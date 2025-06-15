ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте CADJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT OB ORDER BLOCKS и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированную цель и фиксированный стоп-лосс, установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (CADJPY) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (CADJPY) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (CADJPY), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс,

[#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),

[#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),

[#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта - ICT OB ORDER BLOCKS - Майкл Дж. Хаддлстон





Техника Order Block (OB), разработанная Inner Circle Trading (ICT), выявляет области, в которых крупные участники рынка (такие как банки и учреждения) накопили или распределили ордера, создавая блоки ликвидности, которые влияют на будущее движение цен. Эти зоны имеют решающее значение для прогнозирования разворотов или продолжения тренда и широко используются в стратегиях «умных денег».





ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКОВ ЗАКАЗОВ

Блоки заказов формируются на значительных бычьих или медвежьих свечах, как правило, перед крупным ценовым движением. Бычий OB появляется в виде сильной бычьей свечи перед восходящим ралли, а медвежий OB формируется в виде сильной медвежьей свечи перед нисходящим падением. Подтверждение происходит, когда цена повторно тестирует эти области в качестве поддержки или сопротивления.





РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ

Эффективность OB зависит от контекста рынка. Он должен соответствовать структуре тренда (восходящий или нисходящий тренд) и ключевым уровням, таким как откаты Фибоначчи, пулы ликвидности (максимумы/минимумы колебаний) или зоны спроса/предложения. Ценовое действие вблизи OB на значительном уровне увеличивает вероятность сильной реакции.





ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

При торговле OB важно дождаться подтверждения, такого как прорывы в рыночной структуре или паттерны разворота (например, поглощающие свечи). Стоп-лосс ордера размещаются за пределами OB, чтобы избежать ложных сигналов, а целевые уровни прибыли могут быть установлены в ближайших зонах ликвидности. Эта техника часто сочетается с другими концепциями ICT, такими как Silver Bullet или Market Maker Move.





Этот эксперт также использует в качестве основы набор индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



