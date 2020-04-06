Dynamic Pro Scalper

>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio regular $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto!

Dynamic Pro Scalper es uno de los mejores scalpers asiáticos del mercado. Es completamente automatizado sistema de comercio. La idea principal detrás del Dynamic Pro Scalper es operar durante la sesión asiática. El EA observa cuidadosamente el precio de los pares de divisas y la volatilidad del mercado. Sólo puede operar durante un rango de tiempo específico que es diferente para cada par soportado. Dynamic Pro Scalper utiliza algunos indicadores estándar y realiza algunos cálculos matemáticos complejos para determinar si operar o cerrar las operaciones abiertas.

Con Dynamic Pro Scalper puede aumentar sus ingresos comerciales. El EA tiene una estrategia de negociación única y de alta eficiencia. Dynamic Pro Scalper es compatible con todos los brokers. Dynamic Pro Scalper tiene niveles dinámicos de entrada y salida de volatilidad.

Dynamic Pro Scalper soporta 9 (nueve) pares de divisas. Ellos son: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD y USDCHF.

La configuración por defecto de Dynamic Pro Scalper es sólo para el par de divisas GBPUSD. Existen archivos .set para el resto de los pares soportados. Para obtener los resultados esperados, los usuarios deben cargar correctamente los archivos .set. Haga clic aquí para descargar los archivos .set.

Características principales de Dynamic Pro Scalper

  • Totalmente Automatizado: ¡100% Manos Libres! ¡No se requieren intervenciones manuales!
  • Gestión del dinero: Cuenta avanzada integrada y sistema de gestión de dinero.
  • Fácil de usar: Extremadamente fácil de usar, entender y configurar.
  • Trabaja con todos los brokers: Trabaja con todos los brokers y cuentas (incluyendo brokers basados en EEUU).
  • Protección de Brokers: Le protege contra brokers desleales y sus técnicas de engaño.
  • Totalmente personalizable: Se puede personalizar y adaptar a las necesidades individuales.
  • Protección contra spreads altos: Le mantiene alejado de condiciones de mercado inadecuadas (High Spread).
  • Alta protección contra deslizamientos: Le mantiene alejado de condiciones de mercado inadecuadas (High Slippage).
  • Reducción muy baja: Con su estrategia de trading única y altamente eficiente, el robot tiene un drawdown muy bajo.

Recomendaciones:

Marco temporal recomendado: M15

Método de backtest recomendado: Cada tick + M15 marco de tiempo

Pares soportados: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD y USDCHF.


Configuración de Dynamic Pro Scalper

*** Ajustes generales ***

  • Allow_BUY - Cuando este parámetro es TRUE el robot abrirá operaciones de COMPRA. Si este parámetro es FALSE, el robot no abrirá ninguna operación de COMPRA.
  • Allow_SELL - Si este parámetro es TRUE, el robot abrirá operaciones de VENTA. Si este parámetro es FALSE, el robot no abrirá ninguna operación de VENTA.
  • GMT_Offset - El GMT Offset de su broker. Siempre debe escribir aquí el GMT de invierno de su broker.
  • Calculate_DST - Ponga este parámetro TRUE si su broker cambia al horario de verano al final del invierno. ¡Si su broker siempre tiene un mismo GMT Offset todo el año entonces ponga este parámetro FALSE!
  • MagicNumber - asegúrese de que todos los números mágicos de todos sus EA son diferentes. Esto es extremadamente importante para el funcionamiento correcto y seguro de los asesores expertos en el terminal MT4.
  • Recovery - Cuando la opción Recovery está activada, el robot comenzará a compensar todas las pérdidas anteriores con un algoritmo muy inteligente. Esta opción funciona en combinación con Auto_Risk - debe ser activada también.
  • Auto_Risk - la gestión automática del riesgo se activa en valores superiores a cero. Ejemplo: En Auto_Risk = 10, el EA abre posiciones iguales a 0,1 lotes para $1000 de margen libre de la cuenta.
  • Auto_Risk_Max - El riesgo máximo permitido en la cuenta durante la negociación. Esta opción limita el riesgo cuando se activa la Recuperación.
  • Lots - Volumen fijo de negociación. Si Auto_Risk>0, el parámetro Lots será desactivado.
  • Slipage - deslizamiento máximo permitido en pips estándar.
  • Max_Spread - spread máximo permitido en pips estándar.
  • Max_Spread_Exit - este parámetro es especialmente útil cuando se cierran operaciones. Al establecer un valor para este parámetro (a menudo igual o mayor que el valor Max_Spread), el EA comprobará el spread antes de salir de las operaciones, mejorando potencialmente el rendimiento y la rentabilidad de la operación.
  • Stop_Loss - valor de stop loss en pips estándar.
  • Take_Profit - Valor de Take Profit en pips estándar.
  • TradesComment - El valor de esta opción se utilizará como comentario durante la apertura de las operaciones.
  • HiddenMode - Cuando este parámetro es TRUE el robot no establecerá ningún Stop Loss y Take Profit para abrir operaciones. El SL y TP estarán ocultos para el broker. Este parámetro sólo se puede utilizar si está seguro de que su broker no es justo con usted.
  • Close_On_Profit - Cuando este parámetro es TRUE el robot cerrará las operaciones abiertas sólo en beneficio o cuando el precio alcanza el valor de stop loss.

