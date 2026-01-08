RSI TrendGate 3MA es un indicador para mostrar en el gráfico que ayuda a confirmar la dirección de la tendencia utilizando RSI y tres medias móviles (MA).

Cuando, según las condiciones seleccionadas, el estado se considera “predominantemente alcista” o “predominantemente bajista”, el indicador dibuja una flecha en la ventana del gráfico.

Este producto no está diseñado para usar las flechas como una señal de entrada por sí sola. El uso recomendado es confirmar la dirección en un marco temporal superior y decidir el momento de entrada en un marco temporal inferior con reglas propias del usuario.

Resumen

El indicador determina la dirección utilizando los siguientes elementos.

Régimen por orden de 3 MA (base de dirección)

El indicador calcula tres MA: corta, media y larga.

El régimen se define únicamente por su orden:

Régimen alcista: MA Short > MA Mid > MA Long

Régimen bajista: MA Short < MA Mid < MA Long

Sin régimen: cualquier otro estado (las MA están mezcladas y la dirección no es clara)

Filtro de pendiente de la MA corta (opcional)

La pendiente de la MA corta se verifica comparando los valores en dos desplazamientos (por ejemplo, Shift1 vs Shift3).

Se puede aplicar un umbral mínimo de pendiente en puntos para ayudar a excluir condiciones débiles o planas. Suavizado del RSI (media móvil sobre el array de RSI)

Primero se calcula el RSI y luego se suaviza aplicando un método de MA al array de RSI (MA on RSI).

Se pueden configurar el período y el método de suavizado (SMA/EMA/SMMA/LWMA).

El objetivo es reducir el efecto del ruido de corto plazo al confirmar la dirección. Evaluación de la pendiente del RSI (comparación de dos puntos)

Para el RSI suavizado, la pendiente se evalúa como la diferencia entre dos valores con desplazamiento (ShiftA y ShiftB).

El umbral InpRSIMinDelta permite filtrar cambios débiles. Disparo por borde (opcional)

Si está habilitado, la flecha se muestra solo cuando la condición de pendiente del RSI cambia a “hacia arriba” o “hacia abajo”.

Esto ayuda a reducir flechas repetidas mientras se mantiene el mismo estado de dirección.

Si se deshabilita, las flechas pueden mostrarse de forma continua mientras la condición permanezca verdadera.

Señales y visualización

Flecha de compra: se dibuja debajo de la vela cuando el régimen alcista es válido y la pendiente del RSI cambia a alcista (con filtros opcionales si están activados).

Flecha de venta: se dibuja encima de la vela cuando el régimen bajista es válido y la pendiente del RSI cambia a bajista (con filtros opcionales si están activados).

Líneas de MA: se pueden mostrar u ocultar las tres líneas MA (short/mid/long).

Desplazamiento de flecha: se puede ajustar la distancia de la flecha respecto al máximo/mínimo de la vela en puntos.

El indicador evalúa condiciones en velas cerradas (closed bar) para evitar que una vela no cerrada afecte a la decisión de dirección.

Parámetros de entrada

RSI

InpRSIPeriod: período del RSI

InpRSIAppliedPrice: precio aplicado para el RSI

Suavizado del RSI (MA on RSI)

InpRSISmoothPeriod: período de suavizado

InpRSISmoothMethod: método (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

Comparación de pendiente del RSI

InpRSISlopeShiftA: shift A

InpRSISlopeShiftB: shift B

InpRSIMinDelta: delta mínimo para validar la pendiente

MA (3 líneas)

InpShortMAPeriod: período MA corta

InpMidMAPeriod: período MA media

InpLongMAPeriod: período MA larga

InpMAShift: shift de MA

InpMAAppliedPrice: precio aplicado para MA

InpShortMAMethod: método MA corta

InpMidMAMethod: método MA media

InpLongMAMethod: método MA larga

Filtro de pendiente de la MA corta

InpUseShortMASlope: activar filtro de pendiente

InpShortMASlopeShiftA: shift A para MA corta

InpShortMASlopeShiftB: shift B para MA corta

InpShortMAMinSlopePts: pendiente mínima (en puntos)

Estilo de disparo

InpUseRSIEdgeTrigger: mostrar flechas solo en cambios (edge)

InpAllowNoneRegime: permitir señales sin régimen (si está habilitado)

Visualización

InpArrowCodeBuy: código Wingdings para flecha de compra

InpArrowCodeSell: código Wingdings para flecha de venta

InpArrowOffsetPts: offset de flecha (en puntos)

InpShowMALines: mostrar/ocultar líneas MA

Diagnóstico

InpTestMode: 0 normal, 1 forzar flechas largas (solo régimen alcista), 2 forzar flechas cortas (solo régimen bajista)

InpDebugPrint: imprimir información en el registro (opcional)

Opción de rendimiento

InpCalculateOnNewBarOnly: calcular solo cuando aparece una nueva vela (recomendado)

Uso recomendado

Instale el indicador en un marco temporal superior (por ejemplo, H1 o H4) para confirmar el régimen de dirección.

En un marco temporal inferior (por ejemplo, M5 o M15), utilice reglas propias para el momento de entrada/salida en la misma dirección que el marco temporal superior.

No se recomienda operar únicamente con las flechas. Las flechas están destinadas a confirmar dirección y cambios de estado, no a temporizar entradas por sí solas.

Notas