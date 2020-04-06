BD Bands Precision
- Эксперты
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Версия: 1.0
- Активации: 5
BD Bands Precision – Ваш лучший помощник для успешной автоматизированной торговли золотом!
Откройте весь потенциал вашей торговли с помощью BD Bands Precision. Этот экспертный советник разработан исключительно для платформы MetaTrader 5 и основан на полосах Боллинджера и канале Дончиана, предоставляя точные и надёжные сигналы.
Советник использует комбинированную стратегию:
-
Полосы Боллинджера для определения зон перекупленности и перепроданности
-
Канал Дончиана для подтверждения тренда
-
ATR (Average True Range) для динамического управления рисками
Сигналы на покупку:
-
Цена открытия ниже нижней полосы Боллинджера
-
Цена закрытия выше нижней полосы Боллинджера
-
Подтверждение восходящего тренда по каналу Дончиана
Сигналы на продажу:
-
Цена открытия выше верхней полосы Боллинджера
-
Цена закрытия ниже верхней полосы Боллинджера
-
Подтверждение нисходящего тренда по каналу Дончиана
Сделка закрывается по Stop Loss, Take Profit или при пробое канала Дончиана.
В код советника встроена функция расчёта R-квадрата для анализа производительности.
Основные характеристики:
-
Очень прост в использовании: установите на график и начните зарабатывать. Полностью настроен для XAUUSD, но может использоваться и на других инструментах.
-
Без сетки / Без мартингейла / Без рискованных методов управления капиталом
-
Отличные результаты на полной истории данных для XAUUSD
-
Подходит для собственных счетов и проп-фирм
Настраиваемые параметры:
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Magic Number
|123456
|Уникальный идентификатор ордеров советника
|Lot Size
|0.4
|Размер лота для каждой сделки
|Strategy Timeframe
|5 Minutes
|Таймфрейм для анализа и открытия сделок
|Slippage (points)
|30
|Максимально допустимое проскальзывание в пунктах
|Bollinger Bands Period
|100
|Период расчёта полос Боллинджера
|Bollinger Bands Deviation
|1.9
|Стандартное отклонение для полос Боллинджера
|Donchian Channel Period
|100
|Период расчёта канала Дончиана
|Trend Check Period
|100
|Период для проверки тренда (максимумы и минимумы)
|ATR Period
|55
|Период ATR для управления рисками
|Stop Loss (ATR multiplier)
|0.9
|Множитель ATR для расчёта Stop Loss
|Take Profit (ATR multiplier)
|2.0
|Множитель ATR для расчёта Take Profit
Технические характеристики:
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Язык: MQL5
-
Тип исполнения ордеров: Рыночные ордера (Market Orders)
-
Управление рисками: На основе ATR
-
Максимум позиций: 1 на символ
-
Рекомендуемые инструменты: Основные пары (XAUUSD, AUDUSD)
-
Таймфреймы: M5, M30
Особенности:
-
Автоматический расчёт R-квадрата для оценки эффективности
-
Настраиваемая защита от проскальзывания
-
Автоматическая проверка правильности установки Stop Loss и Take Profit
-
Проверка доступной маржи перед открытием сделок
-
Подробный журнал событий для отслеживания работы советника
Результаты тестирования:
-
Период теста: Январь 2025 – Июнь 2025
-
Инструмент: XAUUSD M5
-
Начальный депозит: $150
-
Итоговый результат: $1,500
-
Чистая прибыль: 1000%
-
Максимальная просадка: 22%
-
Прибыльный фактор: 1.79
-
Всего сделок: 50
-
Процент выигрышных сделок: 21%
Требования и рекомендации:
-
Минимальный депозит: $150
-
Рекомендуемый депозит: $1,500
-
Максимальный спред: 3 пункта
-
Брокер: Рекомендуется ECN/STP
-
VPS: Настоятельно рекомендуется для торговли 24/7
-
Начальная настройка: Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать на демо
Инструкция по установке:
-
Скачайте файл с Market в MT5
-
Включите Алготрейдинг в терминале
-
Настройте параметры согласно вашей стратегии
-
Начните с небольшого лота для тестирования
-
Внимательно следите за первыми сделками
Поддержка и обновления:
-
Техническая поддержка через чат MQL5
-
Бесплатные обновления для исправления ошибок
О разработчике:
Разработчик с 10-летним опытом в автоматизированной торговле, специалист по трендовой торговле и управлению рисками. Автор одних из лучших советников и индикаторов на платформе MQL5, для трейдеров любого уровня — от начинающих до профессионалов
