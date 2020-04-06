🏆 Solace Bitcoin

Video 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I

➡ Usa este EA en mercados con tendencia. Funciona bien como inversión a largo plazo.

Si el mercado está en consolidación (lateral):

➡ Activa el Trailing Stop (stop dinámico)

Video 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

El archivo SET para Bitcoin aparece en mi captura de pantalla.

➡ Colócalo antes de hacer un backtest.

¿Qué es Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin es un EA de scalping muy rápido, creado especialmente para BTCUSD y otras criptomonedas con mucha volatilidad.

Usa un sistema avanzado de detección de impulso, que reconoce velas fuertes en tiempo real y coloca órdenes pendientes inteligentes para aprovechar:

Reversiones rápidas

Rupturas (breakouts)

Movimientos fuertes dentro del día

Es rápido, flexible y seguro — ideal para los movimientos bruscos del Bitcoin durante noticias y horas de alta liquidez.

✅ Detección inteligente de velas

⚙️ Lógica principal del EA

El EA analiza tamaño, velocidad y fuerza de la vela.

Solo activa la estrategia cuando hay un movimiento real y fuerte.

✅ Sistema automático de órdenes pendientes

Coloca Buy Stop o Sell Stop cerca de zonas con impulso para capturar rupturas o retrocesos rápidos.

✅ Gestión dinámica de órdenes pendientes

Las órdenes pueden:

mover­se con el mercado

acercarse al precio si hay fuerza

expirarse si no se activan a tiempo

✅ Trailing Stop avanzado

Protege ganancias adaptándose a la alta volatilidad del Bitcoin.

❗ Seguridad integrada

El EA controla:

Spread

Distancias mínimas

Margen disponible

Reglas del bróker

Protección de balance y drawdown

Función Descripción ⚡ Detección rápida de velas fuertes Analiza tamaño y cuerpo de la vela 🎯 Órdenes pendientes inteligentes Coloca, mueve y gestiona órdenes automáticamente 🔒 Sistema de seguridad Validación de SL, expiración, protección de riesgo 🧠 Validación automática de lotes Ajusta el tamaño según las reglas del bróker 🔄 Trailing Stop Protección dinámica de ganancias 📊 Modo debug Registros claros para optimización 💰 Sin martingala / sin grid Estrategia limpia y segura

Detección de velas

Tamaño mínimo de la vela

Cuerpo mínimo

Tiempo de análisis

Filtro de spread

Gestión de órdenes

Máx. órdenes pendientes

Distancia de orden

Stop Loss inicial

Distancia y paso del trailing

Tiempo de expiración

Riesgo y seguridad

Lote fijo o riesgo en %

Magic Number

Activar/desactivar trailing stop

Beneficio mínimo para activar trailing

General

Comentario de orden

Mostrar información de debug

Ajuste Recomendación Símbolo BTCUSD Timeframe M15 Tipo de cuenta Hedging o Netting Horario 24 horas Depósito mínimo 500–1000 USD+ Tipo de bróker Sin swap Bróker recomendado Exness Standard

💡 Características principales⚙️ Parámetros del EA📈 Ajustes recomendados

✔ Funciona con cuentas pequeñas

✔ Configuración lista para usar

✔ Si tu contrato de cripto es distinto, puedo ajustarlo

No usa martingala ni grid

Diseñado para alta volatilidad

Para backtesting usa Every tick based on real ticks

Asegúrate de que tu bróker permita órdenes pendientes de tipo stop en criptos

Diseñado específicamente para la volatilidad del Bitcoin

Órdenes pendientes rápidas y eficientes

Seguridad y control de riesgo muy estables

Totalmente configurable (agresivo o conservador)

⚠️ Notas importantes🔥 Por qué a los traders les gusta Solace Bitcoin💬 Resumen

Solace Bitcoin es un EA avanzado pensado para el movimiento rápido e impredecible del BTCUSD.

Detecta el impulso rápidamente, coloca órdenes inteligentes y mantiene una fuerte protección del riesgo.

🚀 Rápido. Adaptable. Creado para Bitcoin.

⚖️ Aviso legal

El trading de Forex y CFDs es riesgoso y no es apto para todos.

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Opera siempre con responsabilidad.