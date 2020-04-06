>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio regular $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto!



Dynamic Pro Scalper es uno de los mejores scalpers asiáticos del mercado. Es completamente automatizado sistema de comercio. La idea principal detrás del Dynamic Pro Scalper es operar durante la sesión asiática. El EA observa cuidadosamente el precio de los pares de divisas y la volatilidad del mercado. Sólo puede operar durante un rango de tiempo específico que es diferente para cada par soportado. Dynamic Pro Scalper utiliza algunos indicadores estándar y realiza algunos cálculos matemáticos complejos para determinar si operar o cerrar las operaciones abiertas.



Con Dynamic Pro Scalper puede aumentar sus ingresos comerciales. El EA tiene una estrategia de negociación única y de alta eficiencia. Dynamic Pro Scalper es compatible con todos los brokers. Dynamic Pro Scalper tiene niveles dinámicos de entrada y salida de volatilidad.

Dynamic Pro Scalper soporta 9 (nueve) pares de divisas. Ellos son: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD y USDCHF.

La configuración por defecto de Dynamic Pro Scalper es sólo para el par de divisas GBPUSD. Existen archivos .set para el resto de los pares soportados. Para obtener los resultados esperados, los usuarios deben cargar correctamente los archivos .set. Haga clic aquí para descargar los archivos .set.

Características principales de Dynamic Pro Scalper



Totalmente Automatizado: ¡100% Manos Libres! ¡No se requieren intervenciones manuales!

Gestión del dinero: Cuenta avanzada integrada y sistema de gestión de dinero.

Fácil de usar: Extremadamente fácil de usar, entender y configurar.

Trabaja con todos los brokers: Trabaja con todos los brokers y cuentas (incluyendo brokers basados en EEUU).

Protección de Brokers: Le protege contra brokers desleales y sus técnicas de engaño.

Totalmente personalizable: Se puede personalizar y adaptar a las necesidades individuales.

Protección contra spreads altos: Le mantiene alejado de condiciones de mercado inadecuadas (High Spread).

Alta protección contra deslizamientos: Le mantiene alejado de condiciones de mercado inadecuadas (High Slippage).

Reducción muy baja: Con su estrategia de trading única y altamente eficiente, el robot tiene un drawdown muy bajo.





Recomendaciones:



Marco temporal recomendado: M15

Método de backtest recomendado: Cada tick + M15 marco de tiempo

Pares soportados: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD y USDCHF.







Configuración de Dynamic Pro Scalper



*** Ajustes generales ***



Allow_BUY - Cuando este parámetro es TRUE el robot abrirá operaciones de COMPRA. Si este parámetro es FALSE, el robot no abrirá ninguna operación de COMPRA.

Allow_SELL - Si este parámetro es TRUE, el robot abrirá operaciones de VENTA. Si este parámetro es FALSE, el robot no abrirá ninguna operación de VENTA.

GMT_Offset - El GMT Offset de su broker. Siempre debe escribir aquí el GMT de invierno de su broker.

Calculate_DST - Ponga este parámetro TRUE si su broker cambia al horario de verano al final del invierno. ¡Si su broker siempre tiene un mismo GMT Offset todo el año entonces ponga este parámetro FALSE!

MagicNumber - asegúrese de que todos los números mágicos de todos sus EA son diferentes. Esto es extremadamente importante para el funcionamiento correcto y seguro de los asesores expertos en el terminal MT4.

Recovery - Cuando la opción Recovery está activada, el robot comenzará a compensar todas las pérdidas anteriores con un algoritmo muy inteligente. Esta opción funciona en combinación con Auto_Risk - debe ser activada también.

Auto_Risk - la gestión automática del riesgo se activa en valores superiores a cero. Ejemplo: En Auto_Risk = 10, el EA abre posiciones iguales a 0,1 lotes para $1000 de margen libre de la cuenta.

Auto_Risk_Max - El riesgo máximo permitido en la cuenta durante la negociación. Esta opción limita el riesgo cuando se activa la Recuperación.

Lots - Volumen fijo de negociación. Si Auto_Risk>0, el parámetro Lots será desactivado.

Slipage - deslizamiento máximo permitido en pips estándar.

Max_Spread - spread máximo permitido en pips estándar.

Max_Spread_Exit - este parámetro es especialmente útil cuando se cierran operaciones. Al establecer un valor para este parámetro (a menudo igual o mayor que el valor Max_Spread), el EA comprobará el spread antes de salir de las operaciones, mejorando potencialmente el rendimiento y la rentabilidad de la operación.

Stop_Loss - valor de stop loss en pips estándar.

Take_Profit - Valor de Take Profit en pips estándar.

TradesComment - El valor de esta opción se utilizará como comentario durante la apertura de las operaciones.

HiddenMode - Cuando este parámetro es TRUE el robot no establecerá ningún Stop Loss y Take Profit para abrir operaciones. El SL y TP estarán ocultos para el broker. Este parámetro sólo se puede utilizar si está seguro de que su broker no es justo con usted.

Close_On_Profit - Cuando este parámetro es TRUE el robot cerrará las operaciones abiertas sólo en beneficio o cuando el precio alcanza el valor de stop loss.

Haga clic aquí para ver la lista completa de ajustes, descargar los archivos .set y obtener más información sobre Dynamic Pro Scalper.