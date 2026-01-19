Ashinton Smart Ultra Pro

Resultados de la prueba

Todas las pruebas: M15 - 2023.01.01 - 2026.01.18 - 100% Ticks Reales - Depósito $5,000 - Riesgo 1% (normal)

Símbolo Beneficio neto ($) Beneficio neto (%) Max Equity DD (%) Factor de beneficio Total Operaciones USDJPY 3,858 +77% 11.48% 1.37 388 NASDAQ100 (XUSTEC) 2,602 +52% 16.18% 1.22 463 S&P500 (XUS500) 2,168 +43% 14.89% 1.14 499



Notas importantes

El trading implica riesgo. Este EA puede perder dinero.

Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro.

Los resultados dependen en gran medida de los spreads del broker, la velocidad de ejecución y las especificaciones de los símbolos .

. Utilice la configuración de riesgo adecuada y pruebe en demo antes de ejecutar en vivo.

