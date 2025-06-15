ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole CADJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT OB ORDER BLOCKS et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un objectif et un stop loss fixes définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (CADJPY) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (CADJPY) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (CADJPY), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - ICT OB ORDER BLOCKS - par Michael J. Huddleston





La technique Order Block (OB), développée par Inner Circle Trading (ICT), identifie les zones où les principaux acteurs du marché (tels que les banques et les institutions) ont accumulé ou distribué des ordres, créant ainsi des blocs de liquidité qui influencent les mouvements de prix futurs. Ces zones sont cruciales pour anticiper les renversements ou les poursuites de tendance et sont largement utilisées dans les stratégies de smart money.





IDENTIFIER LES BLOCS D'ORDRE

Les blocs d'ordre se forment sur des chandeliers haussiers ou baissiers significatifs, généralement avant un mouvement de prix important. Un OB haussier apparaît sous la forme d'un chandelier haussier fort avant une remontée, tandis qu'un OB baissier se forme sous la forme d'un chandelier baissier fort avant une baisse. La confirmation se produit lorsque le prix reteste ces zones en tant que support ou résistance.





CONTEXTE DU MARCHÉ

L'efficacité d'un OB dépend du contexte du marché. Il doit s'aligner sur la structure de la tendance (tendance haussière ou baissière) et les niveaux clés tels que les retracements de Fibonacci, les pools de liquidité (swing highs/lows) ou les zones d'offre/demande. L'action des prix à proximité d'un OB à un niveau significatif augmente la probabilité d'une forte réaction.





APPLICATION PRATIQUE ET GESTION DES RISQUES

Lors du trading d'OB, il est essentiel d'attendre une confirmation, telle qu'une rupture de la structure du marché ou des figures de retournement (par exemple, des bougies englobantes). Les ordres stop-loss sont placés au-delà de l'OB afin d'éviter les faux signaux, tandis que les objectifs de profit peuvent être fixés à proximité des zones de liquidité. Cette technique est souvent combinée à d'autres concepts ICT tels que le Silver Bullet ou le Market Maker Move.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



