ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.


Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте CADJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT OB ORDER BLOCKS и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированную цель и фиксированный стоп-лосс, установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.


Три режима работы:

Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.


Как установить:

  1. Скачайте данный советник,
  2. Убедитесь, что все пары (CADJPY) находятся в Market Watch (Ctrl+M),
  3. Расположите график (CADJPY) на таймфрейме H1,
  4. Поместите этот советник на график (CADJPY),
  5. Проверьте и настройте параметры, как показано ниже,
  6. Нажмите OK для активации,
  7. Готово!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

    • [#01] Магическое число,
    • [#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),
    •   ---   Если [#02] — фиксированный лот,
    •   ---   Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),
    •   ---   Если [#02] — AutoLot,
    • [#06] Комментарий,
    • [#07] Суффикс,
    • [#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),
    • [#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),
    • [#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).


    Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.


    Основная стратегия этого эксперта - ICT OB ORDER BLOCKS - Майкл Дж. Хаддлстон


    Техника Order Block (OB), разработанная Inner Circle Trading (ICT), выявляет области, в которых крупные участники рынка (такие как банки и учреждения) накопили или распределили ордера, создавая блоки ликвидности, которые влияют на будущее движение цен. Эти зоны имеют решающее значение для прогнозирования разворотов или продолжения тренда и широко используются в стратегиях «умных денег».


    ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКОВ ЗАКАЗОВ

    Блоки заказов формируются на значительных бычьих или медвежьих свечах, как правило, перед крупным ценовым движением. Бычий OB появляется в виде сильной бычьей свечи перед восходящим ралли, а медвежий OB формируется в виде сильной медвежьей свечи перед нисходящим падением. Подтверждение происходит, когда цена повторно тестирует эти области в качестве поддержки или сопротивления.


    РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ

    Эффективность OB зависит от контекста рынка. Он должен соответствовать структуре тренда (восходящий или нисходящий тренд) и ключевым уровням, таким как откаты Фибоначчи, пулы ликвидности (максимумы/минимумы колебаний) или зоны спроса/предложения. Ценовое действие вблизи OB на значительном уровне увеличивает вероятность сильной реакции.


    ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

    При торговле OB важно дождаться подтверждения, такого как прорывы в рыночной структуре или паттерны разворота (например, поглощающие свечи). Стоп-лосс ордера размещаются за пределами OB, чтобы избежать ложных сигналов, а целевые уровни прибыли могут быть установлены в ближайших зонах ликвидности. Эта техника часто сочетается с другими концепциями ICT, такими как Silver Bullet или Market Maker Move.


    Этот эксперт также использует в качестве основы набор индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.


    Отзывы 1
    Gabriel Saletti Pinotti
    338
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

    ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
    Damiem Marchand De Campos
    5 (3)
    Эксперты
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
    Bolic Eagle EA
    Almaquio Ferreira De Souza Junior
    Эксперты
    Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Эксперты
    Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
    Nexus Trading Pro IA
    Ronaldo Castor Da Silva
    Эксперты
    NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
    LL Grid EA MT5
    Leopoldo Licari
    Эксперты
    ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Эксперты
    The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Эксперты
    Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Эксперты
    SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
    GoldenEagle
    Chantal Thys
    Эксперты
    GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
    DUO Gold BitCoin ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    Эксперты
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GOLD or BITCOIN, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу
    Enjoy Dax40 Scaper Mt5
    Pankaj Kapadia
    Эксперты
    Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
    Bear vs Bull EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Эксперты
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
    EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
    Sergey Demin
    Эксперты
    Полностью автоматический советник, инструмент  GBPUSD . Таймфрейм  м15 . Терминал MT5 ChatGPT O1  глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии; выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону. Каждый ордер защищен стоп-лоссом. Один ордер может разбиваться максимум на три ордера. Для каждого ордера
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Эксперты
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Эксперты
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Small Account Scalpler
    Kshetrimayum Surjit Singh
    Эксперты
    Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Эксперты
    RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
    EA Daily Drop Analyzer
    Rafael Gazzinelli
    Эксперты
    Daily Drop Analyzer - Expert Advisor The Daily Drop Analyzer EA analyzes up to 200 assets and executes trades based on daily price ranges: Buy: when the daily low is between 0% and -5% below the previous close. Sell: when the daily high is between 0% and +5% above the previous close. Exit: all positions are closed at the end of the day. The on-chart panel displays metrics such as Rank, Trades, HitRate, ActiveRate, GrossResult, Max L/P, AvgResult, Drawdown, Max DD, Pending Price, Status, Open P/L
    GoldenRatioX
    Serhii Sharlai
    Эксперты
    GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
    EXPERTteam
    Netanel Kahan Abuluf
    Эксперты
    Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
    BTC Scalper AI EA MT5
    Ankitbhai Radadiya
    Эксперты
    BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
    NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Эксперты
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GBPJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Эксперты
    Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
    GER40 Nova AI
    Yusuke Matsuya
    Эксперты
    GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
    Ответ на отзыв