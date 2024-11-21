Supertrend Multi Currency EA MT5
- Biswarup Banerjee
- 版本: 26.0
- 更新: 12 十二月 2025
- 激活: 20
超级趋势多货币智能交易系统 MT5 实现了强大的超级趋势指标策略，该策略已在多个货币对和时间周期上进行了广泛的历史回测。该EA具备全面的交易能力，包括网格恢复、对冲选项以及马丁格尔策略（可配置，默认未启用）。它提供精准的入场方式（突破、反转、趋势跟随）以及灵活的出场规则（基于指标、基于时间或基于利润），同时具备高级功能，如回撤保护、点差/滑点过滤器，以及高效的非滞后指标，在最小系统资源消耗的前提下实现低延迟交易执行。
该系统包含用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板展示了当前持仓、账户权益和系统指标，直观的输入菜单使得配置操作简便。所有设置均提供了详细文档说明。
详细文档参考：常规设置/参数指南 | 指标设置 | 回测报告与优化参数文件
您可以在此下载 MT4 版本
主要功能
具有完全可自定义设置的超级趋势指标
覆盖所有主要货币对的多货币交易能力
多种风险管理选项：止损、止盈、移动止损
高级仓位管理与回撤保护功能
日期/时间过滤器以控制交易时段
实时监控仪表板展示系统运行状态
弹窗、邮件和推送通知支持
兼容 MQL5 VPS，实现全天候自动运行
注意：所有高风险策略（如马丁格尔/网格）默认处于关闭状态，仅在用户主动启用时生效。
重要建议
这是一款专业交易工具，并非保证盈利的系统。请务必理解市场存在正常波动：
-
请先在模拟账户中进行测试
-
初期请使用较小风险（每单风险控制在 0.5%–1%）
-
仅使用您可以承受亏损的资金进行交易
我们每季度都会发布常规更新和优化后的参数文件。请前往文档部分的 MQL5 博客获取最新建议。
查看我的所有产品：
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
如需技术支持，请联系我：
https://www.mql5.com/en/users/biswait50
如需试用 7 天的免费版本，请通过个人资料页面联系我，我将乐意为您提供。
I bought this Ea because the Supertrend indicator on my Tradingview account helps me a lot. So I decided to try to automate my Supertrend strategy. I have tried more than one Supertrend here on MT5 Market, but this is the best and most complete Supertrend Ea of all. Plus the seller is super nice and very professional, always willing to help. I will stay with this seller for all my Ea needs from now on.