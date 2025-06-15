EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (CADJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは ICT OB ORDER BLOCKS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには固定ターゲットと固定ストップロスが最初から設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (CADJPY) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (CADJPY) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (CADJPY) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス、

[#08] 最大ポジション数 (1または2)、

[#09] 戦略1 (オンまたはオフ)、

[#10] 戦略2 (オンまたはオフ)。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





この専門家の主な戦略は、マイケル・J・ハドルストンによる ICT OB ORDER BLOCKS です。





インナーサークルトレーディング (ICT) が開発したオーダーブロック (OB) 手法は、大手市場参加者 (銀行や機関投資家など) が注文を蓄積または分散し、将来の価格変動に影響を与える流動性ブロックを形成している領域を特定します。これらの領域は、トレンドの反転や継続を予測する上で非常に重要であり、スマートマネー戦略で広く利用されています。





注文ブロックの特定

注文ブロックは、通常、大きな価格変動の前に、重要な強気または弱気のローソク足に形成されます。強気の OB は、上昇ラリーの前に強い強気のローソク足として現れ、弱気の OB は、下落の前に強い弱気のローソク足として形成されます。価格がこれらの領域をサポートまたはレジスタンスとして再テストすると、確認が行われます。





市場の状況

OBの有効性は市場コンテキストに依存します。トレンド構造（上昇トレンドまたは下降トレンド）やフィボナッチリトレースメント、流動性プール（スイング高値/安値）、供給/需要ゾーンなどの主要なレベルと一致する必要があります。重要なレベル付近のOB付近での価格行動は、強い反応の確率を高めます。





実践的な応用とリスク管理

OBを取引する際は、市場構造のブレイクや反転パターン（例：エンゴルフィングキャンドル）などの確認を待つことが重要です。ストップロス注文はOBの外側に設定し、偽のシグナルを回避します。利益目標は近くの流動性ゾーンに設定できます。このテクニックは、シルバー・バレットやマーケットメイカー・ムーブなどの他のICT概念と組み合わせて使用されることがよくあります。





この専門家は、独自の指標を基に指標のバスケットを使用しており、その主要な指標は開発者が作成・最適化した独自の指標です。



