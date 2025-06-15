ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (CADJPY) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 ICT OB ORDER BLOCKS 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位从一开始就设定了固定目标和固定止损。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（CADJPY）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (CADJPY) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (CADJPY) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 "确定 "激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - ICT OB ORDER BLOCKS - 由迈克尔·J·赫德尔斯顿提出





订单块（OB）技术由内圈交易（Inner Circle Trading，ICT）开发，用于识别主要市场参与者（如银行和机构）积累或分配订单的区域，这些区域形成流动性块，影响未来价格走势。这些区域对于预测趋势反转或延续至关重要，并在聪明钱策略中广泛应用。





识别订单块

订单块通常在显著的看涨或看跌蜡烛图上形成，通常在重大价格变动之前出现。看涨OB表现为在上涨行情前出现的强劲看涨蜡烛图，而看跌OB则在下跌行情前出现强劲看跌蜡烛图。确认信号出现在价格重新测试这些区域作为支撑或阻力时。





市场背景

OB的有效性取决于市场环境。它应与趋势结构（上涨趋势或下跌趋势）以及关键水平（如斐波那契回撤位、流动性池（波动高点/低点）或供需区域）相一致。价格在重要水平附近的OB附近出现时，发生强烈反应的可能性会增加。





实际应用与风险管理

交易OB时，必须等待确认信号，如市场结构突破或反转形态（如吞没蜡烛）。止损订单应设置在OB之外以避免虚假信号，而盈利目标可设在附近的流动性区域。该技术常与其他ICT概念（如银弹或市场制造者动作）结合使用。





该专家还以一组指标为基础，其中主要指标为开发者独创并优化的专属指标。




