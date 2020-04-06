MACD Multi Currency EA MT5

Asesor Experto Multidivisa MACD MT5 implementa una estrategia sólida basada en el cruce de dos medias móviles, que ha sido ampliamente probada en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles (basadas en indicadores, tiempo o beneficios), además de funciones avanzadas como protección contra drawdown, filtros de spread/deslizamiento e indicadores eficientes sin retardo, que consumen pocos recursos del sistema y ejecutan operaciones con mínima demora.

El sistema incluye filtros por día y hora para controlar las sesiones de trading y admite pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos hacen que la configuración sea sencilla. Se proporciona documentación detallada para todos los parámetros.

Documentación detallada: Guía general de ajustes | Configuración de indicadores | Archivos de backtest y optimización

Puedes descargar la versión para MT4 aquí

Características principales

  • Sistema de indicador técnico MACD con periodos totalmente personalizables

  • Trading multimoneda en todos los pares principales

  • Varias opciones de gestión del riesgo: Stop Loss, Take Profit, trailing stops

  • Gestión avanzada del tamaño de posición y protección contra drawdown

  • Filtros por día y hora para sesiones de trading controladas

  • Panel de monitoreo en tiempo real

  • Notificaciones emergentes, por correo y push

  • Compatible con MQL5 VPS para operación 24/7

Nota: Las estrategias de mayor riesgo (martingala/grid) son opcionales y están desactivadas por defecto.

Consejos importantes

Esta es una herramienta profesional de trading, no un sistema con beneficios garantizados. Se deben considerar las fluctuaciones normales del mercado:

  1. Pruebe siempre en cuenta demo primero

  2. Comience con bajo riesgo (0.5%–1% por operación)

  3. Utilice únicamente capital que esté dispuesto a perder

Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados de forma trimestral. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación.

Consulta todos mis productos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte técnico:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Si deseas probar la versión gratuita durante 7 días, contáctame a través de mi perfil y con gusto te la proporcionaré.





