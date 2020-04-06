MACD Multi Currency EA MT5
- Asesores Expertos
- Biswarup Banerjee
- Versión: 18.0
- Actualizado: 28 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Asesor Experto Multidivisa MACD MT5 implementa una estrategia sólida basada en el cruce de dos medias móviles, que ha sido ampliamente probada en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles (basadas en indicadores, tiempo o beneficios), además de funciones avanzadas como protección contra drawdown, filtros de spread/deslizamiento e indicadores eficientes sin retardo, que consumen pocos recursos del sistema y ejecutan operaciones con mínima demora.
El sistema incluye filtros por día y hora para controlar las sesiones de trading y admite pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos hacen que la configuración sea sencilla. Se proporciona documentación detallada para todos los parámetros.
Documentación detallada: Guía general de ajustes | Configuración de indicadores | Archivos de backtest y optimización
Puedes descargar la versión para MT4 aquí
Características principales
-
Sistema de indicador técnico MACD con periodos totalmente personalizables
-
Trading multimoneda en todos los pares principales
-
Varias opciones de gestión del riesgo: Stop Loss, Take Profit, trailing stops
-
Gestión avanzada del tamaño de posición y protección contra drawdown
-
Filtros por día y hora para sesiones de trading controladas
-
Panel de monitoreo en tiempo real
-
Notificaciones emergentes, por correo y push
-
Compatible con MQL5 VPS para operación 24/7
Nota: Las estrategias de mayor riesgo (martingala/grid) son opcionales y están desactivadas por defecto.
Consejos importantes
Esta es una herramienta profesional de trading, no un sistema con beneficios garantizados. Se deben considerar las fluctuaciones normales del mercado:
-
Pruebe siempre en cuenta demo primero
-
Comience con bajo riesgo (0.5%–1% por operación)
-
Utilice únicamente capital que esté dispuesto a perder
Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados de forma trimestral. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación.
Consulta todos mis productos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contáctame para soporte técnico:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Si deseas probar la versión gratuita durante 7 días, contáctame a través de mi perfil y con gusto te la proporcionaré.