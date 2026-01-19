Ashinton Smart Ultra Pro
- Asesores Expertos
- Tsengiwe Lukanyo Azaria
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Ashinton Smart Ultra Pro - Inteligente Swing Breakout EA
Ashinton Smart Ultra Pro es un Asesor Experto MT5 de riesgo controlado diseñado para operar oportunidades de ruptura utilizando un activador de cruce de Media Móvil y órdenes pendientes en niveles estratégicos de oscilación del mercado. Se centra en la ejecución limpia, la gestión estricta del dinero, y las protecciones de seguridad (bloqueo de reducción diaria, protección de spread, reglas de enfriamiento, y más), por lo que es adecuado para los operadores que quieren un sistema estructurado sin martingala / comportamiento de la cuadrícula.
Gestión del riesgo y características de seguridad
Este EA incluye múltiples capas de protección para ayudar a controlar el riesgo y mejorar la consistencia:
- Porcentaje fijo de riesgo por operación (recomendado 0,5%-1,0%)
- Bloqueo diario del drawdown (cierra las operaciones y bloquea la operativa del día)
- Límite máximo de riesgo abierto diario (evita la sobreexposición)
- Protección del diferencial (bloquea/cancela las órdenes pendientes durante los picos del diferencial)
- Ventana de negociación de sesión (negocie sólo durante las horas elegidas)
- Enfriamiento tras cancelaciones (evita bucles de reentrada rápida)
- Protección al cierre del viernes (evita mantener las operaciones durante el fin de semana)
- Filtro de noticias disponible (puede activarse o desactivarse)
- Operaciones sólo en velas nuevas (reduce el exceso de operaciones)
Configuración recomendada
Estilo Conservador / Prop-Firm:
- Riesgo por operación: 0,5%.
- Max_Daily_Drawdown_Percent: 3% - 5%.
- Max_Spread_Points: estricto (recomendado)
- Horas de sesión: activado (recomendado)
- Filtro de noticias: OFF por defecto (ON opcional)
Normal:
- Risk_Per_Trade: 1.0%
- Pero mantenga activados los ajustes de reducción (recomendado)
Consejo profesional: Comience conun riesgo del 0,5% hasta que se sienta seguro con los spreads y la ejecución de su broker.
Mercados recomendados
Plazos: M15
Mejores símbolos:
- USDJPY
- EURJPY
- NASDAQ100
- S&P500
Importante: Los índices requieren un broker con spreads estables y ejecución rápida. Para un mejor rendimiento, utilice un VPS.
Requisitos de broker y ejecución
- Sólo MetaTrader 5
- Funciona mejor con spread bajo + ejecución rápida
- VPS recomendado (especialmente para NASDAQ100 / S&P500)
- EA incluye spread + protección contra deslizamiento
- Evite ejecutar en alto spread / símbolos exóticos (importante)
Filtro de noticias (opcional)
Este EA incluye una función opcional de filtro de noticias, sin embargo está desactivada por defecto para garantizar la máxima compatibilidad entre brokers y terminales. Si se activa, el EA puede bloquear temporalmente el comercio en torno a los principales eventos de noticias programadas, con una ventana de tiempo configurable.
Instalación y configuración
- Adjunte el EA a un gráfico M15
- Activar Algo Trading
- Permitir AutoTrading en MT5
- Establezca su Risk_Per_Trade (recomendado 0.5%-1.0%)
- Confirme que las horas de la sesión coinciden con las de su broker
- Ejecute un gráfico por símbolo
Solución de problemas (¿El EA no opera?)
Si el EA no está colocando órdenes, compruebe:
- Está dentro del horario de negociación de la sesión
- El margen está por debajo de Max_Spread_Points
- No se ha activado el bloqueo diario
- El enfriamiento no está activo después de las cancelaciones
- No existen operaciones abiertas/órdenes pendientes para ese símbolo
Si se activa, el EA alertará sobre bloqueos durante la ruptura de DD diaria, objetivo de renta variable alcanzado, subidas de spread, ventana de enfriamiento, bloqueo/desbloqueo de operaciones durante eventos de noticias, fin de sesión del viernes:
En el teléfono (MT5 Mobile)
- Instale la aplicación MetaTrader 5
- Abra la aplicación → Configuración
- Pulse Mensajes
- Buscar MetaQuotes ID
- Copie el MetaQuotes ID (ejemplo: A1B2C3D4 )
En PC (MT5 Desktop)
- Abra MT5
- Vaya a Herramientas → Opciones
- Abra la pestaña Notificaciones
- Marque Habilitar notificaciones push
- Pegue el ID de MetaQuotes
- Haga clic en Probar (debería recibir un mensaje de prueba)
Resultados de la prueba
Todas las pruebas: M15 - 2023.01.01 - 2026.01.18 - 100% Ticks Reales - Depósito $5,000 - Riesgo 1% (normal)
|Símbolo
|Beneficio neto ($)
|Beneficio neto (%)
|Max Equity DD (%)
|Factor de beneficio
|Total Operaciones
|USDJPY
|3,858
|+77%
|11.48%
|1.37
|388
|NASDAQ100 (XUSTEC)
|2,602
|+52%
|16.18%
|1.22
|463
|S&P500 (XUS500)
|2,168
|+43%
|14.89%
|1.14
|499
Notas importantes
- El trading implica riesgo. Este EA puede perder dinero.
- Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro.
- Los resultados dependen en gran medida delos spreads del broker, la velocidad de ejecución y las especificaciones de los símbolos.
- Utilice la configuración de riesgo adecuada y pruebe en demo antes de ejecutar en vivo.
Soporte
El soporte se proporciona a través de mensajes MQL5:
- Ayuda de configuración
- Guía de configuración recomendada
- Ayuda para la resolución de problemas
- No hay "archivos de conjuntos rentables garantizados
Preguntas frecuentes
P: ¿Utiliza martingala o rejilla?
R: No.
P: ¿Puede ejecutarse en cuentas de empresas de props?
R: Incluye protección DD diaria, pero los resultados dependen de las condiciones y la configuración del broker.
P: ¿Cuál esel mejor marco temporal?
R: M15/H1 (recomendado).
P: ¿Funciona con oro (XAUUSD)?
R: Sí, pero sólo con spreads bajos y ejecución estable.
P: ¿Puedo utilizar varios pares?
R: Sí, un gráfico por símbolo.
P: ¿Mantiene las operaciones durante el fin de semana?
R: No, cierra las posiciones al final de la sesión del viernes.