Productos recomendados
CCI Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
CCI Multi-Currency EA MT5  implementa sólidas estrategias del Índice de Canal de Materias Primas (CCI) que han sido ampliamente probadas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Asesores Expertos
Este EA sólo funciona con el índice/dax alemán. Use este EA en buenos brokers que tengan un spread muy ajustado. Cómo funciona el Asesor Experto: Configuración Inicial: Primer campo de entrada: Introduzca su saldo inicial. El saldo por defecto es de $100. Segundo campo de entrada: Introduzca su tamaño de lote inicial para un saldo de 100 $. Si su saldo es mayor (por ejemplo, 500 $), multiplique el tamaño del lote inicial por el mismo factor (por ejemplo, por 5 para 500 $), ya que 500 $ es 5 v
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadores
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Asesores Expertos
Embarcarse en un viaje exitoso de trading requiere una comprensión completa de los riesgos involucrados y las herramientas a su disposición. Con Obsidian Expert Advisor , proporcionamos a los operadores una potente solución de negociación algorítmica que abre nuevas posibilidades en los mercados financieros. Innovación y precisión Obsidian Expert Advisor se inspira en las mejores prácticas de estrategias de trading probadas, ofreciendo resultados excepcionales e infundiendo confianza en sus deci
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Asesores Expertos
Master Gold Scalper EA es una estrategia EA combo 4: ESTRATEGIA_1: ESTOC+MA Esta es una simple estrategia de Forex Scalping usando los indicadores EMA200 y Estocástico para operar comprando o vendiendo juntos. ESTRATEGIA_2: 2MA+STOCH Este es un sistema de scalping dedicado al Oro, que combina dos indicadores: indicadores Estocásticos y 2MA con el objetivo de encontrar puntos de entrada de acuerdo a las tendencias actuales. ESTRATEGIA_3: MACD Estrategia de scalping que utiliza líneas de tende
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Asesores Expertos
PythonX - EURUSD M1 Asesor Experto de Ruptura Híbrido Una operación a la vez. Baja reducción. Diseñado para firmas de fondeo y traders minoristas. Probado en EURUSD M1 usando datos de ticks reales (2015–2025 o los más recientes disponibles) con más de 25 brokers y firmas de fondeo. Diseñado para ofrecer precisión, consistencia y reducción ultra baja — incluso en cuentas de $100. Todas las pruebas se realizaron con un balance de $100, apalancamiento 1:1000 y SL/TP fijos. Capturas de pantalla adj
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
TopAI Gold Let AI Trade Gold for You
Teh Chin Han
Asesores Expertos
TopAI Gold Trader - AI inteligente sistema de comercio de oro automático. （Descripción breve） Inteligente basado en IA robot de comercio de oro (XAUUSD). Entrada de tendencia automática, trailing profit, lote dinámico y reversión después de TP. （Descripción completa） Visión general TopAI Gold Trader es un robot de trading automático de estilo IA de nueva generación para el Oro (XAUUSD) . Combina la lógica de seguimiento de tendencias con análisis estocástico en tiempo real, trailing lo
RSI Scalper Multi Profit Targets
SASA MIJIN
Asesores Expertos
RSI Scalper Multi Profit Targets es un EA totalmente automatizado. Utiliza el indicador RSI para las entradas. Usted puede hacer contra tendencia cuero cabelludo (por ejemplo, vender en 72, y comprar en 25) - por defecto (tendencia de compra-venta - falso) o puede hacer el mismo comercio dirección (tendencia de compra-venta - verdadero). Usted puede encontrar los mejores objetivos de beneficio en backtesting y optimización, ya que funciona casi en todos los pares en algunos TF (Time Frame). Yo
Dc Invest Matrix One Gold Enhanced
Danh Chinh Luu
Asesores Expertos
He aquí un análisis en profundidad del rendimiento en inglés para el bot DC Invest Matrix One Gold Enhanced , probado desde el 1 de enero de 2025 hasta el 12 de mayo de 2025 , utilizando: Capital inicial : $1,000 Tamaño de lote fijo : 0,1 lotes por operación Todas las operaciones tienen SL y TP No se utiliza martingala ni estrategia de rejilla Rendimiento general Métrica Valor Interpretación Beneficio neto total $ 6 ,841.08 Fuerte beneficio, +684% en ~4 ,5 meses. Beneficio bruto $ 40 ,409.16 Bo
Romux TradeBot
Ravikumar S
Asesores Expertos
Romux TradeBot es una estrategia avanzada de Martingala con múltiples ajustes de parámetros. Romux TradeBot se puede personalizar cambiando los ajustes de los parámetros para cualquier símbolo bajo su propio riesgo. Los parámetros por defecto son EURUSD, Periodo M1 y Balance Mínimo 5000 USD. Tipo de cuenta: Cobertura. Apalancamiento:1:500. Antes de comprar este producto, por favor asegúrese de que entiende los riesgos que implica el trading y que el rendimiento pasado no es garantía de resultado
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Asesores Expertos
El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
The Cycle Seeker
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un bot especializado que opera con una estrategia única de ciclo de reversión de precios . Está diseñado para identificar y operar reversiones que ocurren dentro de ventanas de tiempo específicas, comenzando a una hora y minuto designados (por ejemplo, 9:15 AM hora de Pakistán). El EA define los ciclos de negociación por un número determinado de barras y busca que el precio se desvíe en un porcentaje determinado del máximo o mínimo de una barra de referencia antes de abrir
Smart Grid Trader EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. Nota: Este Asesor Experto se proporciona como una herramienta flexible para el desarrollo de estrategias. No ha sido pre-optimizado. Está diseñado para que u
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
Solace Bitcoin Video 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I Usa este EA en mercados con tendencia . Funciona bien como inversión a largo plazo . Si el mercado está en consolidación (lateral): Activa el Trailing Stop (stop dinámico) Video 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 El archivo SET para Bitcoin aparece en mi captura de pantalla. Colócalo antes de hacer un backtest. ¿Qué es Solace Bitcoin? Solace Bitcoin es un EA de scalping muy rápido , creado especialmente para BTCUSD y otras criptomoneda
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Asesores Expertos
Sistema automático de negociación. La primera versión del ATS participó en el Campeonato de 2012. Se ha desarrollado activamente desde 2015. La estrategia se basa en la identificación de reversiones en el movimiento de los pares de negociación. El único parámetro variable es el coeficiente de división del depósito. El objetivo de obtener un beneficio (como en el conocido proverbio): más vale pájaro en mano que dos volando. Trabaje 1) en varios intervalos de tiempo: de M2 a M20, todo depen
