Shinkiro DE40 Scalper：精密なスキャルピング戦略

Shinkiro DE40 Scalper は、過去 X 本のバーの最高値と最安値 に基づいてエントリー機会を特定するよう設計された 自動売買システム（EA） です。

この EA は 安定性とリスク管理 に重点を置き、フランクフルト証券取引所の取引開始時間 に最適に動作し、ニューヨークおよびロンドン市場のボラティリティ にも対応します。

なぜ DE40（DAX）でスキャルピングをするのか？

DE40（DAX）指数 は、ドイツの主要 40 社 で構成されており、多様な業界をカバーしながら経済成長を牽引しています。企業は事業拡大と利益向上を目指しているため、DE40 は流動性が高く、ボラティリティも大きい 傾向があります。

この市場の特性は、短期取引（スキャルピング）に適しており、主要な取引時間中に発生する価格変動が、Shinkiro DE40 Scalper のエントリー・エグジット戦略と一致 します。

主な機能

柔軟なリスク設定 – ユーザーのフィードバックに基づき、ストップロスの制限を調整し、 リスク管理の自由度を向上 させました。

– ユーザーのフィードバックに基づき、ストップロスの制限を調整し、 させました。 ニュースフィルター – 重要な経済ニュース発表時の取引を回避 するためのフィルターを搭載し、市場の急変動による影響を抑えます。

– するためのフィルターを搭載し、市場の急変動による影響を抑えます。 グラフィカルパネル – リアルタイムの取引統計 を表示し、トレードパフォーマンスを視覚的に確認できます。

– を表示し、トレードパフォーマンスを視覚的に確認できます。 取引時間とパラメータのカスタマイズ – 自身の取引戦略やリスク許容度 に合わせて設定可能。

最適なパフォーマンスを得るためには、バックテストおよびフォワードテスト を行うことを推奨します。

Shinkiro DE40 Scalper は、正確なエントリー・エグジット戦略 を活用するトレーダー向けに設計されています。

実際の運用前に、十分なバックテストとデモ口座でのテスト を行い、ご自身の取引スタイルに適しているか確認することをおすすめします。