loss и Take Profit

  • Проверка доступной маржи перед открытием сделок

  • Подробный журнал событий для отслеживания работы советника

Результаты тестирования:

  • Период теста: Январь 2025 – Июнь 2025

  • Инструмент: XAUUSD M5

  • Начальный депозит: $150

  • Итоговый результат: $1,500

  • Чистая прибыль: 1000%

  • Максимальная просадка: 22%

  • Прибыльный фактор: 1.79

  • Всего сделок: 50

  • Процент выигрышных сделок: 21%

Требования и рекомендации:

  • Минимальный депозит: $150

  • Рекомендуемый депозит: $1,500

  • Максимальный спред: 3 пункта

  • Брокер: Рекомендуется ECN/STP

  • VPS: Настоятельно рекомендуется для торговли 24/7

  • Начальная настройка: Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать на демо

Инструкция по установке:

  1. Скачайте файл с Market в MT5

  2. Включите Алготрейдинг в терминале

  3. Настройте параметры согласно вашей стратегии

  4. Начните с небольшого лота для тестирования

  5. Внимательно следите за первыми сделками

Поддержка и обновления:

  • Техническая поддержка через чат MQL5

  • Бесплатные обновления для исправления ошибок

О разработчике:

Разработчик с 10-летним опытом в автоматизированной торговле, специалист по трендовой торговле и управлению рисками. Автор одних из лучших советников и индикаторов на платформе MQL5, для трейдеров любого уровня — от начинающих до профессионалов

.


