MACD Multi Currency EA MT5

Consultor Especialista Multimoeda MACD MT5 implementa uma estratégia robusta de duas Médias Móveis, amplamente testada em vários pares de moedas e períodos de tempo. O robô oferece capacidades completas de negociação, incluindo recuperação em grade, opções de hedge e estratégias de martingale (configuráveis, mas desativadas por padrão). Ele possui métodos de entrada precisos (rompimentos, reversões, seguimento de tendência) e regras de saída flexíveis (baseadas em indicadores, tempo ou lucro), além de funcionalidades avançadas como proteção contra rebaixamento (drawdown), filtros de spread/deslizamento e indicadores eficientes, sem atraso, que consomem poucos recursos do sistema e executam as ordens com mínima latência.

O sistema inclui filtros de dia/horário para controle das sessões de negociação e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe as operações abertas, o patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos tornam a configuração simples. Toda a configuração conta com documentação detalhada.

Documentação detalhada: Guia Geral de Configurações | Configurações do Indicador | Backtests e Arquivos de Otimização

Você pode baixar a versão para MT4 aqui

Principais Características

  • Sistema de indicador técnico MACD com períodos totalmente personalizáveis

  • Negociação multi-moeda com todos os pares principais

  • Diversas opções de gerenciamento de risco: Stop Loss, Take Profit, trailing stop

  • Dimensionamento avançado de posição e proteção contra drawdown

  • Filtros de dia/horário para controle da sessão de operação

  • Painel de monitoramento em tempo real

  • Notificações pop-up, por e-mail e push

  • Compatível com VPS MQL5 para operação 24/7

Nota: Estratégias agressivas (martingale/grade) são opcionais e estão desativadas por padrão.

Recomendações Importantes

Este é um sistema profissional de negociação, não uma garantia de lucros. Flutuações normais do mercado devem ser esperadas:

  1. Sempre teste primeiro em conta demo

  2. Comece com risco baixo (0,5%–1% por operação)

  3. Use apenas capital que esteja disposto a perder

Atualizações regulares e arquivos otimizados são lançados trimestralmente. Para as recomendações mais recentes, consulte o blog da MQL5 na seção de documentação.

Veja todos os meus produtos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Entre em contato comigo para suporte:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Se quiser testar a versão gratuita por 7 dias, entre em contato comigo pelo perfil e terei prazer em fornecer.





Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experts
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experts
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Um Expert Advisor que opera em momentos de alto contraste, utilizando o indicador estocástico e o indicador de índice de commodities, utilizando pontos de sobrecompra ou sobrevenda ou a indicação ADX para sair de operações. Ele também possui um controle de stop-loss que opera com base em uma diferença percentual no preço, com escalonamento progressivo do lote conforme o saldo aumenta, monitorando a chamada de margem da conta. Aprenda quais parâmetros apresentam melhor desempenho para cada símbo
Precision bias entry
Nicholas Werner Taljaard
Experts
specifically built for XAUUSD. use on the m5 time frame.Precision bias is a clean, rule-based intraday Expert Advisor that builds a directional bias from the previous day’s price range and only trades when trend and candle structure agree. its very important that you find the best setting for how you want the ea to trade,changing a few settings and playing around can make huge differences The EA reads Previous Day High (PDH) and Previous Day Low (PDL) on the daily timeframe, calculates the midpo
Chip Tech
Brian Atari Omari
Experts
Chip Tech EA works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experts
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
**Bitcoin Striker M5X** é um robô de trading **exclusivamente otimizado para BTCUSD no período M5**.   Ele combina níveis de SL/TP baseados em ATR, lógica de tendência via RSI, velas Heikin-Ashi e um filtro adaptativo de Choppiness. Mantém **apenas uma posição por vez**, reduzindo o risco e simplificando a gestão da conta. > ️ Atenção: usar em outros instrumentos pode provocar resultados imprevisíveis. **Como começar**   1. Ative *Algo Trading* no MT5.   2. Abra o gráfico **BTCUSD M5**.  
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
