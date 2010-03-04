Shinkiro DE40 Scalper
- Experts
- Wilna Barnard
- Versione: 12.1
- Aggiornato: 11 febbraio 2025
- Attivazioni: 5
Shinkiro DE40 Scalper: Scalping di Precisione con Incomparabile Accuratezza
Sfrutta la potenza dello scalping di precisione con lo Shinkiro DE40 Scalper. Progettato per capitalizzare sui livelli di prezzo più alti e più bassi delle ultime x barre, questo EA all'avanguardia offre un'impressionante percentuale di vittorie dell'85% con zero drawdown in corso. Ideale per i trader che cercano rendimenti costanti, Shinkiro DE40 si distingue durante le ore di apertura della Borsa di Francoforte, ma può anche beneficiare della volatilità durante le sessioni di mercato di New York e Londra.
Dotato di un potente filtro delle notizie, lo Shinkiro DE40 evita di operare durante eventi economici di alta rilevanza che potrebbero causare volatilità nel mercato, permettendoti di fare trading con fiducia in condizioni di mercato stabili.
Il pannello grafico fornisce statistiche in tempo reale sulle operazioni, offrendo approfondimenti sul tuo rendimento nel trading. Si noti che le ore di trading e le impostazioni sono personalizzabili, quindi si consiglia di eseguire test approfonditi per ottimizzare le impostazioni in base alla propria tolleranza al rischio e alle preferenze di trading.
Porta il tuo trading al livello successivo con lo Shinkiro DE40, dove precisione e accuratezza si incontrano per ottenere le migliori prestazioni nel scalping.