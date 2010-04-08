MACD Multi Currency EA MT5

MACD 다중 통화 EA MT5 는 여러 통화쌍과 시간 프레임에 걸쳐 광범위하게 백테스트된 강력한 이중 이동 평균 전략을 구현합니다. 이 전문가 조언자(EA)는 그리드 복구, 헤징 옵션, 마틴게일 전략(모두 사용자가 설정 가능하며 기본값으로는 비활성화됨) 등 포괄적인 거래 기능을 제공합니다. 돌파, 반전, 추세 추종 등 정밀한 진입 방식과 함께, 지표 기반, 시간 기반, 수익 기반 등의 유연한 청산 규칙을 제공하며, 손실 제한 기능, 스프레드/슬리피지 필터, 시스템 리소스를 적게 사용하면서도 지연 없는 거래 실행이 가능한 고성능 인디케이터도 포함됩니다.

이 시스템은 거래 시간 제어를 위한 요일/시간 필터를 제공하며, 백테스트를 통해 성능을 검증할 수 있습니다. 실시간 대시보드를 통해 현재 포지션, 계좌 자산, 시스템 지표를 확인할 수 있으며, 직관적인 입력 메뉴를 통해 손쉽게 설정할 수 있습니다. 모든 설정 항목에 대한 상세 설명서가 제공됩니다.

자세한 설명서: 일반 설정 | 지표 설정 | 백테스트 및 설정 파일

여기에서 MT4 버전을 다운로드할 수 있습니다

주요 기능

완전히 사용자 지정 가능한 기간을 갖춘 MACD 기술 지표 시스템

모든 주요 통화쌍에 대한 멀티 통화 거래

손절매, 이익 실현, 추적 손절 등의 다양한 리스크 관리 옵션

고급 포지션 크기 조정 및 손실 제한 보호 기능

요일 및 시간 필터를 통한 거래 세션 제어

실시간 모니터링 대시보드

팝업, 이메일 및 푸시 알림 기능

24시간 운영을 위한 MQL5 VPS 호환

※ 모든 위험 전략(마틴게일/그리드)은 선택 사항이며 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

중요한 조언

이 EA는 전문적인 거래 도구이며, 수익을 보장하는 시스템이 아닙니다. 일반적인 시장 변동은 항상 발생할 수 있습니다:

먼저 데모 계정에서 충분히 테스트하세요 거래당 0.5~1%의 낮은 리스크부터 시작하세요 감당할 수 있는 자금만 사용하세요

최적화된 설정 파일 및 정기 업데이트는 분기별로 제공됩니다. 최신 권장 사항은 위 문서 섹션에 있는 MQL5 블로그를 참조하세요.

모든 제품 보기:

https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원이 필요하신 경우 다음 링크를 통해 문의해 주세요:

https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7일간 무료 체험 버전을 원하시면, 프로필 섹션을 통해 편하게 연락주세요.











