Bitcoin Expert MT4

5

- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$)- Sólo 1 compra es de 49$.

- Actualización de por vida gratis

Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss.

No Martingala, No Grid, No Scam

Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno. Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libro de contabilidad transparente e inmutablesin control de bancos centrales.

El EA tiene una alta seguridad, que establece operaciones basadas en una buena relación riesgo / recompensa. Está totalmente trabajado en la explotación de la volatilidad del mercado Bitcoin por el comercio de las rupturas de los niveles de soporte y resistencia con muchas condiciones de IA para encontrar mejores operaciones de posición impulsado por GPT-4 Open AI.

Controla el riesgo, la búsqueda de tendencias y Top / Low niveles a través de múltiples marcos de tiempo a las oportunidades de beneficio de alta en el mercado cryptocurrency increíble.

Características:

  • Potente par BTCUSD
  • Take profit y Stop Loss fijos por operación
  • Trading 365 días al año
  • Filtrado de noticias
  • Actualizaciones gratuitas
Parámetros:
  • No es necesario establecer ninguna configuración

Información:

  • Par: BTCUSD
  • Marco temporal: M5
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Depósito mínimo: 200
  • Brokers recomendados: Todos los tipos de cuenta en brokers conocidos
Comentarios 4
Sivakashi
345
Sivakashi 2025.10.21 11:52 
 

Bitcoin Expert MT4 is one of the safest EA with fixed TP/SL. Elif Kaya's support also excellent.

Bob0511
627
Bob0511 2025.10.06 17:22 
 

This is a great expert. It also has excellent customer support. Author responds very quickly and will answer any questions. I highly recommend.

Hassan
103
Hassan 2025.09.06 09:30 
 

I am loving what is Elif is creating. No complicated setups no tones of parameters. The optimal setup is already implemented so no need for even for set files. The author shares a guide file with every indicator that includes setups recommendations. She listens to my feedback and always ready to support.

