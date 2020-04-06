Solace Bitcoin
- Asesores Expertos
- Marc Henning Hruschka
- Versión: 1.5
- Activaciones: 15
Video 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ Usa este EA en mercados con tendencia. Funciona bien como inversión a largo plazo.
Si el mercado está en consolidación (lateral):
➡ Activa el Trailing Stop (stop dinámico)
Video 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0
El archivo SET para Bitcoin aparece en mi captura de pantalla.
➡ Colócalo antes de hacer un backtest.
Solace Bitcoin es un EA de scalping muy rápido, creado especialmente para BTCUSD y otras criptomonedas con mucha volatilidad.
Usa un sistema avanzado de detección de impulso, que reconoce velas fuertes en tiempo real y coloca órdenes pendientes inteligentes para aprovechar:
-
Reversiones rápidas
-
Rupturas (breakouts)
-
Movimientos fuertes dentro del día
Es rápido, flexible y seguro — ideal para los movimientos bruscos del Bitcoin durante noticias y horas de alta liquidez.⚙️ Lógica principal del EA
✅ Detección inteligente de velas
El EA analiza tamaño, velocidad y fuerza de la vela.
Solo activa la estrategia cuando hay un movimiento real y fuerte.
✅ Sistema automático de órdenes pendientes
Coloca Buy Stop o Sell Stop cerca de zonas con impulso para capturar rupturas o retrocesos rápidos.
✅ Gestión dinámica de órdenes pendientes
Las órdenes pueden:
-
moverse con el mercado
-
acercarse al precio si hay fuerza
-
expirarse si no se activan a tiempo
✅ Trailing Stop avanzado
Protege ganancias adaptándose a la alta volatilidad del Bitcoin.
❗ Seguridad integrada
El EA controla:
-
Spread
-
Distancias mínimas
-
Margen disponible
-
Reglas del bróker
-
Protección de balance y drawdown
|Función
|Descripción
|⚡ Detección rápida de velas fuertes
|Analiza tamaño y cuerpo de la vela
|🎯 Órdenes pendientes inteligentes
|Coloca, mueve y gestiona órdenes automáticamente
|🔒 Sistema de seguridad
|Validación de SL, expiración, protección de riesgo
|🧠 Validación automática de lotes
|Ajusta el tamaño según las reglas del bróker
|🔄 Trailing Stop
|Protección dinámica de ganancias
|📊 Modo debug
|Registros claros para optimización
|💰 Sin martingala / sin grid
|Estrategia limpia y segura
Detección de velas
-
Tamaño mínimo de la vela
-
Cuerpo mínimo
-
Tiempo de análisis
-
Filtro de spread
Gestión de órdenes
-
Máx. órdenes pendientes
-
Distancia de orden
-
Stop Loss inicial
-
Distancia y paso del trailing
-
Tiempo de expiración
Riesgo y seguridad
-
Lote fijo o riesgo en %
-
Magic Number
-
Activar/desactivar trailing stop
-
Beneficio mínimo para activar trailing
General
-
Comentario de orden
-
Mostrar información de debug
|Ajuste
|Recomendación
|Símbolo
|BTCUSD
|Timeframe
|M15
|Tipo de cuenta
|Hedging o Netting
|Horario
|24 horas
|Depósito mínimo
|500–1000 USD+
|Tipo de bróker
|Sin swap
|Bróker recomendado
|Exness Standard
✔ Funciona con cuentas pequeñas
✔ Configuración lista para usar
✔ Si tu contrato de cripto es distinto, puedo ajustarlo
-
No usa martingala ni grid
-
Diseñado para alta volatilidad
-
Para backtesting usa Every tick based on real ticks
-
Asegúrate de que tu bróker permita órdenes pendientes de tipo stop en criptos
-
Diseñado específicamente para la volatilidad del Bitcoin
-
Órdenes pendientes rápidas y eficientes
-
Seguridad y control de riesgo muy estables
-
Totalmente configurable (agresivo o conservador)
Solace Bitcoin es un EA avanzado pensado para el movimiento rápido e impredecible del BTCUSD.
Detecta el impulso rápidamente, coloca órdenes inteligentes y mantiene una fuerte protección del riesgo.
🚀 Rápido. Adaptable. Creado para Bitcoin.⚖️ Aviso legal
El trading de Forex y CFDs es riesgoso y no es apto para todos.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Opera siempre con responsabilidad.