RSI TrendGate
- Indicadores
- Etsushi Ishizuka
- Versión: 1.0
RSI TrendGate 3MA es un indicador para mostrar en el gráfico que ayuda a confirmar la dirección de la tendencia utilizando RSI y tres medias móviles (MA).
Cuando, según las condiciones seleccionadas, el estado se considera “predominantemente alcista” o “predominantemente bajista”, el indicador dibuja una flecha en la ventana del gráfico.
Este producto no está diseñado para usar las flechas como una señal de entrada por sí sola. El uso recomendado es confirmar la dirección en un marco temporal superior y decidir el momento de entrada en un marco temporal inferior con reglas propias del usuario.
Resumen
El indicador determina la dirección utilizando los siguientes elementos.
-
Régimen por orden de 3 MA (base de dirección)
El indicador calcula tres MA: corta, media y larga.
El régimen se define únicamente por su orden:
-
Régimen alcista: MA Short > MA Mid > MA Long
-
Régimen bajista: MA Short < MA Mid < MA Long
-
Sin régimen: cualquier otro estado (las MA están mezcladas y la dirección no es clara)
-
Filtro de pendiente de la MA corta (opcional)
La pendiente de la MA corta se verifica comparando los valores en dos desplazamientos (por ejemplo, Shift1 vs Shift3).
Se puede aplicar un umbral mínimo de pendiente en puntos para ayudar a excluir condiciones débiles o planas.
-
Suavizado del RSI (media móvil sobre el array de RSI)
Primero se calcula el RSI y luego se suaviza aplicando un método de MA al array de RSI (MA on RSI).
Se pueden configurar el período y el método de suavizado (SMA/EMA/SMMA/LWMA).
El objetivo es reducir el efecto del ruido de corto plazo al confirmar la dirección.
-
Evaluación de la pendiente del RSI (comparación de dos puntos)
Para el RSI suavizado, la pendiente se evalúa como la diferencia entre dos valores con desplazamiento (ShiftA y ShiftB).
El umbral InpRSIMinDelta permite filtrar cambios débiles.
-
Disparo por borde (opcional)
Si está habilitado, la flecha se muestra solo cuando la condición de pendiente del RSI cambia a “hacia arriba” o “hacia abajo”.
Esto ayuda a reducir flechas repetidas mientras se mantiene el mismo estado de dirección.
Si se deshabilita, las flechas pueden mostrarse de forma continua mientras la condición permanezca verdadera.
Señales y visualización
-
Flecha de compra: se dibuja debajo de la vela cuando el régimen alcista es válido y la pendiente del RSI cambia a alcista (con filtros opcionales si están activados).
-
Flecha de venta: se dibuja encima de la vela cuando el régimen bajista es válido y la pendiente del RSI cambia a bajista (con filtros opcionales si están activados).
-
Líneas de MA: se pueden mostrar u ocultar las tres líneas MA (short/mid/long).
-
Desplazamiento de flecha: se puede ajustar la distancia de la flecha respecto al máximo/mínimo de la vela en puntos.
-
El indicador evalúa condiciones en velas cerradas (closed bar) para evitar que una vela no cerrada afecte a la decisión de dirección.
Parámetros de entrada
RSI
-
InpRSIPeriod: período del RSI
-
InpRSIAppliedPrice: precio aplicado para el RSI
Suavizado del RSI (MA on RSI)
-
InpRSISmoothPeriod: período de suavizado
-
InpRSISmoothMethod: método (SMA/EMA/SMMA/LWMA)
Comparación de pendiente del RSI
-
InpRSISlopeShiftA: shift A
-
InpRSISlopeShiftB: shift B
-
InpRSIMinDelta: delta mínimo para validar la pendiente
MA (3 líneas)
-
InpShortMAPeriod: período MA corta
-
InpMidMAPeriod: período MA media
-
InpLongMAPeriod: período MA larga
-
InpMAShift: shift de MA
-
InpMAAppliedPrice: precio aplicado para MA
-
InpShortMAMethod: método MA corta
-
InpMidMAMethod: método MA media
-
InpLongMAMethod: método MA larga
Filtro de pendiente de la MA corta
-
InpUseShortMASlope: activar filtro de pendiente
-
InpShortMASlopeShiftA: shift A para MA corta
-
InpShortMASlopeShiftB: shift B para MA corta
-
InpShortMAMinSlopePts: pendiente mínima (en puntos)
Estilo de disparo
-
InpUseRSIEdgeTrigger: mostrar flechas solo en cambios (edge)
-
InpAllowNoneRegime: permitir señales sin régimen (si está habilitado)
Visualización
-
InpArrowCodeBuy: código Wingdings para flecha de compra
-
InpArrowCodeSell: código Wingdings para flecha de venta
-
InpArrowOffsetPts: offset de flecha (en puntos)
-
InpShowMALines: mostrar/ocultar líneas MA
Diagnóstico
-
InpTestMode: 0 normal, 1 forzar flechas largas (solo régimen alcista), 2 forzar flechas cortas (solo régimen bajista)
-
InpDebugPrint: imprimir información en el registro (opcional)
Opción de rendimiento
-
InpCalculateOnNewBarOnly: calcular solo cuando aparece una nueva vela (recomendado)
Uso recomendado
-
Instale el indicador en un marco temporal superior (por ejemplo, H1 o H4) para confirmar el régimen de dirección.
-
En un marco temporal inferior (por ejemplo, M5 o M15), utilice reglas propias para el momento de entrada/salida en la misma dirección que el marco temporal superior.
-
No se recomienda operar únicamente con las flechas. Las flechas están destinadas a confirmar dirección y cambios de estado, no a temporizar entradas por sí solas.
Notas
-
Este indicador no utiliza llamadas a DLL y no usa WebRequest.
-
La visualización depende del símbolo, marco temporal, fuente de precios y configuración de parámetros.
-
El indicador es una herramienta de apoyo al análisis y no garantiza resultados de trading.