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Asesores Expertos
Probar antes de usar... En el mercado de divisas, un rango se refiere a un periodo de tiempo durante el cual el precio de un par de divisas permanece relativamente estable, fluctuando dentro de una banda estrecha. Esto se puede contrastar con una tendencia, que se refiere a un movimiento sostenido en el precio de un par de divisas en una dirección particular. Durante un rango, el precio del par de divisas puede moverse hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango definido, pero no está tendiend
FREE
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Precision bias entry
Nicholas Werner Taljaard
Asesores Expertos
construido específicamente para XAUUSD. uso en el marco de tiempo m5.Precision bias es un Asesor Experto intradía limpio, basado en reglas que construye un sesgo direccional del rango de precios del día anterior y sólo opera cuando la tendencia y la estructura de la vela están de acuerdo. es muy importante que encuentre la mejor configuración para la forma en que desea que el EA opere, cambiando algunos ajustes y jugando puede hacer grandes diferencias. El EA lee el máximo del día anterior (PDH)
Chip Tech
Brian Atari Omari
Asesores Expertos
Chip Tech EA trabaja en varios principios afiliados a MACD (Moving average convergence/divergence). Para que se produzca la entrada en corto, el precio tiene que estar por encima de MA o EMA 200, la línea de señal de cruce en MACD de abajo hacia arriba y el cruce se produce por debajo de la línea cero en el MACD. La entrada se produce en la vela posterior al cruce, el stop loss se sitúa por debajo de la media móvil y el take profit en una proporción de 1:1,5.
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Asesores Expertos
Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo. Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión. Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15). SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional. Sólo una operación activa a la vez Operacio
FREE
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en plata
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT5, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT5, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilidades
Optimice su estrategia de grid trading con el Grid Trade Manager MT5, un versátil EA utilidad gratuito diseñado para automatizar la colocación y gestión de órdenes grid, inspirado en el enfoque de grid trading probado en el tiempo popularizado en los 2000 por comunidades forex por su capacidad para profiter de oscilaciones de mercado en condiciones ranging. Adoptado por miles de traders en plataformas como MQL5 y Forex Factory por sus controles de riesgo robustos y personalización, esta herramie
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilidades
MT4 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para copiar movimientos desde una cuenta MT4 o MT5 de origen a múltiples cuentas MT4 o MT5 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización f
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Mejora tu estrategia de cobertura con el Hedge Trade Manager MT5, un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar operaciones de cobertura para contrarrestar movimientos de precios adversos, basado en técnicas de cobertura popularizadas en la década de 2010 por corredores de forex que permitían posiciones opuestas para asegurar ganancias o limitar pérdidas durante tendencias inciertas. Muy valorado en MQL5 y foros de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus configuraci
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT4, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su trading de acción del precio con el indicador Higher Highs and Lows MT4, una herramienta robusta que aprovecha el análisis fractal para identificar puntos de swing clave y patrones que definen tendencias como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) y Higher Lows (HL) para obtener insights claros sobre la dirección del mercado. Basado en principios fundamentales de acción del precio arraigados en la Teoría de Dow de principios del siglo XX y popularizados en el trading mode
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT4, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su estrategia de seguimiento de tendencias con UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , un indicador de precisión que identifica las velas que retroceden un 45% o más en contra de la tendencia predominante, destacando los puntos en los que la actividad institucional contra-tendencia suele disminuir y el movimiento dominante se reanuda. Basado en la conocida metodología IRB de Rob Hoffman, este indicador ofrece confirmaciones visuales claras para configuraciones de continu
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en platafo
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilidades
Optimiza la gestión de tus operaciones con el Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar ajustes de stop-loss en operaciones abiertas manualmente o por otros EA, garantizando la protección de ganancias y la gestión de riesgos. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y foros de MQL5 por su precisión en la gestión de trailing stops y niveles de breakeven, este EA es u
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilidades
MT5 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para copiar operaciones desde una cuenta MT5 fuente a múltiples cuentas MT5 o MT4 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización flexible p
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencia tus capacidades de detección de tendencias con el Consecutive Candle Indicator MT5, una herramienta dinámica diseñada para identificar rachas de velas alcistas o bajistas, ofreciendo alertas oportunas para confirmar tendencias y posibles reversiones en los mercados de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, así como elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para simplificar e
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Optimiza tu proceso de cierre de operaciones con el Close Manager MT5, un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar las salidas de operaciones abiertas manualmente o por otros EA en MetaTrader 5, ofreciendo a los traders un control preciso sobre las estrategias de salida. Ampliamente elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus criterios de cierre versátiles y personalizables, este EA es un favorito entre scalpers, day traders y swing traders en mercados volátiles como
