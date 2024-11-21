Supertrend Multi Currency EA MT5
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versão: 26.0
- Atualizado: 12 dezembro 2025
- Ativações: 20
Supertrend Consultor Especialista Multimoeda MT5 implementa uma estratégia robusta com o indicador Supertrend, amplamente testada em vários pares de moedas e períodos de tempo. O robô oferece capacidades completas de negociação, incluindo recuperação em grade, opções de hedge e estratégias de martingale (configuráveis, mas desativadas por padrão). Ele possui métodos de entrada precisos (rompimentos, reversões, seguimento de tendência) e regras de saída flexíveis (baseadas em indicadores, tempo ou lucro), além de funcionalidades avançadas como proteção contra rebaixamento (drawdown), filtros de spread/deslizamento e indicadores eficientes, sem atraso, que consomem poucos recursos do sistema e executam as ordens com mínima latência.
O sistema inclui filtros de dia/horário para controle das sessões de negociação e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe as operações abertas, o patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos tornam a configuração simples. Toda a configuração conta com documentação detalhada.
Documentação detalhada: Guia Geral de Configurações | Configurações do Indicador | Backtests e Arquivos de Otimização
Você pode baixar a versão para MT4 aqui
Principais Características
-
Indicador Supertrend com configurações totalmente personalizáveis
-
Negociação multi-moeda com todos os pares principais
-
Diversas opções de gerenciamento de risco: Stop Loss, Take Profit, trailing stop
-
Dimensionamento avançado de posição e proteção contra drawdown
-
Filtros de dia/horário para controle da sessão de operação
-
Painel de monitoramento em tempo real
-
Notificações pop-up, por e-mail e push
-
Compatível com VPS MQL5 para operação 24/7
Nota: Estratégias agressivas (martingale/grade) são opcionais e estão desativadas por padrão.
Recomendações Importantes
Este é um sistema profissional de negociação, não uma garantia de lucros. Flutuações normais do mercado devem ser esperadas:
-
Sempre teste primeiro em conta demo
-
Comece com risco baixo (0,5%–1% por operação)
-
Use apenas capital que esteja disposto a perder
Atualizações regulares e arquivos otimizados são lançados trimestralmente. Para as recomendações mais recentes, consulte o blog da MQL5 na seção de documentação.
Veja todos os meus produtos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Entre em contato comigo para suporte:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Se quiser testar a versão gratuita por 7 dias, entre em contato comigo pelo perfil e terei prazer em fornecer.
I bought this Ea because the Supertrend indicator on my Tradingview account helps me a lot. So I decided to try to automate my Supertrend strategy. I have tried more than one Supertrend here on MT5 Market, but this is the best and most complete Supertrend Ea of all. Plus the seller is super nice and very professional, always willing to help. I will stay with this seller for all my Ea needs from now on.