Solace Bitcoin

🏆 Solace Bitcoin

Video 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
➡ Usa este EA en mercados con tendencia. Funciona bien como inversión a largo plazo.

Si el mercado está en consolidación (lateral):
Activa el Trailing Stop (stop dinámico)

Video 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

El archivo SET para Bitcoin aparece en mi captura de pantalla.
➡ Colócalo antes de hacer un backtest.

¿Qué es Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin es un EA de scalping muy rápido, creado especialmente para BTCUSD y otras criptomonedas con mucha volatilidad.

Usa un sistema avanzado de detección de impulso, que reconoce velas fuertes en tiempo real y coloca órdenes pendientes inteligentes para aprovechar:

  • Reversiones rápidas

  • Rupturas (breakouts)

  • Movimientos fuertes dentro del día

Es rápido, flexible y seguro — ideal para los movimientos bruscos del Bitcoin durante noticias y horas de alta liquidez.

⚙️ Lógica principal del EA

✅ Detección inteligente de velas

El EA analiza tamaño, velocidad y fuerza de la vela.
Solo activa la estrategia cuando hay un movimiento real y fuerte.

✅ Sistema automático de órdenes pendientes

Coloca Buy Stop o Sell Stop cerca de zonas con impulso para capturar rupturas o retrocesos rápidos.

✅ Gestión dinámica de órdenes pendientes

Las órdenes pueden:

  • mover­se con el mercado

  • acercarse al precio si hay fuerza

  • expirarse si no se activan a tiempo

✅ Trailing Stop avanzado

Protege ganancias adaptándose a la alta volatilidad del Bitcoin.

❗ Seguridad integrada

El EA controla:

  • Spread

  • Distancias mínimas

  • Margen disponible

  • Reglas del bróker

  • Protección de balance y drawdown

💡 Características principales
Función Descripción
⚡ Detección rápida de velas fuertes Analiza tamaño y cuerpo de la vela
🎯 Órdenes pendientes inteligentes Coloca, mueve y gestiona órdenes automáticamente
🔒 Sistema de seguridad Validación de SL, expiración, protección de riesgo
🧠 Validación automática de lotes Ajusta el tamaño según las reglas del bróker
🔄 Trailing Stop Protección dinámica de ganancias
📊 Modo debug Registros claros para optimización
💰 Sin martingala / sin grid Estrategia limpia y segura
⚙️ Parámetros del EA

Detección de velas

  • Tamaño mínimo de la vela

  • Cuerpo mínimo

  • Tiempo de análisis

  • Filtro de spread

Gestión de órdenes

  • Máx. órdenes pendientes

  • Distancia de orden

  • Stop Loss inicial

  • Distancia y paso del trailing

  • Tiempo de expiración

Riesgo y seguridad

  • Lote fijo o riesgo en %

  • Magic Number

  • Activar/desactivar trailing stop

  • Beneficio mínimo para activar trailing

General

  • Comentario de orden

  • Mostrar información de debug

📈 Ajustes recomendados
Ajuste Recomendación
Símbolo BTCUSD
Timeframe M15
Tipo de cuenta Hedging o Netting
Horario 24 horas
Depósito mínimo 500–1000 USD+
Tipo de bróker Sin swap
Bróker recomendado Exness Standard

✔ Funciona con cuentas pequeñas
✔ Configuración lista para usar
✔ Si tu contrato de cripto es distinto, puedo ajustarlo

⚠️ Notas importantes

  • No usa martingala ni grid

  • Diseñado para alta volatilidad

  • Para backtesting usa Every tick based on real ticks

  • Asegúrate de que tu bróker permita órdenes pendientes de tipo stop en criptos

🔥 Por qué a los traders les gusta Solace Bitcoin

  • Diseñado específicamente para la volatilidad del Bitcoin

  • Órdenes pendientes rápidas y eficientes

  • Seguridad y control de riesgo muy estables

  • Totalmente configurable (agresivo o conservador)

💬 Resumen

Solace Bitcoin es un EA avanzado pensado para el movimiento rápido e impredecible del BTCUSD.
Detecta el impulso rápidamente, coloca órdenes inteligentes y mantiene una fuerte protección del riesgo.

🚀 Rápido. Adaptable. Creado para Bitcoin.

⚖️ Aviso legal

El trading de Forex y CFDs es riesgoso y no es apto para todos.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Opera siempre con responsabilidad.

