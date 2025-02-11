Shinkiro DE40 Scalper

Shinkiro DE40 Scalper: Eşsiz Hassasiyetle Hassas Scalping

Shinkiro DE40 Scalper ile hassas scalping gücünü keşfedin. Son x çubukların en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini kullanarak işlem yapacak şekilde tasarlanmış bu son teknolojiye sahip EA, %85'lik etkileyici bir kazanma oranı sunar ve sıfır çalışan drawdown'a sahiptir. Sabit kazançlar arayan traderlar için ideal olan Shinkiro DE40, Frankfurt Borsası'nın açılış saatlerinde mükemmel performans gösterirken, New York ve Londra piyasa oturumlarındaki volatiliteden de fayda sağlayabilir.

Güçlü bir haber filtresi ile donatılmış olan Shinkiro DE40, piyasa volatilitesine neden olabilecek yüksek etkili haber olayları sırasında işlem yapmaktan kaçınarak, istikrarlı piyasa koşullarında güvenle işlem yapmanızı sağlar.

Grafik paneli, işlem istatistiklerini gerçek zamanlı olarak sunarak, ticaret performansınıza derinlemesine bir bakış sağlar. Lütfen işlem saatlerinin ve ayarlarının özelleştirilebilir olduğunu unutmayın, bu nedenle ayarları risk toleransınıza ve ticaret tercihlerinize göre ince ayar yapmak için kapsamlı testler yapmanızı öneririz.

Shinkiro DE40 ile ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın — burada hassasiyet, scalpingde en iyi performans için doğrulukla buluşuyor.


