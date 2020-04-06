BD Bands Precision
- エキスパート
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
BD Bands Precision – 黄金自動売買成功への究極ガイド！
BD Bands Precision で取引の真の可能性を解き放ちましょう。
このエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5 プラットフォーム専用に設計されており、ボリンジャーバンドとドンチャンチャネルに基づいて、正確で信頼性の高いシグナルを提供します。
EAが使用する複合戦略：
-
ボリンジャーバンド を使用して買われすぎ・売られすぎの状態を判断
-
ドンチャンチャネル でトレンドを確認
-
ATR（Average True Range） による動的リスク管理
買いシグナル:
-
始値がボリンジャーバンドの下限より下
-
終値がボリンジャーバンドの下限より上
-
ドンチャンチャネルが上昇トレンドを確認
売りシグナル:
-
始値がボリンジャーバンドの上限より上
-
終値がボリンジャーバンドの上限より下
-
ドンチャンチャネルが下降トレンドを確認
取引は ストップロス、テイクプロフィット または ドンチャンチャネルのブレイク によってクローズされます。
EAコードには、パフォーマンス分析のための 決定係数（R²）計算機能 が組み込まれています。
主な特徴:
-
とても簡単に使える: チャートに適用するだけで取引開始。デフォルト設定は XAUUSD に最適化されていますが、他の銘柄にも適用可能。
-
ナンピンなし / マーチンゲールなし / 高リスクの資金管理なし
-
XAUUSDの完全なヒストリカルデータで優れた結果
-
個人トレーダーやプロップファームにも最適
設定可能なパラメータ:
|パラメータ
|デフォルト値
|説明
|Magic Number（マジックナンバー）
|123456
|EAの注文識別用の一意の番号
|Lot Size（ロットサイズ）
|0.4
|1回の取引ごとのロット数
|Strategy Timeframe（時間足）
|5分
|分析とエントリーに使用する時間足
|Slippage（スリッページ、ポイント）
|30
|最大許容スリッページ
|Bollinger Bands Period（ボリンジャーバンド期間）
|100
|ボリンジャーバンドの計算期間
|Bollinger Bands Deviation（ボリンジャーバンド偏差）
|1.9
|標準偏差
|Donchian Channel Period（ドンチャンチャネル期間）
|100
|ドンチャンチャネルの計算期間
|Trend Check Period（トレンド確認期間）
|100
|トレンド確認のための高値・安値の分析期間
|ATR Period（ATR期間）
|55
|ATRによるリスク管理のための期間
|Stop Loss（ATR倍率）
|0.9
|ATRに基づくストップロスの距離設定
|Take Profit（ATR倍率）
|2.0
|ATRに基づくテイクプロフィットの距離設定
技術仕様:
-
プラットフォーム: MetaTrader 5
-
言語: MQL5
-
注文タイプ: 成行注文（Market Orders）
-
リスク管理: ATRベースの動的管理
-
最大ポジション数: 銘柄ごとに最大1ポジション
-
推奨銘柄: 主要通貨ペア（XAUUSD、AUDUSD）
-
対応時間足: M5、M30
特別な機能:
-
パフォーマンス分析のための R²決定係数の自動計算
-
スリッページ保護機能（設定可能）
-
ストップロスとテイクプロフィットの自動確認
-
ポジションオープン前の 証拠金チェック
-
詳細な ログ記録システム による運用モニタリング
バックテスト結果:
-
テスト期間: 2025年1月 ～ 2025年6月
-
銘柄: XAUUSD M5
-
初期資金: $150
-
最終残高: $1,500
-
純利益: 1000%
-
最大ドローダウン: 22%
-
プロフィットファクター: 1.79
-
総取引数: 50回
-
勝率: 21%
必要条件と推奨環境:
-
最低入金額: $150
-
推奨入金額: $1,500
-
最大スプレッド: 3ピップス
-
推奨ブローカー: ECN / STPタイプ
-
VPS: 24時間365日稼働のために推奨
-
初期設定: 実運用前にデモ口座で十分なテストを行うこと
インストール手順:
-
MT5マーケットからEAファイルをダウンロード
-
ターミナルで 自動売買（Algo Trading） を有効にする
-
自身の戦略に合わせてパラメータを設定
-
小さなロットサイズでテスト開始
-
最初の数回の取引を慎重に監視する
サポートとアップデート:
-
MQL5チャットによる技術サポート
-
バグ修正などの 無料アップデート
開発者について:
10年以上の自動売買の経験を持つ開発者。トレンドフォロー戦略とリスク管理のスペシャリスト。MQL5マーケットにて、初心者から上級者まで幅広いトレーダーに支持される高評価のEAとインジケーターを提供。