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilidades
Mejora la gestión de riesgos de tu cartera con el Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Asesor Experto (EA) diseñado para rastrear y seguir automáticamente la ganancia total de tu cuenta o de operaciones con un número mágico específico en MetaTrader 5, cerrando todas las operaciones cuando la ganancia actual cae por debajo del último pico de ganancia. Elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su mecanismo dinámico de bloqueo de ganancias, este EA es un favorito entre scalper
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Indicator Strategy EA MT4 es una herramienta de trading sofisticada para MetaTrader 4 diseñada para automatizar las entradas y salidas de operaciones utilizando nueve indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Media Móvil, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator y RVI. Con amplias opciones de personalización, incluyendo múltiples estrategias de entrada/salida y modos de combinación AND/OR/NA, este EA ofrece a los traders una flexibilidad inigualable. Ampliamente probado, garan
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
INDICADOR DE DIVERGENCIA RSI La divergencia RSI es un patrón muy poderoso que se utiliza a menudo para detectar un fuerte cambio de tendencia. también indica el debilitamiento de una señal fuerte. Así que algunos comerciantes quieren usarlo como criterio de salida. Este indicador funciona en todos los plazos y envía notificaciones, alertas o correos electrónicos al usuario. También muestra el patrón de máximos más altos y mínimos más bajos con su correspondiente divergencia RSI. Este indicador
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mantente por delante del impulso del mercado con el Pip Movement Alert MT4, un indicador versátil de múltiples divisas diseñado para rastrear y alertar a los traders sobre movimientos precisos en pips a través de múltiples símbolos, ideal para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para detectar cambios repentinos en el merca
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Ultimate Trade Panel MT4 es un potente Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para optimizar las actividades de trading y aumentar la eficiencia de los traders en la plataforma MQL4. Esta herramienta simplifica las tareas diarias de trading con funciones fáciles de usar, actuando como un compañero confiable para gestionar operaciones sin depender de una lógica de trading específica. Diseñado para traders que buscan una ventaja competitiva, ofrece herramientas de automatización y gestión de ri
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El indicador de doble tope y fondo es un indicador de escaneo de patrones que escanea los topes y fondos usando un patrón de zig zag. Cuando encuentra que el precio rebota desde el mismo punto dos veces después de una larga tendencia, entonces genera señales de flecha cada vez que los últimos puntos de resistencia se rompen para el doble fondo y el último precio de soporte roto para el doble techo. A diferencia de otros escáneres de doble fondo, este no da una sola señal, sino que alerta al usua
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El Oscilador de Volumen es un indicador disponible en la vista de trading que es muy popular entre los traders Definición El oscilador de volumen es un indicador compuesto por dos medias móviles (MA) en torno al volumen, una rápida y otra lenta. El valor de la media móvil lenta se resta del valor de la media móvil rápida. El Oscilador de Volumen mide el volumen analizando la relación entre las dos Medias Móviles mencionadas. Cuando se combina con otros indicadores proporciona un punto de entrada
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
El indicador MT4 que estamos describiendo está diseñado para proporcionar a los operadores una alerta, notificación y correo electrónico cuando se cruzan los niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci se calculan basándose en el indicador de zigzag, que ayuda a identificar posibles cambios de tendencia en el mercado. Cuando el indicador detecta que un precio ha cruzado un nivel de Fibonacci, activará una alerta y enviará una notificación a la aplicación móvil MT4 del operador. Además, el ind
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
Simplifica tu trading con el STM Trade Panel MT4, un Asesor Experto (EA) fácil de usar diseñado para agilizar la ejecución y gestión de operaciones en MetaTrader 4, ofreciendo colocación de órdenes con un solo clic y cierre automático de operaciones basado en umbrales de ganancia y pérdida personalizables. Muy valorado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su interfaz intuitiva y control eficiente de operaciones, este EA es una herramienta clave para scalpers, day traders y swing traders
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Ángulo del precio Es un indicador de seguimiento de tendencia. La idea detrás de este indicador es muy simple. calcula el ángulo de cierto tipo de precio con su tipo de precio N vela atrás. Cuando el precio se mueve hacia arriba, se crean histogramas de ángulos positivos y viceversa para direcciones bajistas. Hay un par de tipos de precios soportados en este indicador. Que son los siguientes Cierre Abierto Alto Bajo Mediana Típico Ponderado Cuando se combina con otros indicadores, puede utilizar
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
El Panel de Gestión de Riesgo es una herramienta única para calcular su riesgo rápidamente y colocar operaciones basadas en el dinero de su cuenta. Hay dos opciones para el usuario Capital de la cuenta Saldo de la cuenta Herramientas como estas son especialmente útiles cuando usted tiene que tomar una decisión rápida acerca de su comercio, pero no tienen el tiempo para calcular el riesgo. Funciona con un número mágico. Así que la ventaja es que un comercio colocado por este panel podría ser mani
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleva tus decisiones de trading con el   Angle of Moving Average MT4 , un indicador innovador que cuantifica la pendiente de las medias móviles para ofrecer información clara sobre la dirección y el impulso del mercado. Basado en el principio de medir la inclinación angular de las medias móviles a lo largo de un número específico de barras, esta herramienta se ha convertido en un pilar del análisis técnico desde su conceptualización en las comunidades de trading alrededor de 2010. Ampliamente d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario