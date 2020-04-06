The Cycle Seeker
- Asesores Expertos
- Raza Khan
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
Este Asesor Experto es un bot especializado que opera con una estrategia única de ciclo de reversión de precios. Está diseñado para identificar y operar reversiones que ocurren dentro de ventanas de tiempo específicas, comenzando a una hora y minuto designados (por ejemplo, 9:15 AM hora de Pakistán). El EA define los ciclos de negociación por un número determinado de barras y busca que el precio se desvíe en un porcentaje determinado del máximo o mínimo de una barra de referencia antes de abrir una posición. El bot también puede invertir automáticamente su posición si detecta una señal contraria y cerrará todas las operaciones si un ciclo termina sin señal. Incluye un filtro de spread máximo, así como funciones opcionales de stop loss, take profit y trailing stop.
Mejor resultado gráfico XAUUSD 5min