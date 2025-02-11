Shinkiro DE40 Scalper : Stratégie de scalping précise sur un indice dynamique

Le Shinkiro DE40 Scalper est un système de trading automatisé conçu pour identifier des opportunités d'entrée basées sur les niveaux de prix les plus hauts et les plus bas des X dernières bougies. Cet Expert Advisor (EA) se concentre sur la consistance et la gestion des risques, fonctionnant de manière optimale pendant l'ouverture de la Bourse de Francfort, tout en s'adaptant à la volatilité du marché pendant les sessions de New York et Londres.

Pourquoi choisir DE40 (DAX) pour le scalping ?

L'indice DE40 (DAX) regroupe les 40 principales entreprises d'Allemagne, représentant divers secteurs économiques et jouant un rôle clé dans la croissance économique. Comme ces entreprises cherchent à se développer et à accroître leur rentabilité, l'indice présente souvent une liquidité élevée et une forte volatilité, ce qui en fait un choix adapté aux stratégies de trading à court terme comme le scalping. Les fluctuations actives des prix pendant les sessions principales créent des opportunités d'entrée et de sortie précises, parfaitement adaptées à la méthodologie du Shinkiro DE40 Scalper.

Caractéristiques principales

Paramètres de risque flexibles – Suite aux retours des utilisateurs, les restrictions sur les valeurs de stop-loss ont été ajustées, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion des risques .

– Suite aux retours des utilisateurs, les restrictions sur les valeurs de stop-loss ont été ajustées, offrant ainsi . Filtre de nouvelles – Le EA dispose d'un filtre intégré permettant d'éviter de trader pendant des événements économiques à fort impact , réduisant ainsi l'exposition aux mouvements de marché imprévisibles.

– Le EA dispose d'un permettant d'éviter de trader pendant des , réduisant ainsi l'exposition aux mouvements de marché imprévisibles. Panneau graphique – Affiche les statistiques de trading en temps réel , permettant une analyse transparente des performances de vos trades.

– Affiche les , permettant une analyse transparente des performances de vos trades. Paramètres et horaires personnalisables – Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres du EA en fonction de leur stratégie de trading et de leur tolérance au risque.

Il est recommandé de réaliser des tests backtest et forwardtest pour optimiser les paramètres selon vos préférences personnelles.

Le Shinkiro DE40 Scalper est conçu pour les traders qui appliquent des stratégies précises d'entrée et de sortie. Avant d'utiliser l'EA en réel, il est essentiel de tester minutieusement via backtesting et sur un compte démo pour s'assurer qu'il s'adapte à votre approche de trading.



