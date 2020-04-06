BD Bands Precision

BD Bands Precision – 黄金自動売買成功への究極ガイド！

BD Bands Precision で取引の真の可能性を解き放ちましょう。
このエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5 プラットフォーム専用に設計されており、ボリンジャーバンドドンチャンチャネルに基づいて、正確で信頼性の高いシグナルを提供します。

EAが使用する複合戦略：

  • ボリンジャーバンド を使用して買われすぎ・売られすぎの状態を判断

  • ドンチャンチャネル でトレンドを確認

  • ATR（Average True Range） による動的リスク管理

買いシグナル:

  • 始値がボリンジャーバンドの下限より下

  • 終値がボリンジャーバンドの下限より上

  • ドンチャンチャネルが上昇トレンドを確認

売りシグナル:

  • 始値がボリンジャーバンドの上限より上

  • 終値がボリンジャーバンドの上限より下

  • ドンチャンチャネルが下降トレンドを確認

取引は ストップロス、テイクプロフィット または ドンチャンチャネルのブレイク によってクローズされます。

EAコードには、パフォーマンス分析のための 決定係数（R²）計算機能 が組み込まれています。

主な特徴:

  • とても簡単に使える: チャートに適用するだけで取引開始。デフォルト設定は XAUUSD に最適化されていますが、他の銘柄にも適用可能。

  • ナンピンなし / マーチンゲールなし / 高リスクの資金管理なし

  • XAUUSDの完全なヒストリカルデータで優れた結果

  • 個人トレーダーやプロップファームにも最適

設定可能なパラメータ:

パラメータ デフォルト値 説明
Magic Number（マジックナンバー） 123456 EAの注文識別用の一意の番号
Lot Size（ロットサイズ） 0.4 1回の取引ごとのロット数
Strategy Timeframe（時間足） 5分 分析とエントリーに使用する時間足
Slippage（スリッページ、ポイント） 30 最大許容スリッページ
Bollinger Bands Period（ボリンジャーバンド期間） 100 ボリンジャーバンドの計算期間
Bollinger Bands Deviation（ボリンジャーバンド偏差） 1.9 標準偏差
Donchian Channel Period（ドンチャンチャネル期間） 100 ドンチャンチャネルの計算期間
Trend Check Period（トレンド確認期間） 100 トレンド確認のための高値・安値の分析期間
ATR Period（ATR期間） 55 ATRによるリスク管理のための期間
Stop Loss（ATR倍率） 0.9 ATRに基づくストップロスの距離設定
Take Profit（ATR倍率） 2.0 ATRに基づくテイクプロフィットの距離設定

技術仕様:

  • プラットフォーム: MetaTrader 5

  • 言語: MQL5

  • 注文タイプ: 成行注文（Market Orders）

  • リスク管理: ATRベースの動的管理

  • 最大ポジション数: 銘柄ごとに最大1ポジション

  • 推奨銘柄: 主要通貨ペア（XAUUSD、AUDUSD）

  • 対応時間足: M5、M30

特別な機能:

  • パフォーマンス分析のための R²決定係数の自動計算

  • スリッページ保護機能（設定可能）

  • ストップロスとテイクプロフィットの自動確認

  • ポジションオープン前の 証拠金チェック

  • 詳細な ログ記録システム による運用モニタリング

バックテスト結果:

  • テスト期間: 2025年1月 ～ 2025年6月

  • 銘柄: XAUUSD M5

  • 初期資金: $150

  • 最終残高: $1,500

  • 純利益: 1000%

  • 最大ドローダウン: 22%

  • プロフィットファクター: 1.79

  • 総取引数: 50回

  • 勝率: 21%

必要条件と推奨環境:

  • 最低入金額: $150

  • 推奨入金額: $1,500

  • 最大スプレッド: 3ピップス

  • 推奨ブローカー: ECN / STPタイプ

  • VPS: 24時間365日稼働のために推奨

  • 初期設定: 実運用前にデモ口座で十分なテストを行うこと

インストール手順:

  1. MT5マーケットからEAファイルをダウンロード

  2. ターミナルで 自動売買（Algo Trading） を有効にする

  3. 自身の戦略に合わせてパラメータを設定

  4. 小さなロットサイズでテスト開始

  5. 最初の数回の取引を慎重に監視する

サポートとアップデート:

  • MQL5チャットによる技術サポート

  • バグ修正などの 無料アップデート

開発者について:

10年以上の自動売買の経験を持つ開発者。トレンドフォロー戦略とリスク管理のスペシャリスト。MQL5マーケットにて、初心者から上級者まで幅広いトレーダーに支持される高評価のEAとインジケーターを提供。