Haga clic aquí para ver la lista completa de ajustes, descargar los archivos .set y obtener más información sobre Dynamic Pro Scalper.

Productos recomendados
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Forex Gump Special es un robot de comercio automático para el par de divisas GBPUSD. El robot opera sobre la base de la ruptura del precio límite. Utilizando el algoritmo de promediación, el robot analiza el mercado y marca los puntos de precios máximos y mínimos, construyendo así un canal virtual. Además, el robot analiza el movimiento del precio y tan pronto como el precio va más allá del canal virtual, el robot abre una operación en la dirección opuesta. Este algoritmo de negociación se basa
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Project Oro
Giacomo Donati
Asesores Expertos
Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea El Proyecto Oro es un algoritmo de negociación que comencé hace aproximadamente seis años. Después de innumerables horas dolorosas e insoportables de codificación, finalmente está listo para ser lanzado al público. El Asesor Experto (EA) se basa en una técnica patentada y única que analiza el comportamiento y el movimiento de las velas y la acción del precio en el mercado del oro. Busca ventanas cortas de oportunidad y sale de las
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Gold Standee
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Standee - Solución de trading totalmente automatizada Gold Stand ee es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para hacer que el trading sea simple, eficiente y adaptable tanto para principiantes como para traders profesionales. Con la mayoría de los parámetros preconfigurados y optimizados, los usuarios pueden empezar a operar inmediatamente sin ajustes complejos. Tanto si acaba de empezar como si ya tiene experiencia, Gold Standee le ofrece la flexibilidad, el control del ri
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Smart Trend Tracer EA: ¡Su ventaja automatizada en el comercio de oro! Deje de adivinar la dirección del mercado. El Smart Trend Tracer es un Asesor Experto de vanguardia diseñado para identificar y seguir tendencias de alta probabilidad con precisión quirúrgica. Aprovechando una poderosa combinación del indicador patentado Smart Trend Tracer, un robusto filtro de tendencia EMA y una gestión dinámica del dinero, este EA está diseñado para automatizar sus operaciones y maximizar sus beneficios.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Gold Titanium
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Gold Titanium EA es un sistema de trading totalmente automatizado que opera con los principales pares de divisas XAUUSD en el marco de tiempo H1 . Es pura acción del precio de comercio, sistema de reversión de la media que utiliza peakedness de la distribución del mercado para identificar los cambios de tendencia de forma segura. Este Scalping EA utiliza un sistema de comercio único que combina el comercio automatizado sofisticado con la discreción del usuario. Titanio de Oro es uno de los más
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Asesores Expertos
Tiempo de tiempo: 1H Símbolo: EURUSD ¡EA totalmente automático que tiene 7 EA diferentes empaquetados en uno! Los diferentes EA se seleccionan cuidadosamente para que coincidan entre sí. Todos siguen tendencias y todos trabajan con diferentes indicadores para equilibrar su fuerza. Este EA está hecho para uso a largo plazo y funciona mejor cuando el mercado es estable. ¡Este EA tiene una función para que pueda vender TODOS los pedidos con ganancias, o sobre una cierta ganancia con un solo cli
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Asesores Expertos
Conozca a Arjuna, el compañero de trading definitivo diseñado para navegar por el complejo mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Creado tanto para operadores principiantes como experimentados, Arjuna encarna el espíritu de un guerrero: implacable, estratégico e inquebrantable en la búsqueda del éxito. Con tecnología de vanguardia en su núcleo, este robot aprovecha algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado y ejecutar operaciones en el momento perfecto, m
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Multi currency EA es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado. No utiliza Martingala y el comercio de cuadrícula. Utiliza stop loss para proteger los fondos. Negocia órdenes pendientes en tiempo aceptable. Las órdenes pendientes no comprometidas se eliminan después de que el EA deja de operar. Ejecución de Mercado - Se aplica la Ejecución de Mercado - take profit y stop loss se colocan después de que la orden se ejecuta y se modifica por la configuración del EA. El EA está diseñado
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 100$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
BiBoosterix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
