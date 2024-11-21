Supertrend Multi Currency EA MT5

3

Supertrend Consultor Especialista Multimoeda MT5 implementa uma estratégia robusta com o indicador Supertrend, amplamente testada em vários pares de moedas e períodos de tempo. O robô oferece capacidades completas de negociação, incluindo recuperação em grade, opções de hedge e estratégias de martingale (configuráveis, mas desativadas por padrão). Ele possui métodos de entrada precisos (rompimentos, reversões, seguimento de tendência) e regras de saída flexíveis (baseadas em indicadores, tempo ou lucro), além de funcionalidades avançadas como proteção contra rebaixamento (drawdown), filtros de spread/deslizamento e indicadores eficientes, sem atraso, que consomem poucos recursos do sistema e executam as ordens com mínima latência.

O sistema inclui filtros de dia/horário para controle das sessões de negociação e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe as operações abertas, o patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos tornam a configuração simples. Toda a configuração conta com documentação detalhada.

Documentação detalhada: Guia Geral de Configurações | Configurações do Indicador | Backtests e Arquivos de Otimização

Você pode baixar a versão para MT4 aqui

Principais Características

  • Indicador Supertrend com configurações totalmente personalizáveis

  • Negociação multi-moeda com todos os pares principais

  • Diversas opções de gerenciamento de risco: Stop Loss, Take Profit, trailing stop

  • Dimensionamento avançado de posição e proteção contra drawdown

  • Filtros de dia/horário para controle da sessão de operação

  • Painel de monitoramento em tempo real

  • Notificações pop-up, por e-mail e push

  • Compatível com VPS MQL5 para operação 24/7

Nota: Estratégias agressivas (martingale/grade) são opcionais e estão desativadas por padrão.

Recomendações Importantes

Este é um sistema profissional de negociação, não uma garantia de lucros. Flutuações normais do mercado devem ser esperadas:

  1. Sempre teste primeiro em conta demo

  2. Comece com risco baixo (0,5%–1% por operação)

  3. Use apenas capital que esteja disposto a perder

Atualizações regulares e arquivos otimizados são lançados trimestralmente. Para as recomendações mais recentes, consulte o blog da MQL5 na seção de documentação.

Veja todos os meus produtos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Entre em contato comigo para suporte:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Se quiser testar a versão gratuita por 7 dias, entre em contato comigo pelo perfil e terei prazer em fornecer.





Comentários 3
Dennis_Newman
161
Dennis_Newman 2025.01.21 06:05 
 

I bought this Ea because the Supertrend indicator on my Tradingview account helps me a lot. So I decided to try to automate my Supertrend strategy. I have tried more than one Supertrend here on MT5 Market, but this is the best and most complete Supertrend Ea of all. Plus the seller is super nice and very professional, always willing to help. I will stay with this seller for all my Ea needs from now on.

Panagiotis Stefanou
230
Panagiotis Stefanou 2025.10.17 19:43 
 

complete trash developer isnt helpful at all and their bot is full of bugs specially on backtesting keep away

Biswarup Banerjee
39468
Resposta do desenvolvedor Biswarup Banerjee 2025.10.18 09:22
You contacted me during my vacation and did not follow up further. I always help people. Even by doing remote connection. Anyways I respect your feelings. You can tell me the problems in chat, I will resolve them. Also you can check on internet , that multi currency ea is not backtestable properly if your broker data is not sync. Every symbol tick is different, so it is not very clear by mql how to backtest them together. But in live trading it follows every symbol signal and other parameters.
Sorry for your experience again. I missed your notification as you did not follow up further. I have fixed the group sl and tp issue.Take the latest version. Please let me know if you are facing any other issues. I will try my best to make you happy again.
4292rg
162
4292rg 2025.08.26 06:29 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Dennis_Newman
161
Dennis_Newman 2025.01.21 06:05 
 

I bought this Ea because the Supertrend indicator on my Tradingview account helps me a lot. So I decided to try to automate my Supertrend strategy. I have tried more than one Supertrend here on MT5 Market, but this is the best and most complete Supertrend Ea of all. Plus the seller is super nice and very professional, always willing to help. I will stay with this seller for all my Ea needs from now on.

Biswarup Banerjee
39468
Resposta do desenvolvedor Biswarup Banerjee 2025.01.21 06:16
Thanks a lot for your kind feedback.
