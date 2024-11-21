Supertrend Multi Currency EA MT5
Советник Supertrend Multi-Currency EA MT5 реализует надёжную стратегию на основе индикатора Supertrend, которая была тщательно протестирована на исторических данных по множеству валютных пар и таймфреймов. Советник предоставляет широкие торговые возможности, включая восстановление по сетке, хеджирование и стратегию мартингейла (настраиваемую, по умолчанию отключена). Он предлагает точные методы входа (пробои, развороты, следование за трендом) и гибкие правила выхода (на основе индикаторов, по времени или по прибыли), а также расширенный функционал, такой как защита от просадки, фильтры по спреду и проскальзыванию, а также эффективные, не отстающие индикаторы, которые потребляют минимум ресурсов и обеспечивают быструю работу.
Система включает фильтры по дням недели и времени для управления торговыми сессиями и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Встроенная панель отображает открытые сделки, капитал и ключевые параметры системы. Удобные меню ввода делают настройку понятной. Подробная документация предоставляется по всем параметрам.
Для подробной документации: Руководство по основным настройкам | Настройки индикатора | Результаты тестирования и оптимизированные файлы
Вы можете скачать версию для MT4 здесь
Основные характеристики
Индикатор Supertrend с полностью настраиваемыми параметрами
Мультивалютная торговля по всем основным валютным парам
Несколько опций управления рисками: стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп
Продвинутое управление размером позиции и защита от просадки
Фильтры по времени и дням для контроля торговых сессий
Мониторинг в реальном времени через панель отображения
Уведомления через всплывающие окна, email и push
Совместимость с MQL5 VPS для круглосуточной работы
Примечание: Все потенциально рисковые стратегии (мартингейл, сетка) являются необязательными и по умолчанию отключены.
Важные рекомендации
Это профессиональный инструмент для торговли, а не система гарантированной прибыли. Следует ожидать обычные рыночные колебания:
-
Всегда сначала тестируйте на демо-счёте
-
Начинайте с минимального риска (0.5–1% на сделку)
-
Используйте только тот капитал, который готовы потерять
Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек публикуются ежеквартально. Актуальные рекомендации можно найти в разделе блога MQL5, указанном выше.
I bought this Ea because the Supertrend indicator on my Tradingview account helps me a lot. So I decided to try to automate my Supertrend strategy. I have tried more than one Supertrend here on MT5 Market, but this is the best and most complete Supertrend Ea of all. Plus the seller is super nice and very professional, always willing to help. I will stay with this seller for all my Ea needs from now on.