BiBoosterix es un potente robot de trading para MetaTrader 4 diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros. Combina un algoritmo de gestión de capital adaptativo con estrategias avanzadas de análisis de mercado, lo que lo convierte en una herramienta ideal tanto para principiantes como para traders profesionales. Ventajas Principales Algoritmo Adaptativo : Gestión automática de lotes en función del balance de la cuenta. Soporte Multimoneda : Posibilidad de operar simultáneamen
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Asesores Expertos
Pingo Pingo es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar de forma estable y segura en el mercado de divisas. El asesor está diseñado haciendo hincapié en un estricto control de riesgos y en la ausencia de estrategias peligrosas como la martingala, las rejillas o el promedio. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Cómo funciona Pingo analiza los patrones de precios y la dinámica del mercado a corto plazo utilizando filtros de volatilidad inteligentes.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y seguir adelante, con un plan claro para la parada y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de ca
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Otros productos de este autor
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Forex Trend Hunter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales. Forex Trend Hunter es quizás el
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Forex Trend Hinter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales. Forex Trend Hunter es quizás el
Forex Pulse Detector MT5
Gyunay Sali
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Detector de Pulsos Forex - El 3 en 1 de Trading Powerhouse Forex Pulse Detector es un asesor experto (EA) único en su clase que combina tres potentes funcionalidades de trading en un único sistema: 1. Trading totalmente automatizado 2 . Trading manual 3. Trading automático 2. Capacidad de negociación manual Desarrollado para capitalizar los impulsos del mercado, el Detector de
FX365 MA Crossover EA
Gyunay Sali
3.83 (6)
Asesores Expertos
FX365 MA Crossover EA es un asesor experto completamente GRATIS especialmente desarrollado para los usuarios que aman hacer su propia configuración y optimización. La EA viene sin optimizaciones, pero todo lo que un comerciante necesita para configurar y adaptar la EA a cualquier instrumento de divisas / par. El EA FX365 MA Crossover está basado en el popular indicador Moving Average. La idea detrás de este EA es utilizar dos indicadores MA. Uno RÁPIDO y el segundo LENTO. Cuando ambos MA se cruz
FREE
Trade Master
Gyunay Sali
Utilidades
Trade Master es un robot forex avanzado para operar manualmente y gestionar las operaciones abiertas. Cuando se adjunta a un gráfico imprime dos botones de COMPRA y VENTA. Usando estos dos botones usted puede operar manualmente por Stop Loss predefinido, Take Profit y otros parámetros. Trade Master también está equipado con el sistema Trailing Stop para proteger los beneficios. Trade Master es la mejor herramienta para el cierre programado de operaciones. Puede utilizarse para cerrar operaciones
FREE
Smart Impulse Trader
Gyunay Sali
5 (1)
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $56 / Precio regular $139 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Smart Impulse Trader es un robot automatizado de comercio de divisas. La idea principal detrás de esta estrategia es detectar el impulso y abrir dos operaciones al mismo tiempo y en la misma dirección. Hay ganancias separadas para ambas operaciones: Primera_operación_TP y Segunda_operación_TP. Cuando la primera operación se cierra con beneficios, el robot establece el valor de la t
Forex Pulse Detector
Gyunay Sali
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Detector de Pulsos Forex - El 3 en 1 de Trading Powerhouse Forex Pulse Detector es un asesor experto (EA) único en su clase que combina tres potentes funcionalidades de trading en un único sistema: 1. Trading totalmente automatizado 2 . Trading manual 3. Trading automático 2. Capacidad de negociación manual Desarrollado para capitalizar los impulsos del mercado, el Detector de
Forex Trend Tracker
Gyunay Sali
Indicadores
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $56 / Precio regular $139 <<< - ¡La promoción terminará pronto! El Forex Trend Tracker es una herramienta avanzada diseñada para mejorar las capacidades de trading de los traders de Forex. Este sofisticado indicador utiliza complejas fórmulas matemáticas junto con el Average True Range (ATR) para detectar los inicios de nuevas tendencias alcistas y bajistas en el mercado de divisas. Ofrece señales visuales y alertas en tiempo real para dar a lo
Forex Trend Tracker MT5
Gyunay Sali
Indicadores
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $56 / Precio regular $139 <<< - ¡La promoción terminará pronto! El Forex Trend Tracker es una herramienta avanzada diseñada para mejorar las capacidades de trading de los traders de Forex. Este sofisticado indicador utiliza complejas fórmulas matemáticas junto con el Average True Range (ATR) para detectar los inicios de nuevas tendencias alcistas y bajistas en el mercado de divisas. Ofrece señales visuales y alertas en tiempo real para dar a lo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario