MACD Multi Currency EA MT5

Мультивалютный Советник MACD MT5 реализует надёжную стратегию на основе двойного пересечения скользящих средних, которая была тщательно протестирована на исторических данных по множеству валютных пар и таймфреймов. Советник предоставляет широкие торговые возможности, включая восстановление по сетке, хеджирование и стратегию мартингейла (настраиваемую, по умолчанию отключена). Он предлагает точные методы входа (пробои, развороты, следование за трендом) и гибкие правила выхода (на основе индикаторов, по времени или по прибыли), а также расширенный функционал, такой как защита от просадки, фильтры по спреду и проскальзыванию, а также эффективные, не отстающие индикаторы, которые потребляют минимум ресурсов и обеспечивают быструю работу.

Система включает фильтры по дням недели и времени для управления торговыми сессиями и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Встроенная панель отображает открытые сделки, капитал и ключевые параметры системы. Удобные меню ввода делают настройку понятной. Подробная документация предоставляется по всем параметрам.

Для подробной документации: Руководство по основным настройкам | Настройки индикатора | Результаты тестирования и оптимизированные файлы

Вы можете скачать версию для MT4 здесь

Основные характеристики

  • Технический индикатор MACD с полностью настраиваемыми периодами

  • Мультивалютная торговля по всем основным валютным парам

  • Несколько опций управления рисками: стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп

  • Продвинутое управление размером позиции и защита от просадки

  • Фильтры по времени и дням для контроля торговых сессий

  • Мониторинг в реальном времени через панель отображения

  • Уведомления через всплывающие окна, email и push

  • Совместимость с MQL5 VPS для круглосуточной работы

Примечание: Все потенциально рисковые стратегии (мартингейл, сетка) являются необязательными и по умолчанию отключены.

Важные рекомендации

Это профессиональный инструмент для торговли, а не система гарантированной прибыли. Следует ожидать обычные рыночные колебания:

  1. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте

  2. Начинайте с минимального риска (0.5–1% на сделку)

  3. Используйте только тот капитал, который готовы потерять

Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек публикуются ежеквартально. Актуальные рекомендации можно найти в разделе блога MQL5, указанном выше.

Посмотреть все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Связаться для получения поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Если вы хотите попробовать бесплатную пробную версию на 7 дней, свяжитесь со мной через профиль — я с радостью предоставлю её вам.

Хочешь перевести на другие языки или адаптировать под маркетплейс? Готов помочь.




Рекомендуем также
CCI Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
CCI Multi-Currency EA MT5  реализует надёжные стратегии индекса товарного канала (CCI), которые были тщательно протестированы на различных валютных парах и таймфреймах. Советник предоставляет широкие торговые возможности, включая восстановление по сетке, хеджирование и стратегию мартингейла (настраиваемую, по умолчанию отключена). Он предлагает точные методы входа (пробои, развороты, следование за трендом) и гибкие правила выхода (на основе индикаторов, по времени или по прибыли), а также расшир
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Эксперты
Как работает советник: Начальные настройки: Первое поле ввода: Введите ваш начальный баланс. Баланс по умолчанию — $100. Второе поле ввода: Введите начальный размер лота для баланса $100. Если ваш баланс больше (например, $500), умножьте начальный размер лота на тот же коэффициент (например, на 5 для $500), так как $500 — это 5-кратный баланс по умолчанию. Настройка размера лота: Третье поле ввода: Определите порог баланса, при достижении которого размер лота должен увеличиться. Четвертое поле
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Эксперты
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Эксперты
Embarking on a successful trading journey requires a comprehensive understanding of the risks involved and the tools at your disposal. With Obsidian Expert Advisor , we provide traders with a powerful algorithmic trading solution that unlocks new possibilities in financial markets. Innovation and Precision Obsidian Expert Advisor draws inspiration from the best practices of proven trading strategies, delivering exceptional results and instilling confidence in your trading decisions. Obsidian's c
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Эксперты
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Эксперты
PythonX - EURUSD M1 Гибридный Прорывной Советник Одна сделка за раз. Низкая просадка. Разработан для проп-фирм и розничных трейдеров. Протестирован на EURUSD M1 с использованием реальных тиковых данных (2015–2025 или последних доступных) у более чем 25 брокеров и проп-фирм. Создан для обеспечения точности, стабильности и сверхнизкой просадки — даже на счетах от $100. Все тесты проводились с балансом $100, кредитным плечом 1:1000 и фиксированными SL/TP. Скриншоты прилагаются для полной прозрачно
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
TopAI Gold Let AI Trade Gold for You
Teh Chin Han
Эксперты
TopAI Gold Trader – AI Smart Auto Gold Trading System （Short description） AI-based smart trading robot for Gold (XAUUSD). Auto trend entry, trailing profit, dynamic lot, and reversal after TP. （Full description） Overview TopAI Gold Trader is a next-generation AI-style auto trading robot for Gold (XAUUSD) . It combines trend-following logic with real-time Stochastic analysis, trailing lock profit, and dynamic lot sizing. The system trades 24/7 with strict risk control — suitable for bot
RSI Scalper Multi Profit Targets
SASA MIJIN
Эксперты
RSI Scalper Multi Profit Targets is a Fully automated EA. It uses the RSI indicator for the entries. You can do counter trend scalp (for example sell on 72, and buy on 25) - default (trend buy-sell - false) settings or it can do the same direction trade  (trend buy-sell - true).  You can find the best profit targets on backtesting and optimization because it works almost on all pairs on some TF (Time Frame). I personally use it on 5 min, EURUSD, GBPUSD, NAS100, SP500. on 15 min I use on USDCAD.
Dc Invest Matrix One Gold Enhanced
Danh Chinh Luu
Эксперты
Here’s an in- depth performance analysis in English for the DC Invest Matrix One Gold Enhanced bot , tested from January 1, 2025 to May 12, 2025 , using: Initial capital : $ 1,000 Fixed lot size : 0.1 lots per trade All trades have SL & TP No martingale or grid strategy used General Performance Metric Value Interpretation Total Net Profit $ 6,841.08 Strong profit, + 684% in ~ 4.5 months. Gross Profit $ 40,409.16 Bot captured large upward moves. Gross Loss -$ 33,568.08 Still high, but control
Romux TradeBot
Ravikumar S
Эксперты
Romux TradeBot is an Advanced Martingale Trading Strategy with multiple Parameter settings.  Romux TradeBot can be customized by changing parameter settings  for any Symbol at your own risk.  The default Parameter values are set for EURUSD, M1 Period and Minimum Balance 5000 USD. Account type: Hedge. Leverage:1:500. Before buying this product, please make sure you understand the risks involved with trading and that past performance is no guarantee for future results. General Settings:  S.No   In
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Эксперты
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
The Cycle Seeker
Raza Khan
Эксперты
This Expert Advisor is a specialized trading bot that operates on a unique price reversal cycle strategy . It's designed to identify and trade reversals that occur within specific time windows, starting at a designated hour and minute (for example, 9:15 AM Pakistan Time). The EA defines trading cycles by a set number of bars and looks for a price to deviate by a set percentage from a reference bar's high or low before opening a position. The bot can also automatically reverse its position if it
Smart Grid Trader EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Please note: This Expert Advisor is provided as a flexible tool for strategy development. It has not been pre-optimized. It is designed for you to test, configure, and find the optimal settings that align with your personal tra
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
Эксперты
Solace Bitcoin Видео 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I Используйте этот EA в трендовом рынке . Подходит как долгосрочная стратегия . Если рынок в боковике (консолидации): Включайте Trailing Stop (трейлинг-стоп) Видео 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 SET-файл для Bitcoin показан на моём скриншоте. Установите настройки перед тестированием. Что такое Solace Bitcoin? Solace Bitcoin — это быстрый скальпинговый торговый робот (EA) , созданный специально для BTCUSD и других волатильных криптова
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Эксперты
Автоматическая Торговая Система. Первая версия АТС участвовала в Чемпионате 2012 года. Активно дорабатывается с 2015 года. Стратегия основана на выявлении разворотов движения торговых пар. В качестве единственного изменяемого параметра - коэффициент деления депозита. Цель получения прибыли (как в известной поговорке): лучше синица в руках, чем журавль в небе. Работа: 1) на различных временных интервалах: от М2 до М20, всё зависит от "поведения" АТС на определённом торговом инструменте; 2) вход
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Эксперты
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Эксперты
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Precision bias entry
Nicholas Werner Taljaard
Эксперты
specifically built for XAUUSD. use on the m5 time frame.Precision bias is a clean, rule-based intraday Expert Advisor that builds a directional bias from the previous day’s price range and only trades when trend and candle structure agree. its very important that you find the best setting for how you want the ea to trade,changing a few settings and playing around can make huge differences The EA reads Previous Day High (PDH) and Previous Day Low (PDL) on the daily timeframe, calculates the midpo
Chip Tech
Brian Atari Omari
Эксперты
Chip Tech EA works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Эксперты
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Эксперты
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Другие продукты этого автора
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Индикаторы
Повысьте свою торговую стратегию с помощью Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , передового индикатора, использующего непараметрическую ядерную регрессию для обеспечения плавного, адаптивного анализа тенденций. Вдохновленный оценщиком Надрая-Ватсона, этот инструмент применяет гауссово сглаживание ядра к ценовым данным, создавая динамические оболочки, которые адаптируются к волатильности рынка без чрезмерного запаздывания традиционных скользящих средних. Широко признанный на платформах вроде Tradi
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT5 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT5 — мощным инструментом, предназначенным для быстрого обнаружения ключевых свечных паттернов и предоставления оповещений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на высоковероятных сетапах. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, т
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Утилиты
Оптимизируйте свою стратегию грид-трейдинга с помощью Grid Trade Manager MT5 — универсального бесплатного утилитарного EA, предназначенного для автоматизации размещения и управления грид-ордерами, опираясь на проверенный временем подход грид-трейдинга, популяризированный в 2000-х в форекс-сообществах за способность извлекать прибыль из рыночных колебаний в боковых условиях. Принятый тысячами трейдеров на платформах вроде MQL5 и Forex Factory за robustныеコントロール риска и кастомизацию, этот инструме
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Утилиты
MT4 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 4, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT4 или MT5 на несколько счетов MT4 или MT5 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхрониза
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Усовершенствуйте свою стратегию хеджирования с помощью Hedge Trade Manager MT5 — сложного экспертного советника (EA), разработанного для автоматизации хеджевых сделок, чтобы противодействовать неблагоприятным ценовым движениям, основанного на техниках хеджирования, популяризированных в 2010-х годах форекс-брокерами, позволяющими открывать противоположные позиции для фиксации прибыли или ограничения убытков в условиях неопределенных трендов. Высоко ценится на MQL5 и форумах, таких как Forex Fact
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Улучшите точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT4 — мощным инструментом, разработанным для быстрого выявления ключевых свечных паттернов и доставки уведомлений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на основе высоковероятных сетапов. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, так
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Bollinger Band Strategy EA MT5 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для захвата возможностей на основе условий разворота полос Боллинджера. Он выполняет сделки на покупку при обнаружении бычьего разворота около нижней полосы (когда предыдущая свеча закрывается ниже нижней полосы, а текущая свеча закрывается выше, переходя от красной к зеленой свече) и сделки на продажу при медвежьем развороте около верхней полосы (обратный сценарий). Тщательно протестированный, EA предлага
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свою торговлю на основе прайс экшн с индикатором Higher Highs and Lows MT4 — мощным инструментом, который использует фрактальный анализ для определения ключевых точек свинга и выявления определяющих тренд паттернов, таких как Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) и Higher Lows (HL), для четкого понимания направления рынка. Опираясь на фундаментальные принципы прайс экшн, корни которых уходят в теорию Доу начала 1900-х годов и популяризированные в современном трейдинге экс
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT4 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с помощью Brilliant Reversal Indicator MT5 , сложного инструмента, разработанного для выявления потенциальных разворотов тенденций путем анализа исторических ценовых моделей и формаций баров. Основанный на передовых алгоритмах обнаружения разворотов, этот индикатор выделяется в сообществе форекс благодаря своей неперерисовывающей природе, обеспечивая стабильность сигналов даже после закрытия баров. Популяризированный на платформах, таких как MQL5, IndicatorsPot и
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Утилиты
Оптимизируйте управление сделками с помощью Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), разработанного для автоматической настройки стоп-лоссов для сделок, открытых вручную или другими EA, обеспечивая защиту прибыли и управление рисками. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и форумах MQL5 за точность в управлении трейлинг-стопами и уровнями безубыточности, этот EA популярен сре
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Утилиты
MT5 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT5 на несколько счетов MT5 или MT4 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхронизацию для
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Усильте свои возможности по выявлению трендов с помощью Consecutive Candle Indicator MT5 — динамичного инструмента, предназначенного для определения последовательностей бычьих или медвежьих свечей, предоставляющего своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), а также упоминается в обсуждениях на Investopedia и
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Оптимизируйте процесс закрытия сделок с помощью Close Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматизации выхода из сделок, открытых вручную или другими EA, на платформе MetaTrader 5, предоставляя трейдерам точный контроль над стратегиями выхода. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за универсальные и настраиваемые критерии закрытия, этот EA популярен среди скальперов, дневных трейдеров и свинг-трейдеров на волатильных рынках, таких как форекс
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Оптимизируйте анализ торгов с помощью Day and Week Separator MT4 — интуитивно понятного инструмента, предназначенного для построения настраиваемых линий разделения дней и недель, идеально подходящего для трейдеров, сталкивающихся с разницей во временных зонах брокера. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), за свою простоту и эффективность, решая распространенную проблему синхронизации таймфреймов графика с местным или рыночным временем,
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Улучшите управление рисками вашего портфеля с помощью Account Trailing Stop Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматического отслеживания и трейлинга общей прибыли по счету или сделкам с определенным магическим номером на платформе MetaTrader 5, закрывая все сделки, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика прибыли. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за свой динамический механизм фиксации прибыли, этот EA популярен среди скальпе
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Эксперты
Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обес
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Будьте на шаг впереди рыночного импульса с помощью Pip Movement Alert MT4 — универсального мультивалютного индикатора, предназначенного для отслеживания и оповещения трейдеров о точных движениях в пунктах по нескольким символам, идеально подходящего для торговли на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за способность выявлять внезапные рыночные
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный для упрощения торговых операций и повышения эффективности трейдеров на платформе MQL4. Этот инструмент облегчает повседневные торговые задачи благодаря удобным функциям, выступая надежным помощником в управлении сделками без использования специфической торговой логики. Созданный для трейдеров, стремящихся получить конкурентное преимущество, он предлагает инструменты автоматизации и управления рисками для оп
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Упростите торговлю с помощью STM Trade Panel MT4 — удобного экспертного советника (EA), разработанного для упрощения выполнения и управления сделками на платформе MetaTrader 4, предлагающего размещение ордеров одним кликом и автоматическое закрытие сделок на основе настраиваемых порогов прибыли и убытков. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за интуитивно понятный интерфейс и эффективный контроль сделок, этот EA является предпочтительным инструментом для скальперов, дневных т
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв